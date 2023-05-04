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Сегодня, 08:30

В НХЛ второй покер за два дня! Немецкий снайпер забил четыре гола, но его затмил российский нападающий

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Форвард «Эдмонтон» Леон Драйзайтль празднует забитый гол в ворота «Вегаса».
Фото USA Today Sports
Иван Барбашев — первая звезда матча с «Эдмонтоном».

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Запад». Первый матч
«Вегас» — «Эдмонтон» — 6:4 (3:2, 0:0, 3:2)
Голы: Драйзайтль — 8 (бол., Макдэвид, Бушар), 3:56 — 0:1. Барбашев — 2 (Руа), 4:36 — 1:1. Амадио — 2 (Карлссон, Уайтклауд), 9:54 — 2:1. Стоун — 4 (бол., Смит, Пьетранджело), 18:23 — 3:1. Драйзайтль — 9 (Хаймэн, Экхольм), 19:49 — 3:2. Драйзайтль — 10 (бол., Хаймэн, Бушар), 41:35 — 3:3. Барбашев — 3 (Уайтклауд, Айкел), 42:36 — 4:3. Стивенсон — 5 (Стоун, Хауден), 43:26 — 5:3. Драйзайтль — 11 (Макдэвид, Экхольм), 48:33 — 5:4. Айкел — 4 (бол., п.в.), 59:26 — 6:4.
Вратари: Броссуа — Скиннер (58:49 — 59:00, 59:04 — 59:26).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 34 (14+12+8) — 28 (8+7+13).
Наши: Барбашев (14.14/3/+2) — Костин (9.47/1/-1).
4 мая. Парадайс. T-Mobile Arena.
Счет в серии: 1-0.

В столице казино получился настоящий хоккейный праздник. «Вегас» принимал дома «Эдмонтон», а команды порадовали зрителей не только десятью заброшенными шайбами, но и упорной борьбой. Не успели все восторженно обсудить Джо Павелски, который вчера забил четыре гола «Сиэтлу», как сегодня Леон Драйзайтль повторил этот трюк в матче с «Голден Найтс». Такими темпами покер в плей-офф НХЛ скоро станет обыденностью, а самое жестокое заключается в том, что он никак не гарантирует команде победу.

Два своих гола немецкий форвард забил в большинстве. У «Эдмонтона» фантастический процент реализации численного преимущества, но, судя по всему, игрокам «Вегаса» это плохо объяснили. Уже на третьей минуте матча хозяева остались в меньшинстве и получили мгновенный ответ. «Ойлерз» использовали в матче две попытки из трех, а Коннор Макдэвид оба раза выступил в роли ассистента. Остальные две шайбы Драйзайтль забросил в равных составах и стал первым игроком «Эдмонтона» за 36 лет, которому покорился в плей-офф покер.

Форвард &laquo;Далласа&raquo; Джо Павелски. «Сиэтл» испортил бенефис великого ветерана! Он сделал покер, но не спас «Даллас»

Однако, как и в случае с «Далласом», он не стал счастливым. «Вегас» постоянно отвечал на голы «Ойлерз» и делал это очень быстро. Ключевым стал игровой отрезок в третьем периоде, когда после гола немца хозяева за 50 секунд забили дважды. Главным героем в составе «рыцарей» стал Иван Барбашев, оформивший дубль. В активе россиянина теперь 5 (3+2) очков в шести играх текущего плей-офф, его признали первой звездой встречи. Первую шайбу Иван забил со средней дистанции, а во втором случае здорово сыграл на подправлении после броска Зака Уайтклауда.

В концовке матча «Эдмонтон» снял голкипера и попытался спастись, но вместо этого допустил роковую ошибку. Нарушение численного состава дорого обошлось гостям, и шанс на овертайм был упущен. Джек Айкел броском по пустым воротам поставил точку в матче, а его команда повела в серии. Можно даже не сомневаться, что самое интересное здесь только начинается.

И снова разгром

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Восток». Первый матч
«Каролина» — «Нью-Джерси» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Голы: Пеши — 1 (Стаал), 9:41 — 1:0. Джарвис — 3, 14:43 — 2:0. Котканиеми — 1 (Мартинук, Фаст), 21:55 — 3:0. Бастиан — 1 (Маклеод), 25:02 — 3:1. Шей — 1 (Ахо, Ноесен), 50:17 — 4:1. Фаст — 3 (п.в., Мартинук, Стаал), 56:44 — 5:1.
Вратари: Андерсен — Шмид (Ванечек, 21:55, 55:40 — 56:44).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 23 (10+6+7) — 18 (1+9+8).
4 мая. Роли. PNC Arena.
Счет в серии: 1-0.

«Нью-Джерси» не привыкать начинать серию с крупного поражения. Две первые игры с «Рейнджерс» закончились со счетом 1:5, и сегодня команда Линди Раффа не стала нарушать традицию. «Каролина» вышла настолько заряженной на матч, что за весь первый период позволила гостям нанести лишь один бросок по воротам. «Харрикейнз» превосходили соперника во всех компонентах и логично конвертировали свои моменты в голы. Уже на второй минуте второго периода хозяева повели со счетом 3:0, и в интригу в этой встрече стало вериться с трудом.

Голкипер «Девилз» Акира Шмид, ставший по статистике лучшим вратарем первого раунда, на этот раз не смог продемонстрировать магию. Швейцарец пропустил три гола после 11 бросков и уступил место Витеку Ванечеку. Не сказать, что эта замена кардинально повлияла на игру, но «Нью-Джерси» начал подавать хоть какие-то признаки жизни. Вскоре гости даже сумели сократить отставание благодаря голу Натану Бастиана. Для «дьяволов» этот бросок стал вторым в матче, а заскучавший Фредерик Андерсен впервые пропустил в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Заброшенная шайба помогла гостям немного взбодриться, но «Каролина» все равно уверенно довела дело до победы. Несмотря на серьезные кадровые проблемы в нападении (травмы Андрея Свечникова, Макса Пачиоретти и Теуво Терявяйнена), «ураганы» показали потенциал своей атакующей мощи, а заодно и надежность обороны. «Нью-Джерси» необходимо провести работу над ошибками, как это было в серии с «Рейнджерс», и сделать выводы. Пока не известно, поможет ли команде в следующей игре Тимо Майер, который получил травму в седьмой игре первого раунда и сегодня пропустил матч.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Эдмонтон Ойлерз
3
24
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Невероятное достижение суперветерана: Павелски сделал покер в матче плей-офф!
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Второй раунд Счет в серии
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
1 - 0
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
4. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
1 - 0
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
1 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
3. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
4. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
1 - 0
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
0 - 1
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
0 - 0
3. Сиэтл - Даллас
0 - 0
4. Сиэтл - Даллас
0 - 0
0 - 1
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 1
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Торонто
0 - 0
4. Флорида - Торонто
0 - 0
0 - 1
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
24.04
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4.05 02:00
Каролина – Нью-Джерси
 5 : 1
4.05 04:30
Вегас – Эдмонтон
 6 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 7 15
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 8 14
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 7 12
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 7 11
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 7 7
Брэндон Монтур

Брэндон Монтур

Флорида

 8 6
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 2 0.95
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 6 1.84
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
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