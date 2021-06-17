«Монреаль» не хочет сдаваться фавориту. Вернулся даже игрок с взглядом убийцы

А затащил вратарь Кэри Прайс, который не дал «Вегасу» выиграть второй матч.

НХЛ. Плей-офф

Третий раунд. Второй матч

«Вегас» — «Монреаль» — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Голы: Армиа — 5 (Эдмундсон, Перри), 6:12 — 0:1. Тоффоли — 5 (Кауфилд, Питри), 16:30 — 0:2. Байрон — 2 (Котканиеми, Эдмундсон), 37:45 — 0:3. Пьетранджело — 2 (Колесар), 38:46 — 1:3. Пьетранджело — 3 (Маршессо, Карлссон), 54:46 — 2:3. Вратари: Флери (58:27) — Прайс. Штраф: 0 — 4. Броски: 31 (4+10+17) — 23 (12+4+7).

17 июня. Парадайс. T-Mobile Arena.

Счет в серии: 1-1.

Первый матч серии третьего раунда плей-офф между «Вегасом» и «Монреалем» завершился уверенной победой «рыцарей». Возможно, «Канадиенс» просто не привыкли к такой поддержке трибун — в Северном дивизионе собиралось максимум пару тысяч болельщиков, а в Лас-Вегасе собрался полный дворец. Но пару дней назад «Вегас» просто смял соперника.

Не выдержал давления и 21-летний российский защитник Александр Романов — при нем на льду «Вегас» отличился дважды, и во втором матче россиянин не попал в состав. Его заменил Джефф Питри, который просто поразил своими красными глазами.

Jeff Petry flying home on the red eye tonight. ( I'll see myself out ) pic.twitter.com/ShUu0sY3tw — Johnny Falvo (@JohnLane50) June 17, 2021

Самоотверженность проявляли и остальные игроки «Монреаля»: кажется, в первом матче им не хватало такого настроя. Финский нападающий Армиа при первом голе сначала вмял соперника в стекло, а затем открылся на дальней штанге и отправил шайбу в ворота.

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс вытащил для своей команды в плей-офф не один матч. Во второй игре с «Вегасом» он сделал главный сэйв в начале второго периода — Алек Мартинес спокойно замыкал передачу на дальней штанге, в 99 процентах случаев это верный гол. Но не с Прайсом! Канадский вратарь успел переместиться и спас команду.

Увеличил преимущество «Монреаля» до трех шайб Пол Байрон. Защитники «Вегаса» упустили его на входу в зону, и форвард броском с бэкхенда переиграл Марка-Андре Флерию

В третьем периоде «Вегас» обрушил на ворота соперника лавину атак. Особенно хорош был защитник Алекс Пьетранджело, который сначала отыграл одну шайбу в концовке второй двадцатиминутки, а после перерыва сократил отставание до одной шайбы.

Но «Монреаль» не мог проиграть второй матч подряд. С феноменальным Прайсом, ужасающим всех взглядом Питри (кстати, он сделал результативную передачу), легендарными Перри и Стаалом, выносящими все живое Галлаехером и Тоффоли просто так команда серию не отдаст.