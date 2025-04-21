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Какие шикарные передачи раздает Капризов в плей-офф! Но и этого не хватило «Миннесоте» для победы

Гол Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Миннесоту»
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Кирилл Капризов.
Фото magn Images, USA Today Sports
Два очка россиянина не спасли «Уайлд» в первом матче Кубка Стэнли.

Плей-офф НХЛ. 1/4 финала конференции
«Вегас» — «Миннесота» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Голы: Гертл — 1 (Пьетранджело, Саад), 15:22 — 1:0. Болди — 1 (Капризов, Хартман), 17:42 — 1:1. Дорофеев — 1 (бол., Теодор, Гертл), 33:33 — 2:1. Хауден — 1 (Руа, Хэнифин), 42:28 — 3:1. Болди — 2 (Капризов), 51:46 — 3:2. Хауден — 2 (бол., п.в.), 59:59 — 4:2.
Вратари: Хилл — Густавссон (58:30 — 58:59, 59:40).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 27 (12+5+10) — 21 (7+7+7).
Наши: Барбашев (15.28/1/-1), Дорофеев (13.23/3/+1) — Капризов (21.57/1/+1), Тренин (10.45/1/0).
21 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18016 зрителей.

Регулярка доказала, что «Миннесота» с Кириллом Капризовым и без него — совершенно две разные команды. Об этом красноречиво говорит тот факт, что без россиянина «Уайлд» набирали менее очка за игру (график совершенно не для плей-офф). Также Капризов стал третьим бомбардиром команды, хоть и пропустил половину сезона.

В первом матче плей-офф с «Вегасом» главный тренер «Уайлд» решил сделать мощную ставку на звено с парнем из Новокузнецка. Так, тройка Капризов — Эрикссон Эк — Болди провела на льду в формате «пять на пять» более 17 минут. У остальных звеньев не набралось и девяти.

Такой подход даже дал свои плоды — обе шайбы «Миннесоты» забросила именно первая тройка. Уже в первом периоде Капризов набрал первое очко в плей-офф: потрясающий пас российского форварда на Мэтта Болди привел к голу последнего.

В третьем периоде, когда «Уайлд» надо было отыгрываться с 1:3, пришла и вторая шайба. И снова ее авторами стала пара Капризов — Болди.

У «Вегаса» был другой подход: практически все четыре звена провели в формате «пять на пять» на льду равное время: 10-11 минут.

Выделялась на фоне остальных тройка Саад — Гертл — Дорофеев. Их звено постоянно создавало опасные моменты у ворот «Уайлд», но в своей зоне ничего подобного не допускало.

Эта тройка и поучаствовала в двух шайбах. Впервые в своей карьере в плей-офф НХЛ отличился Павел Дорофеев: вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон слишком далеко выкатился из ворот, чем и воспользовался россиянин. С учетом регулярного чемпионата Дорофеев в этом сезоне положил уже 36 шайб.

В первом матче не без проблем, но «Вегас» оказался сильнее. А тренерскому штабу «Миннесоты» надо думать, как поменять ситуацию: вскоре может дойти до того, что первая тройка «Уайлд» будет играть все 60 минут.

Кирилл Капризов
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Миннесота Уайлд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
1. Вашингтон - Монреаль
0 - 0
2. Вашингтон - Монреаль
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3. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
4. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
0 - 0
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
2. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
4. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
0 - 0
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
1. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
2. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
4. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
0 - 0
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
1 - 0
1. Вегас - Миннесота
4 - 2
2. Вегас - Миннесота
0 - 0
3. Миннесота - Вегас
0 - 0
4. Миннесота - Вегас
0 - 0
1 - 0
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
1 - 0
1. Торонто - Оттава
6 - 2
2. Торонто - Оттава
0 - 0
3. Оттава - Торонто
0 - 0
4. Оттава - Торонто
0 - 0
1 - 0
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 1
1. Даллас - Колорадо
1 - 5
2. Даллас - Колорадо
0 - 0
3. Колорадо - Даллас
0 - 0
4. Колорадо - Даллас
0 - 0
0 - 1
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
1 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
3. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
4. Нью-Джерси - Каролина
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Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
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