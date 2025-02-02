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Сегодня, 06:30

17 голов до Гретцки! Овечкин прострелил лучшего вратаря НХЛ пушечным броском

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Александр Овечкин в матче с «Виннипегом».
Фото ХК «Вашингтон»
Ови помог «Вашингтону» набрать очко, но в овертайме сильнее был «Виннипег».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Виннипег» — 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)
Голы: Перфетти — 11 (бол., Наместников, Пионк), 9:13 — 0:1. Самберг — 4 (Перфетти, Наместников), 12:41 — 0:2. Дюбуа — 12 (Карлсон, Макмайкл), 21:12 — 1:2. Иафалло — 7 (Пионк, Самберг), 24:03 — 1:3. Рэддиш — 5 (Рой), 24:54 — 2:3. Моррисси — 6 (Шайфли), 41:10 — 2:4. Уилсон — 21 (Строум, Рой), 47:26 — 3:4. Овечкин — 24 (Уилсон, Рой), 52:21 — 4:4. Моррисси — 7 (Шайфли, Коннор), 61:57 — 4:5.
Вратари: Томпсон — Хеллибак.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 29 (6+10+12+1) — 30 (13+8+7+2).
Наши: Овечкин (14.09/2/-1) — Наместников (17.19/4/0).
2 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.

«Вашингтон» вернулся домой после длинного выезда и открыл домашнюю серию матчем с лучшей командой «Запада». Встреча с «Виннипегом» несла множество сюжетов. В дуэли лидеров конференций «Кэпиталз» впервые с 18 декабря потерпели два поражения подряд. Последним отрезком Спенсер Карбери вряд ли остался доволен: его команда проиграла в трех матчах из четырех.

Для «Виннипега» матч начался оптимистично. «Джетс» справедливо забрали первый период, превзойдя хозяев в активности и нацеленности на ворота. Из двукратного преимущества по броскам выросли комфортные 2:0 по итогам 20 минут. Лидер «Запада» реализовал первое же большинство в матче. В ударе было номинальное второе звено «Виннипега», где центрит Владислав Наместников. Россиянин поучаствовал в обеих шайбах. Наместников играет в «Джетс» третий год и идет на лучший сезон в НХЛ по очкам. Сейчас у Владислава 27 (10+17) баллов за 50 матчей.

«Вашингтон» включился во втором периоде. Игра выровнялась, и хозяева сократили отставание в счете. Пьер-Люк Дюбуа не мог уйти без гола против бывшей команды. Особенным сегодняшний матч стал для вратарей. Коннор Хеллибак и Логан Томпсон — претенденты на «Везину Трофи» по итогам первой половины сезона. «Вашингтон» и «Виннипег» пропускают крайне мало. Однако сегодня и Хеллибак, и Томпсон позволили себе необязательные голы. Американец получил пробоину от Тэйлора Рэддиша в ближний угол. Канадец не выручил после дальнего броска защитника Дилана Самберга.

Неудачно для «Столичных» начался третий период. «Виннипег» поймал хозяев на ошибке в обороне, и Шон Моррисси вернул преимущество в две шайбы. «Вашингтон» в нынешнем сезоне не раз показывал, как умеет цепляться за игры, которые складываются не совсем удачно. «Джетс» не позволяли хозяевам особо разгуляться в нападении. Однако «Кэпиталз» воспользовались редкими шансами у ворот Хеллибака, и Том Уилсон, выиграв борьбу на пятаке, снова сократил отставание в счете.

В прошлом матче с «Оттавой» «Вашингтон» на характере спас матч в третьем периоде, уступая 2:4 за 10 минут до конца основного времени. Получилось затянуть игру в овертайм и сегодня. «Столичных» спас Александр Овечкин. До 53-й минуты преследователь Уэйна Гретцки был больше замечен в силовой борьбе. Но стоило россиянину дать пространство при входе в зону, как Овечкин пробил Хеллибака дальним броском в касание. Одни из самых надежных вратарей чемпионата сегодня взяли выходной. Александру осталось 17 голов до повторения рекорда канадской легенды.

Разборки лучших команд конференции затянулись до овертайма. «Виннипег» дожал-таки хозяев, пусть и сделал это за пределами основного времени. В формате «три на три» «Джетс» больше владели шайбой, и оформивший дубль Моррисси поставил точку в событийном матче. Пусть «Вашингтон» и потерпел второе поражение кряду, утешить тренерскую душу Карбери должен характер команды. «Столичные» снова спасли матч и набрали одно очко. На «Востоке» они по-прежнему безоговорочные лидеры.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Виннипег Джетс
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 52 34 18 75
2 Каролина 53 32 21 68
3 Нью-Джерси 53 29 24 64
4 Коламбус 52 26 26 59
5 Айлендерс 51 24 27 55
6 Рейнджерс 51 24 27 52
7 Филадельфия 53 23 30 52
8 Питтсбург 54 22 32 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 31 22 65
2 Торонто 52 31 21 64
3 Оттава 52 28 24 60
4 Тампа-Бэй 51 27 24 58
5 Бостон 54 26 28 58
6 Детройт 51 25 26 55
7 Монреаль 51 24 27 53
8 Баффало 51 20 31 45
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 54 37 17 77
2 Даллас 51 33 18 67
3 Миннесота 53 31 22 66
4 Колорадо 53 30 23 62
5 Юта 51 21 30 51
6 Сент-Луис 52 23 29 50
7 Нэшвилл 51 18 33 43
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 52 31 21 68
2 Эдмонтон 52 32 20 68
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Калгари 50 25 25 57
5 Ванкувер 51 23 28 56
6 Сиэтл 53 23 30 49
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Тампа-Бэй – Айлендерс
2 : 3 ОТ
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Вашингтон – Виннипег
 4 : 5 ОТ
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Питтсбург – Нэшвилл
 3 : 0
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Каролина – Лос-Анджелес
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