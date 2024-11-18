28 голов до Гретцки! Овечкин прибил «Вегас» хет-триком, в 39 лет он лучший снайпер сезона НХЛ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Вашингтон» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Голы: Овечкин — 11 (бол., Карлсон, Строум), 5:59 — 0:1. Чикран — 5 (Строум), 12:26 — 0:2. Хауден — 7 (Пьетранджело, Пирсон), 19:52 — 1:2. Врана — 4 (Протас, Сандин), 22:49 — 1:3. Колесар — 5 (Гертл, Айкел), 27:24 — 2:3. Овечкин — 12 (Рой), 37:38 — 2:4. Овечкин — 13 (п.в., Протас, Фехервари), 59:23 — 2:5.
Вратари: Самсонов (27:12 — 27:24, 57:25 — 59:23) — Томпсон.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 41 (6+11+24) — 25 (12+6+7).
Наши: Барбашев (17.48/1/-1), Дорофеев (20.59/5/-2) — Овечкин (14.53/5/+3).
18 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena. 17 877 зрителей.
Игра «Вашингтона» и персонально Александра Овечкина — главная сенсация со знаком «плюс» на старте этого сезона. Еще год назад казалось, что проект ««Кэпиталз» — претендент на что-то в НХЛ» завершен, а главной задачей франшизы в ближайшие годы будет помощь Овечкину в его походе за рекордом Гретцки.
Но сложилось совсем иначе. Даже в том сезоне «Вашингтон» таки смог залезть в плей-офф, а в этом, видимо, готовится пошуметь еще громче. И Овечкин в свои 39 лет далеко не обуза, а главный помощник.
В матче с «Вегасом» россиянину понадобилось менее шести минут, чтобы стать еще ближе к рекорду Гретцки. Вновь левый круг вбрасывания в большинстве. Вновь Овечкину ассистировал Дилан Строум — уже 11-й раз подряд. Ранее такую серию из ассистов на Александра выдавал только Николас Бэкстрем, в далеком 2011 году.
Овечкин помогал команде не только в чужой зоне, но и в своей. При счете 3:2 Александр буквально лишил гола Ивана Барбашева, выбив у него шайбу уже на самой ленточке.
И уже совсем скоро Ови удвоил преимущество: убежал «2 в 1» и прицельно отправил шайбу в угол. Интересно посмотреть на реакцию Ильи Самсонова, который характерным движением ловушки просил защитника сыграть с Овечкиным, но тот отработал по игроку без шайбы.
Тут совсем кстати недавнее интервью Драйзайтля.
«Весь план на игру заключается в том, чтобы не дать Ови получить моменты у ворот, не дать ему бросить из левого круга. Но каждый вечер ты заходишь в приложение НХЛ и видишь: «Ови забил два»», — сказал немец.
Правда, на двух голах россиянин сегодня не остановился. Вообще третий период остался полностью за «Вегасом», но ни один из 24 бросков в створ так и не стал голевым — постарался Логан Томпсон.
Зато удалось отличиться «Вашингтону»: вновь Овечкин, на этот раз в пустые ворота, можно выбрасывать кепки на лед.
Благодаря этому хет-трику отставание от рекорда Гретцки сократилось до 28 шайб — у Овечкина 866 голов в НХЛ. Соответственно, для нового достижения нужно забросить на одну больше.
Теперь «Вашингтон» в топ-3 на Востоке, но такими темпами вполне может и возглавить конференцию. А сам Овечкин теперь делит первое место в списке лучших снайперов сезона — по 13 голов также у Драйзайтля и Сэма Райнхарта.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|17
|13
|4
|26
|2
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|3
|Вашингтон
|17
|12
|5
|25
|4
|Рейнджерс
|16
|11
|5
|23
|5
|Филадельфия
|18
|8
|10
|18
|6
|Айлендерс
|18
|7
|11
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|17
|6
|11
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|18
|12
|6
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Бостон
|19
|8
|11
|19
|5
|Оттава
|17
|8
|9
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|17
|7
|10
|15
|8
|Монреаль
|18
|6
|12
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|18
|15
|3
|30
|2
|Миннесота
|17
|11
|6
|25
|3
|Даллас
|16
|11
|5
|22
|4
|Колорадо
|18
|9
|9
|18
|5
|Юта
|17
|7
|10
|17
|6
|Сент-Луис
|19
|8
|11
|17
|7
|Чикаго
|18
|6
|12
|13
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Ванкувер
|16
|9
|7
|21
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|5
|Эдмонтон
|18
|9
|9
|20
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|16
|6
|10
|14
|8
|Сан-Хосе
|19
|5
|14
|14
|18.11
|01:00
|
Каролина – Сент-Луис
|4 : 1
|18.11
|04:00
|
Вегас – Вашингтон
|2 : 5
|18.11
|05:00
|
Сиэтл – Рейнджерс
|0 : 2
|18.11
|06:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|- : -