От перспективного нападающего отвернулись в России. Сегодня он дебютировал в НХЛ

Павел Дорофеев провел первый матч за «Вегас».

Первый игровой день регулярки НХЛ получился событийным. «Тампа» начала сезон с чемпионским похмельем, отлетев от ослабленного травмами главных звезд Малкина и Кросби «Питтсбурга» (2:6). Новичок лиги «Сиэтл» отыгрался с 0:3, но из-за спорного судейского решения остался без очков. Арбитры засчитали победный гол «Вегаса», который Чендлер Стивенсон забил ногой. Нападающий «Голден Найтс» не просто разворачивал конек, а осознанно направил его под летящую шайбу, ударив внешней стороной. Правда, судьи не разглядели футбольного удара. Неужели они думают, что бить по мячу (или шайбе) можно только внутренней стороной стопы?

Матч самых молодых франшиз НХЛ запомнился дебютом Павла Дорофеева — воспитанника магнитогорского хоккея, задрафтованного «Вегасом» в 2019 году под общим 79-м номером. Из-за проблем с потолком зарплат и травм игроков основы (Николя Руа, Алекса Така, Маттиаса Янмарка) «Рыцари» сыграли в 11 форвардов, в их число попал и 20-летний россиянин. Нападающий провел на льду 4 минуты и 7 секунд. И хотя Павел не отметился полезными действиями, появление в основе — важный шаг для дальнейшей карьеры в Северной Америке.

За пять смен Дорофеев не выпал из общего рисунка и не допустил грубых ошибок. Чего уж там — Павел сыграл незаметно. Чтобы соответствовать уровню НХЛ и получать больше времени, нападающему надо добавлять в скорости и габаритах. Фактурные защитники, как те же Адам Ларссон или двухметровый Джейми Олексяк, оттеснят россиянина от шайбы одной левой. Заметно, что за вторую половину прошлого сезона, которую Дорофеев провел в АХЛ за «Хендерсон», он нарастил мышечную массу и теперь грамотнее вступает в единоборства. Но для НХЛ этого недостаточно. Мягкотелых игроков лучшая лига мира быстро ставит на место. Болельщики «Вегаса» даже пошутили, что Павел выглядит моложе своих лет, и не поверили, что парню уже 20.

literal 16 year old pavel dorofeyev played and no one said a word pic.twitter.com/iLMGOQdEfA — ?rob?? (@jeremylauzonn) October 13, 2021

Аванс от тренера «Рыцарей» Питера Дебура в матче с «Сиэтлом» должен придать Павлу правильный импульс. Залог прогресса любого хоккеиста — это доверие, которого за последние пару лет карьеры Дорофеева становилось все меньше. Летом 2020-го от него отказался родной «Металлург», включив форварда в тройной обмен со СКА и «Трактором». Нападающий переехал в Челябинск, но там не подошел системе Анвара Гатиятулина. Павел не получил шанса в «Тракторе» — он сыграл за главную команду только один матч, а остальную часть чемпионата провел в ВХЛ за «Челмет». Дорофеев признавался, что не нашел общего языка с руководством клуба и главным тренером, что и стало причиной отъезда в Северную Америку.

— Хоккей такая штука — не получилось найти понимание с руководством клуба и главным тренером «Трактора». Ничего необычного. Мы взвесили все за и против. Решили, что это (отъезд в «Вегас». — Прим. «СЭ») нормальный вариант. Просто в «Тракторе» что-то не получалось. Не нашли общий язык, — говорил Дорофеев в интервью «СЭ».

Вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков отмечал, что клуб передержал Дорофеева. Нападающий уже в 17 лет прошел предсезонку со взрослой командой, в скором времени дебютировал в КХЛ, но прогрессировал не так быстро, как хотелось бы. «Вегас» же хотел подписать Павла сразу после драфта в 2019 году. Нападающий отказался от предложения «Голден Найтс», остался в «Магнитке», получил опыт игры в КХЛ и съездил на молодежный чемпионат мира, где наша сборная взяла серебро. Но когда осознал, что в «Тракторе» зашел в тупик, расторг контракт с челябинцами и отправился за океан. В 29 матчах за «Хендерсон» Дорофеев набрал 15 (11+4) очков — и заслужил повышение до главной команды.

Soak it in, Pav. ?



Pavel Dorofeyev will make his @NHL debut tonight!!! #VegasBorn pic.twitter.com/pfu1jYl18Q — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) October 13, 2021

Любопытно, что Дорофеев не сыграл ни в одном из семи матчей «Вегаса» на предсезонке. Его видели в деле только на турнире новичков. Но это не помешало Павлу дебютировать в НХЛ в первой же игре. Дебур отмечал, что у Дорофеева хорошая репутация в организации и каким образом ни попал бы в состав игрок, у него есть шанс проявить себя. Пять смен в четвертом звене нападающий запомнит надолго. Пусть за это время он не бросил по воротам, не сделал ни одного силового приема, а только один раз перехватил шайбу, Павел показал тренерам, что на него можно рассчитывать. Магнитогорец не испортил общей картины, команда выиграла — а это главное для дебюта.