Провал «Миннесоты»: проиграли четвертый матч подряд, Капризов только толкался
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Миннесота» — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Голы: Элерс — 10 (бол., Коннор, Моррисси), 6:51 — 1:0. Бэррон — 3 (Иафалло, Лаури), 17:54 — 2:0. Пионк — 5 (бол., Перфетти, Нидеррайтер), 25:19 — 3:0. Перфетти — 7, 42:07 — 4:0. Наместников — 9 (Пионк, Перфетти), 47:36 — 5:0.
Вратари: Хеллибак — Валльстедт.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 24 (10+7+7) — 19 (6+6+7).
Наши: Наместников (15.21/1/+2) — Капризов (19.56/3/-1), Хуснутдинов (14.20/1/0).
22 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 15225 зрителей
Нынешний сезон может стать самым успешным для «Миннесоты» за всю историю. Команда Кирилла Капризова удачно стартовала в регулярном чемпионате и приятно удивила своей уверенной игрой, которая строится не только на российском даровании. Да, Капризов — безусловно с большим запасом главная звезда «Уайлд», но без надежной обороны, классной игры шведского вратаря Густавссона и глубины в атаке команда бы не поднялась так высоко.
Но без провалов и неудач сложно пройти весь сезон, и нынешняя неделя стала ужасной для «Миннесоты». «Дикари» проиграли все четыре матча в основное время с общим счетом 4:16, а квинтэссенцией этого провала стала сегодняшняя игра с «Виннипегом» (0:5). «Миннесота» выглядела на удивление инертной в атаке и нанесла всего 19 бросков по воротам Коннора Хеллибака.
Бледно выглядел и Капризов, запомнившийся лишь моментом, когда он вступился за Марко Росси и сцепился с защитником «Виннипега» Диланом Демело. Когда в созидании не получается, можно попробовать и так завести свою команду, так что за характер и боевитость российской звезде тут только плюс.
«Виннипег» же выглядел очень уверенно и своей игрой не оставлял сомнений, что на лед вышли лидеры Западной конференции. «Джетс» планомерно использовали свои моменты, а довершил разгром соперника в третьем периоде Владислав Наместников, забросивший уже девятую шайбу в сезоне. В «Виннипеге» российский центрфорвард явно на своем месте и может добиться многого в этом сезоне.
Проблемы «Миннесоты» же отчасти можно списать на травмы: сегодня ворота защищал Уоллстедт из фарм-клуба (Густавссон травмирован), приходится обходиться без ключевого защитника Мидлтона и двух основных центров Эрикссона Эка и Тренина. Возможно, когда они вернутся в строй, команда снова начнет подъем.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|36
|22
|14
|47
|2
|Вашингтон
|32
|22
|10
|46
|3
|Каролина
|32
|20
|12
|41
|4
|Питтсбург
|35
|15
|20
|35
|5
|Филадельфия
|34
|15
|19
|34
|6
|Рейнджерс
|32
|16
|16
|33
|7
|Айлендерс
|34
|13
|21
|33
|8
|Коламбус
|34
|13
|21
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|34
|21
|13
|44
|2
|Флорида
|34
|21
|13
|44
|3
|Бостон
|35
|18
|17
|40
|4
|Тампа-Бэй
|30
|18
|12
|38
|5
|Оттава
|33
|18
|15
|38
|6
|Монреаль
|33
|14
|19
|31
|7
|Детройт
|33
|13
|20
|30
|8
|Баффало
|34
|11
|23
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|35
|24
|11
|49
|2
|Миннесота
|34
|20
|14
|44
|3
|Колорадо
|35
|20
|15
|40
|4
|Даллас
|32
|19
|13
|38
|5
|Юта
|32
|16
|16
|37
|6
|Сент-Луис
|35
|15
|20
|34
|7
|Нэшвилл
|34
|10
|24
|27
|8
|Чикаго
|34
|12
|22
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|22
|11
|47
|2
|Лос-Анджелес
|33
|19
|14
|43
|3
|Эдмонтон
|33
|20
|13
|42
|4
|Ванкувер
|33
|16
|17
|39
|5
|Калгари
|34
|16
|18
|39
|6
|Сиэтл
|35
|15
|20
|32
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|28
|8
|Сан-Хосе
|36
|11
|25
|28
|22.12
|00:00
|
Калгари – Чикаго
|6 : 4
|22.12
|00:00
|
Эдмонтон – Сан-Хосе
|3 : 2 ОТ
|22.12
|03:00
|
Торонто – Айлендерс
|3 : 6
|22.12
|03:00
|
Филадельфия – Коламбус
|5 : 4 ОТ
|22.12
|03:00
|
Виннипег – Миннесота
|5 : 0
|22.12
|03:00
|
Бостон – Баффало
|3 : 1
|22.12
|03:00
|
Монреаль – Детройт
|5 : 1
|22.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|3 : 0
|22.12
|06:00
|
Вегас – Сиэтл
|6 : 2
|22.12
|06:00
|
Ванкувер – Оттава
|4 : 5 ОТ
|22.12
|20:30
|
Рейнджерс – Каролина
|- : -