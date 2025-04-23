Капризов великолепен! Забил два гола «Вегасу» и стал лучшим бомбардиром плей-офф
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч
«Вегас» — «Миннесота» — 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)
Голы: Болди — 3 (Капризов, Бродин), 9:56 — 0:1. Фолиньо — 1 (Хартман), 11:35 — 0:2. Зуккарелло — 1 (Юханссон), 17:15 — 0:3. Капризов — 1 (Болди), 23:59 — 0:4. Хэнифин — 1, 32:04 — 1:4. Гертл — 2 (Пьетранджело, Саад), 42:26 — 2:4. Капризов — 2 (п.в.), 57:34 — 2:5.
Вратари: Хилл (56:11 — 57:34) — Густавссон.
Штраф: 2 — 0.
Броски: 32 (10+11+11) — 17 (10+3+4).
Наши: Барбашев (14.50/3/0), Дорофеев (16.05/5/-2) — Капризов (19.55/4/+2), Тренин (10.29/0/-1).
23 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18311 зрителей.
Счет в серии: 1-1.
«Вегас», будучи безусловным фаворитом серии, довольно уверенно забрал первую игру. Казалось, что тренерскому штабу «Миннесоты» нечего противопоставить, кроме как выпускать свое первое звено к месту и не к месту.
Тактика поменялась. Если в первом матче тройка Капризова получила в два раза больше игрового времени, чем все остальные, то сегодня айстайм был более равный.
Но началась встреча с потрясающей атаки первого звена. Кирилл Капризов выдал радиоуправляемую передачу на Мэтта Болди, а тот смог принять ее на огромной скорости, убежать от защитника и переиграть голкипера «Вегаса».
Исход встречи «Миннесота» решила еще в первом периоде. После Болди в течение шести минут отличились еще Маркус Фолиньо и Матс Зуккарелло. Шайба норвежца в итоге и стала победной.
Во втором периоде «Уайлд» решили не сбавлять обороты: в самом начале игрового отрезка отличился уже сам Кирилл Капризов. На этот раз они поменялись с Болди ролями. Американец подкараулил ошибку защитника «Вегаса» на синей линии, отдал шайбу Капризову, а тот убежал «один в ноль» и переиграл Эдина Хилла.
Но и на этом результативные действия Капризова не закончились. «Вегас» в третьем периоде сократил отставание до двух шайб, а тренерский штаб решил рискнуть и поменять вратаря на шестого полевого. «Риск — дело благородное», — подумал Кирилл Капризов и закинул шайбу в пустые ворота, установив окончательный счет в матче.
Теперь россиянин делит первое место в списке лучших бомбардиров плей-офф с форвардом «Виннипега» Марком Шайфли: у обоих по 5 (2+3) результативных действий. Следующий из россиян идет на десятой строчке: это Александр Овечкин, выбивший три очка в первом матче серии с «Монреалем».
После двух встреч в серии «Вегас» — «Миннесота» наступило равенство. Теперь многое решится в двух матчах, которые пройдут уже на домашней площадке «Уайлд».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
1 - 0
|1 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 1
|0 - 1
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
1 - 1
|1 - 1
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
2 - 0
|2 - 0
|
Даллас - Колорадо
|1 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
|2 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
2 - 0
|2 - 0
|23.04
|01:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|3 : 1
|23.04
|02:30
|
Торонто – Оттава
|3 : 2 ОТ
|23.04
|03:30
|
Тампа-Бэй – Флорида
|2 : 6
|23.04
|06:00
|
Вегас – Миннесота
|2 : 5