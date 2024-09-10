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Сегодня, 10:45

Вдова Годро рассказала о беременности прямо на похоронах. Это будет третий ребенок погибшего хоккеиста

Вдова Годро сообщила на похоронах, что беременна третьим ребенком
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Джонни Годро.
Фото Global Look Press
Очень печальная история.

Что случилось

Мередит Годро, вдова погибшего хоккеиста «Блю Джекетс» Джонни Годро, сообщила о своей беременности. Она сделала это во время речи на похоронах звездного нападающего «Коламбуса».

«Я на девятой неделе беременности нашим третьим ребенком. Это была полная неожиданность, но, несмотря на это, Джонни сиял и был очень взволнован. Я так нервничала, но он сразу обнял и поцеловал меня, хотя я была за рулем», — заявила Мередит.

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Вдова призналась, что Джонни был счастлив из-за того, какую большую семью он построил: «Ты сумасшедшая, ты знаешь это? Меньше чем за три года брака мы построили семью из пяти человек», — процитировала Мередит Годро своего мужа.

Также она добавила, что третий ребенок станет для нее особенным, несмотря на тяжелое время: «Я смотрю на это как на высшее благословение. Мне так повезло быть матерью троих детей Джона. Наш последний ребенок — особенный, несмотря на сложные обстоятельства».

Как погиб Джонни Годро

31-летний нападающий «Блю Джекетс» Джонни Годро и его 29-летний брат Мэтью погибли в конце августа в Нью-Джерси в результате ДТП. Братья катались на велосипедах, когда их сбил джип.

По данным полиции, водитель автомобиля был пьян — он признался, что перед тем как сесть за руль, выпил «пять или шесть бутылок пива». Этим же он объяснил свое поведение — заявил, что употребление алкоголя способствовало его безрассудному вождению и нетерпению.

Сейчас водитель, которого зовут Шон Хиггинс, содержится под стражей и ждет суда. Одно из слушаний уже прошло — на нем преступник сообщил, что понимает суть обвинений и наймет адвоката.

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Семья Джонни Годро

У Джонни осталась беременная вдова и двое детей — дочь Ноа (2022 года рождения) и сын Джонни (2024). Хоккеист и Мередит сыграли свадьбу в 2021 году. У Мэтью Годро также осталась беременная жена.

Кроме того, у братьев остались родители и две сестры — к одной из них за несколько дней до смерти Джонни и Мэтью были приглашены на свадьбу в качестве свидетелей.

Джонни Годро
Хоккей
НХЛ
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