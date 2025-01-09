Овечкин второй матч подряд без очков и голов. А «Вашингтон» снова тащит белорус Протас
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Ванкувер» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Дюбуа — 6 (Рой, Макмайкл), 19:27 — 1:0. Гарлэнд — 11 (бол., Шервуд, Хьюз), 39:23 — 1:1. Дюбуа — 7 (Протас), 64:19 — 2:1.
Вратари: Томпсон — Ланкинен.
Штраф: 14 — 10.
Броски: 18 (6+5+2+5) — 31 (3+21+6+1).
Наши: Мирошниченко (8.05/0/0), Овечкин (17.55/3/0) — -.
9 января. Вашингтон. Capital One Arena.
Перед игрой с «Ванкувером» главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери закончил ставить эксперименты над сочетаниями и вернул в первое звено к Александру Овечкину и Дилану Строуму Алексея Протаса. Последние два матча белоруса заменял Тэйлор Рэддиш, что совершенно не пошло на пользу Овечкину и команде в целом. Но после двух слабых игр от первого звена Карбери вернул заводские настройки, которые приносили «Кэпс» победы в прошлом месяце и в начале года.
Эксперимент, кстати, мог бы продолжаться и дольше, но у Карбери, по его собственному заявлению, лопнуло терпение. Главным образом тренер связывает как разделение тройки Овечкина, так и ее нынешнее воссоединение с желанием повысить результативность при игре в равных составах.
Важным дополнением стало и появление в составе Ивана Мирошниченко. Он сыграл в третьем звене с Рэддишем и Ларсом Эллером. Молодой россиянин очками не отметился, да и матч закончил без бросков. На льду провел меньше всех времени в команде (8.05), в третьем периоде вышел всего на две смены и не появился в овертайме.
Матч получился небогатым на моменты: к середине второго периода «Вашингтон» не вышел за предел восьми бросков в створ, недалеко от этого ушел и «Ванкувер». Правда, «Кэнакс» во второй половине второго отрезка разогнались и, если бы не спасения вратаря «Кэпс» Логана Томпсона, даже об овертайме не могло бы быть и речи. А вот по поводу эмоционального накала претензий нет: много стычек, силовых и даже яркая драка в первом периоде. Однако основное время закончилось со счетом 1:1.
Вторая подряд игра «Вашингтона» заканчивается за пределами трех периодов. Правда, на этот раз до буллитов дело не дошло: Протас закончил матч на последней минуте овертайма своим проходом по зоне «Кэнакс». Белорус продавил соперника, стянул на себя всех троих игроков гостей и не без труда отдал пас на Пьер-Люка Дюбуа, который до этого уже забил один гол в матче. Канадец, оказавшись в полном одиночестве перед вратарем, не ошибся и во второй раз, принеся «Кэпс» победу. Для Протаса эта передача стала 18-й в сезоне, а в последних 16 матчах у него 15 (10+5) очков.
А вот у Овечкина вторая игра подряд без голов и очков (до Уэйна Гретцки — по-прежнему 22 шайбы). Так что поставленных целей Карбери пока не добился. Не только не улучшил игру в равных составах, но и растворил химию (в том числе — в большинстве) между Строумом и Овечкиным. За игру у россиянина всего три броска, одна смена в овертайме и парочка опасных моментов.
В утешение всем болельщикам «Кэпс» можно только рассказать о предстоящих соперниках команды, из которых нет представителей зоны плей-офф: в ближайшее время «Вашингтон» сыграет с «Монреалем», «Нэшвиллом», «Анахаймом», «Оттавой» и «Питтсбургом». Так что у Овечкина хорошая перспектива забросить в ближайшее время несколько шайб.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|41
|27
|14
|58
|2
|Нью-Джерси
|43
|25
|18
|53
|3
|Каролина
|41
|24
|17
|50
|4
|Коламбус
|41
|18
|23
|42
|5
|Питтсбург
|42
|17
|25
|42
|6
|Филадельфия
|41
|17
|24
|39
|7
|Рейнджерс
|40
|18
|22
|38
|8
|Айлендерс
|40
|15
|25
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|42
|27
|15
|56
|2
|Флорида
|41
|24
|17
|50
|3
|Бостон
|43
|20
|23
|45
|4
|Тампа-Бэй
|38
|21
|17
|44
|5
|Оттава
|39
|19
|20
|41
|6
|Монреаль
|40
|19
|21
|41
|7
|Детройт
|40
|18
|22
|40
|8
|Баффало
|41
|15
|26
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|58
|2
|Миннесота
|41
|26
|15
|56
|3
|Даллас
|39
|25
|14
|51
|4
|Колорадо
|42
|25
|17
|51
|5
|Сент-Луис
|42
|19
|23
|42
|6
|Юта
|39
|17
|22
|41
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|41
|14
|27
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|28
|12
|59
|2
|Эдмонтон
|40
|25
|15
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|4
|Ванкувер
|40
|18
|22
|46
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|40
|17
|23
|39
|7
|Сиэтл
|41
|17
|24
|37
|8
|Сан-Хосе
|43
|13
|30
|32
|9.01
|03:30
|
Вашингтон – Ванкувер
|2 : 1 ОТ
|9.01
|03:30
|
Чикаго – Колорадо
|3 : 1
|9.01
|06:00
|
Юта – Флорида
|- : -
|9.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|- : -