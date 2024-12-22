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Сегодня, 09:15

Провал «Миннесоты»: проиграли четвертый матч подряд, Капризов только толкался

«Виннипег» разгромил «Миннесоту», Капризов подрался
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов дерется с Адамом Лаури в матче против «Виннипега» (0:5).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Неудачная неделя «Уайлд».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Миннесота» — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Голы: Элерс — 10 (бол., Коннор, Моррисси), 6:51 — 1:0. Бэррон — 3 (Иафалло, Лаури), 17:54 — 2:0. Пионк — 5 (бол., Перфетти, Нидеррайтер), 25:19 — 3:0. Перфетти — 7, 42:07 — 4:0. Наместников — 9 (Пионк, Перфетти), 47:36 — 5:0.
Вратари: Хеллибак — Валльстедт.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 24 (10+7+7) — 19 (6+6+7).
Наши: Наместников (15.21/1/+2) — Капризов (19.56/3/-1), Хуснутдинов (14.20/1/0).
22 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 15225 зрителей

Нынешний сезон может стать самым успешным для «Миннесоты» за всю историю. Команда Кирилла Капризова удачно стартовала в регулярном чемпионате и приятно удивила своей уверенной игрой, которая строится не только на российском даровании. Да, Капризов — безусловно с большим запасом главная звезда «Уайлд», но без надежной обороны, классной игры шведского вратаря Густавссона и глубины в атаке команда бы не поднялась так высоко.

Но без провалов и неудач сложно пройти весь сезон, и нынешняя неделя стала ужасной для «Миннесоты». «Дикари» проиграли все четыре матча в основное время с общим счетом 4:16, а квинтэссенцией этого провала стала сегодняшняя игра с «Виннипегом» (0:5). «Миннесота» выглядела на удивление инертной в атаке и нанесла всего 19 бросков по воротам Коннора Хеллибака.

Бледно выглядел и Капризов, запомнившийся лишь моментом, когда он вступился за Марко Росси и сцепился с защитником «Виннипега» Диланом Демело. Когда в созидании не получается, можно попробовать и так завести свою команду, так что за характер и боевитость российской звезде тут только плюс.

«Виннипег» же выглядел очень уверенно и своей игрой не оставлял сомнений, что на лед вышли лидеры Западной конференции. «Джетс» планомерно использовали свои моменты, а довершил разгром соперника в третьем периоде Владислав Наместников, забросивший уже девятую шайбу в сезоне. В «Виннипеге» российский центрфорвард явно на своем месте и может добиться многого в этом сезоне.

Проблемы «Миннесоты» же отчасти можно списать на травмы: сегодня ворота защищал Уоллстедт из фарм-клуба (Густавссон травмирован), приходится обходиться без ключевого защитника Мидлтона и двух основных центров Эрикссона Эка и Тренина. Возможно, когда они вернутся в строй, команда снова начнет подъем.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Миннесота Уайлд
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 36 22 14 47
2 Вашингтон 32 22 10 46
3 Каролина 32 20 12 41
4 Питтсбург 35 15 20 35
5 Филадельфия 34 15 19 34
6 Рейнджерс 32 16 16 33
7 Айлендерс 34 13 21 33
8 Коламбус 34 13 21 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 34 21 13 44
2 Флорида 34 21 13 44
3 Бостон 35 18 17 40
4 Тампа-Бэй 30 18 12 38
5 Оттава 33 18 15 38
6 Монреаль 33 14 19 31
7 Детройт 33 13 20 30
8 Баффало 34 11 23 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 35 24 11 49
2 Миннесота 34 20 14 44
3 Колорадо 35 20 15 40
4 Даллас 32 19 13 38
5 Юта 32 16 16 37
6 Сент-Луис 35 15 20 34
7 Нэшвилл 34 10 24 27
8 Чикаго 34 12 22 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 22 11 47
2 Лос-Анджелес 33 19 14 43
3 Эдмонтон 33 20 13 42
4 Ванкувер 33 16 17 39
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 35 15 20 32
7 Анахайм 31 12 19 28
8 Сан-Хосе 36 11 25 28
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30.12
22.12 00:00
Калгари – Чикаго
 6 : 4
22.12 00:00
Эдмонтон – Сан-Хосе
 3 : 2 ОТ
22.12 03:00
Торонто – Айлендерс
3 : 6
22.12 03:00
Филадельфия – Коламбус
 5 : 4 ОТ
22.12 03:00
Виннипег – Миннесота
 5 : 0
22.12 03:00
Бостон – Баффало
 3 : 1
22.12 03:00
Монреаль – Детройт
 5 : 1
22.12 03:00
Нью-Джерси – Питтсбург
 3 : 0
22.12 06:00
Вегас – Сиэтл
 6 : 2
22.12 06:00
Ванкувер – Оттава
 4 : 5 ОТ
22.12 20:30
Рейнджерс – Каролина
 - : -
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