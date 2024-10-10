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10 октября, 10:50

«Вегас» и «Колорадо» устроили матч-концерт, а российский нападающий стал его главной звездой

Барбашев набрал четыре очка в матче «Вегас» — «Колорадо»
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Иван Барбашев (№49) в матче против «Колорадо».
Фото USA Today Sports
Иван Барбашев набрал четыре очка в стартовой игре сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Колорадо» — 8:4 (3:1, 2:2, 3:1)
Голы: Рантанен — 1 (Маккиннон, Тэйвз), 10:48 — 0:1. Олофссон — 1 (Пьетранджело, Теодор), 11:15 — 1:1. Барбашев — 1 (Хэнифин, Айкел), 18:32 — 2:1. Стоун — 1 (Айкел, Барбашев), 18:57 — 3:1. Рантанен — 2 (бол., Макар, Маккиннон), 24:15 — 3:2. Уайтклауд — 1 (Барбашев, Айкел), 25:49 — 4:2. Миттельштадт — 1 (Жирар, Мэнсон), 37:32 — 4:3. Олофссон — 2 (бол., Теодор, Гертл), 39:46 — 5:3. Рантанен — 3 (Макар, Жирар), 46:59 — 5:4. Стоун — 2 (бол., Айкел, Теодор), 48:29 — 6:4. Барбашев — 2 (Макнэбб), 53:54 — 7:4. Хауден — 1 (п.в., Пирсон, Стоун), 59:24 — 8:4.
Вратари: Хилл — Георгиев (Аннунен, 40:00, 54:40 — 59:24).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 22 (11+5+6) — 31 (14+8+9).
Наши: Барбашев (16.26/2/+3), Дорофеев (13.22/0/-1) — Коваленко (14.57/2/-1).
10 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.

«Вегас» заканчивал серию предсезонных игр матчем-концертом с «Сан-Хосе». Тогда «Голден Найтс» уступили со счетом 5:6, а форвард Павел Дорофеев набрал четыре очка. Первый матч регулярки для «Вегаса» получился таким же огненным.

Интересное началось уже в середине первого периода, когда команды обменялись голами в течение 32 секунд: у «Колорадо» отличился Рантанен, у «Вегаса» — Олофссон. На первый перерыв Иван Барбашев ушел с двумя результативными действиями в активе. Сначала защитники «Колорадо» забыли россиянина прямо перед своими воротами, и он в упор расстрелял Георгиева, а спустя всего 25 секунд Барбашев сделал ассист на Марка Стоуна.

Голевая феерия форварда «Вегаса» продолжилась во втором периоде: он ассистировал защитнику Заку Уайтклауду. В заключительном игровом отрезке Барбашев красиво поставил точку в матче: он с легкостью обыграл защитника «Колорадо» Жирара и с неудобной стороны клюшки закинул шайбу точно в ворота — 7:4.

Только в воротах «Эвеланш» находился уже не Александр Георгиев: его поменяли во втором перерыве. Сезон для российского голкипера начался ужасно: пять пропущенных шайб после 16 бросков и 68 процентов отраженных бросков. У его сменщика Юстуса Аннунена, правда, получилось не лучше: две пропущенные шайбы после четырех бросков.

Не самым удачным матч получился для Николая Коваленко из «Колорадо» и Павла Дорофеева из «Вегаса». Несмотря на обилие голов сегодня, результативными действиями они не отметились. Причем оба завершили встречу с показателем полезности «-1».

Всю игру со скамейки просмотрел Илья Самсонов. Голкипер присел за Эдином Хиллом и, видимо, будет доказывать свою состоятельность, когда основному потребуется отдых.

Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Колорадо Эвеланш
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