17 голов до Гретцки! Овечкин прострелил лучшего вратаря НХЛ пушечным броском

Ови помог «Вашингтону» набрать очко, но в овертайме сильнее был «Виннипег».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Виннипег» — 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)

Голы: Перфетти — 11 (бол., Наместников, Пионк), 9:13 — 0:1. Самберг — 4 (Перфетти, Наместников), 12:41 — 0:2. Дюбуа — 12 (Карлсон, Макмайкл), 21:12 — 1:2. Иафалло — 7 (Пионк, Самберг), 24:03 — 1:3. Рэддиш — 5 (Рой), 24:54 — 2:3. Моррисси — 6 (Шайфли), 41:10 — 2:4. Уилсон — 21 (Строум, Рой), 47:26 — 3:4. Овечкин — 24 (Уилсон, Рой), 52:21 — 4:4. Моррисси — 7 (Шайфли, Коннор), 61:57 — 4:5.

Вратари: Томпсон — Хеллибак.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (6+10+12+1) — 30 (13+8+7+2).

Наши: Овечкин (14.09/2/-1) — Наместников (17.19/4/0).

2 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.

«Вашингтон» вернулся домой после длинного выезда и открыл домашнюю серию матчем с лучшей командой «Запада». Встреча с «Виннипегом» несла множество сюжетов. В дуэли лидеров конференций «Кэпиталз» впервые с 18 декабря потерпели два поражения подряд. Последним отрезком Спенсер Карбери вряд ли остался доволен: его команда проиграла в трех матчах из четырех.

Для «Виннипега» матч начался оптимистично. «Джетс» справедливо забрали первый период, превзойдя хозяев в активности и нацеленности на ворота. Из двукратного преимущества по броскам выросли комфортные 2:0 по итогам 20 минут. Лидер «Запада» реализовал первое же большинство в матче. В ударе было номинальное второе звено «Виннипега», где центрит Владислав Наместников. Россиянин поучаствовал в обеих шайбах. Наместников играет в «Джетс» третий год и идет на лучший сезон в НХЛ по очкам. Сейчас у Владислава 27 (10+17) баллов за 50 матчей.

«Вашингтон» включился во втором периоде. Игра выровнялась, и хозяева сократили отставание в счете. Пьер-Люк Дюбуа не мог уйти без гола против бывшей команды. Особенным сегодняшний матч стал для вратарей. Коннор Хеллибак и Логан Томпсон — претенденты на «Везину Трофи» по итогам первой половины сезона. «Вашингтон» и «Виннипег» пропускают крайне мало. Однако сегодня и Хеллибак, и Томпсон позволили себе необязательные голы. Американец получил пробоину от Тэйлора Рэддиша в ближний угол. Канадец не выручил после дальнего броска защитника Дилана Самберга.

Неудачно для «Столичных» начался третий период. «Виннипег» поймал хозяев на ошибке в обороне, и Шон Моррисси вернул преимущество в две шайбы. «Вашингтон» в нынешнем сезоне не раз показывал, как умеет цепляться за игры, которые складываются не совсем удачно. «Джетс» не позволяли хозяевам особо разгуляться в нападении. Однако «Кэпиталз» воспользовались редкими шансами у ворот Хеллибака, и Том Уилсон, выиграв борьбу на пятаке, снова сократил отставание в счете.

В прошлом матче с «Оттавой» «Вашингтон» на характере спас матч в третьем периоде, уступая 2:4 за 10 минут до конца основного времени. Получилось затянуть игру в овертайм и сегодня. «Столичных» спас Александр Овечкин. До 53-й минуты преследователь Уэйна Гретцки был больше замечен в силовой борьбе. Но стоило россиянину дать пространство при входе в зону, как Овечкин пробил Хеллибака дальним броском в касание. Одни из самых надежных вратарей чемпионата сегодня взяли выходной. Александру осталось 17 голов до повторения рекорда канадской легенды.

Разборки лучших команд конференции затянулись до овертайма. «Виннипег» дожал-таки хозяев, пусть и сделал это за пределами основного времени. В формате «три на три» «Джетс» больше владели шайбой, и оформивший дубль Моррисси поставил точку в событийном матче. Пусть «Вашингтон» и потерпел второе поражение кряду, утешить тренерскую душу Карбери должен характер команды. «Столичные» снова спасли матч и набрали одно очко. На «Востоке» они по-прежнему безоговорочные лидеры.