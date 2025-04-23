Капризов великолепен! Забил два гола «Вегасу» и стал лучшим бомбардиром плей-офф

«Миннесота» сравняла счет в серии с «Вегасом».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч

«Вегас» — «Миннесота» — 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)

Голы: Болди — 3 (Капризов, Бродин), 9:56 — 0:1. Фолиньо — 1 (Хартман), 11:35 — 0:2. Зуккарелло — 1 (Юханссон), 17:15 — 0:3. Капризов — 1 (Болди), 23:59 — 0:4. Хэнифин — 1, 32:04 — 1:4. Гертл — 2 (Пьетранджело, Саад), 42:26 — 2:4. Капризов — 2 (п.в.), 57:34 — 2:5.

Вратари: Хилл (56:11 — 57:34) — Густавссон.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 32 (10+11+11) — 17 (10+3+4).

Наши: Барбашев (14.50/3/0), Дорофеев (16.05/5/-2) — Капризов (19.55/4/+2), Тренин (10.29/0/-1).

23 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18311 зрителей.

Счет в серии: 1-1.

«Вегас», будучи безусловным фаворитом серии, довольно уверенно забрал первую игру. Казалось, что тренерскому штабу «Миннесоты» нечего противопоставить, кроме как выпускать свое первое звено к месту и не к месту.

Тактика поменялась. Если в первом матче тройка Капризова получила в два раза больше игрового времени, чем все остальные, то сегодня айстайм был более равный.

Но началась встреча с потрясающей атаки первого звена. Кирилл Капризов выдал радиоуправляемую передачу на Мэтта Болди, а тот смог принять ее на огромной скорости, убежать от защитника и переиграть голкипера «Вегаса».

Исход встречи «Миннесота» решила еще в первом периоде. После Болди в течение шести минут отличились еще Маркус Фолиньо и Матс Зуккарелло. Шайба норвежца в итоге и стала победной.

Во втором периоде «Уайлд» решили не сбавлять обороты: в самом начале игрового отрезка отличился уже сам Кирилл Капризов. На этот раз они поменялись с Болди ролями. Американец подкараулил ошибку защитника «Вегаса» на синей линии, отдал шайбу Капризову, а тот убежал «один в ноль» и переиграл Эдина Хилла.

Но и на этом результативные действия Капризова не закончились. «Вегас» в третьем периоде сократил отставание до двух шайб, а тренерский штаб решил рискнуть и поменять вратаря на шестого полевого. «Риск — дело благородное», — подумал Кирилл Капризов и закинул шайбу в пустые ворота, установив окончательный счет в матче.

Теперь россиянин делит первое место в списке лучших бомбардиров плей-офф с форвардом «Виннипега» Марком Шайфли: у обоих по 5 (2+3) результативных действий. Следующий из россиян идет на десятой строчке: это Александр Овечкин, выбивший три очка в первом матче серии с «Монреалем».

После двух встреч в серии «Вегас» — «Миннесота» наступило равенство. Теперь многое решится в двух матчах, которые пройдут уже на домашней площадке «Уайлд».