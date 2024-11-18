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28 голов до Гретцки! Овечкин прибил «Вегас» хет-триком, в 39 лет он лучший снайпер сезона НХЛ

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Вегасом»
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Игроки «Вашингтона» Александр Овечкин (№8) и Джон Карлсон (№74).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Ови творит невероятное.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Вашингтон» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Голы: Овечкин — 11 (бол., Карлсон, Строум), 5:59 — 0:1. Чикран — 5 (Строум), 12:26 — 0:2. Хауден — 7 (Пьетранджело, Пирсон), 19:52 — 1:2. Врана — 4 (Протас, Сандин), 22:49 — 1:3. Колесар — 5 (Гертл, Айкел), 27:24 — 2:3. Овечкин — 12 (Рой), 37:38 — 2:4. Овечкин — 13 (п.в., Протас, Фехервари), 59:23 — 2:5.
Вратари: Самсонов (27:12 — 27:24, 57:25 — 59:23) — Томпсон.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 41 (6+11+24) — 25 (12+6+7).
Наши: Барбашев (17.48/1/-1), Дорофеев (20.59/5/-2) — Овечкин (14.53/5/+3).
18 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena. 17 877 зрителей.

Игра «Вашингтона» и персонально Александра Овечкина — главная сенсация со знаком «плюс» на старте этого сезона. Еще год назад казалось, что проект ««Кэпиталз» — претендент на что-то в НХЛ» завершен, а главной задачей франшизы в ближайшие годы будет помощь Овечкину в его походе за рекордом Гретцки.

Но сложилось совсем иначе. Даже в том сезоне «Вашингтон» таки смог залезть в плей-офф, а в этом, видимо, готовится пошуметь еще громче. И Овечкин в свои 39 лет далеко не обуза, а главный помощник.

В матче с «Вегасом» россиянину понадобилось менее шести минут, чтобы стать еще ближе к рекорду Гретцки. Вновь левый круг вбрасывания в большинстве. Вновь Овечкину ассистировал Дилан Строум — уже 11-й раз подряд. Ранее такую серию из ассистов на Александра выдавал только Николас Бэкстрем, в далеком 2011 году.

Овечкин помогал команде не только в чужой зоне, но и в своей. При счете 3:2 Александр буквально лишил гола Ивана Барбашева, выбив у него шайбу уже на самой ленточке.

И уже совсем скоро Ови удвоил преимущество: убежал «2 в 1» и прицельно отправил шайбу в угол. Интересно посмотреть на реакцию Ильи Самсонова, который характерным движением ловушки просил защитника сыграть с Овечкиным, но тот отработал по игроку без шайбы.

Тут совсем кстати недавнее интервью Драйзайтля.

«Весь план на игру заключается в том, чтобы не дать Ови получить моменты у ворот, не дать ему бросить из левого круга. Но каждый вечер ты заходишь в приложение НХЛ и видишь: «Ови забил два»», — сказал немец.

Правда, на двух голах россиянин сегодня не остановился. Вообще третий период остался полностью за «Вегасом», но ни один из 24 бросков в створ так и не стал голевым — постарался Логан Томпсон.

Зато удалось отличиться «Вашингтону»: вновь Овечкин, на этот раз в пустые ворота, можно выбрасывать кепки на лед.

Благодаря этому хет-трику отставание от рекорда Гретцки сократилось до 28 шайб — у Овечкина 866 голов в НХЛ. Соответственно, для нового достижения нужно забросить на одну больше.

Теперь «Вашингтон» в топ-3 на Востоке, но такими темпами вполне может и возглавить конференцию. А сам Овечкин теперь делит первое место в списке лучших снайперов сезона — по 13 голов также у Драйзайтля и Сэма Райнхарта.

Александр Овечкин
Илья Самсонов
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
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