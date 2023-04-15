У Овечкина будет новый тренер. Почему «Вашингтон» уволил Лавиолетта?
Не успели «Кэпиталз» сыграть свой последний матч в сезоне, как из стана клуба пришли громкие новости. Боссы «Вашингтона» приняли решение не продлевать контракт с Питером Лавиолеттом, который возглавлял команду с 2020 года. Действующее соглашение было рассчитано до 30 июня, но клуб и специалист расстались по обоюдному согласию. «Столичные» впервые за девять лет не попали в плей-офф, поэтому перемены стали неизбежными.
Еще в начале года «Вашингтон» вел переговоры с Питером о подписании нового контракта, но затем они приостановились. Команда провалила вторую часть регулярного чемпионата, а вернувшиеся после травм лидеры не спасли ситуацию. В итоге «Кэпиталз» выдали свой худший за 16 лет сезон и набрали меньше очков, чем сыграли матчей. Генеральный менеджер Брайан Маклеллан не хотел спешить с принятием решения, но сам Лавиолетт помог не затягивать с этим.
«Мы благодарны Питеру за преданность нашей организации в течение последних трех сезонов. Он первоклассный специалист, который честно представлял нашу команду и руководил ей, несмотря на большое количество трудных обстоятельств. Мы желаем ему всего наилучшего в продвижении вперед», — сухо сказал Маклеллан. Лавиолетт пока отказался комментировать свой уход, но уже сегодня «Вашингтон» проведет заключительную перед отпуском пресс-конференцию.
Будущее остального тренерского штаба будет определено в ближайшее время после встреч с генеральным менеджером клуба. Для Александра Овечкина новый главный тренер станет уже третьим за последние пять сезонов, но с Лавиолеттом у форварда сложились хорошие отношения. Американец зарекомендовал себя как тонкий психолог и мотиватор, однако подвергался критике за неумение работать с молодежью. Он нередко отдавал предпочтение возрастным игрокам, игнорируя прогресс ребят из «Херши».
Ни одной выигранной серии
Безусловно, Лавиолетту сильно помешали травмы, которые особенно в этом сезоне просто преследовали «Вашингтон». Но это не снимает ответственности с тренера, ведь в клубе рассчитывали, что он выжмет из опытного состава все возможности. За предыдущие 18 лет работы Питер выводил три команды в финал Кубка Стэнли, но в столице США добиться большого успеха ему так и не удалось. Дважды «Кэпиталз» бесславно вылетали в первом раунде от «Бостона» и «Флориды», а сейчас и вовсе остались за бортом плей-офф.
Не исключено, что до некоторых игроков специалисту так и не удалось достучаться. В своем недавнем интервью он намекнул, что рассчитывал на лидерские качества хоккеистов в трудный момент: «Это был тяжелый год. Я до последнего верил, что у нас есть игроки, способные побеждать в любой сложившейся ситуации. К сожалению, мы не смогли этого сделать». Возможно, это камень в огород и Евгения Кузнецова, который в последнее время очень редко похож на самого себя и не проявляет должной самоотдачи.
В любом случае продуктивность игры «Вашингтона» уже давно идет по нисходящей. За три года процент набранных очков команды снизился с 68 до 48, и здесь никак нельзя обойтись без претензий к тренеру. Перемены у «Кэпиталз» вполне логичны, но какой-то конкретики по дальнейшим действиям у клуба пока нет. В предварительный список претендентов на место Лавиолетта попал его ассистент Скотт Аллен, Эндрю Брюнетт из «Нью-Джерси», а также бывший рулевой «Херши» Спенсер Карбери, который сейчас работает в «Торонто».
Вариантов развития событий достаточно, но рассчитывать на звездного специалиста вряд ли приходится. Не каждый тренер загорится желанием возглавить клуб, который в ближайшие годы скорее нацелен на погоню за рекордом Уэйна Гретцки, нежели на перерождение. «Вашингтон» не начнет перестройку, пока Овечкин идет на рекорд Гретцки", — открыто заявлял президент клуба Тед Леонсис. И кто бы ни пришел на пост нового главного тренера, ему всегда придется помнить об этом, а такие рамки не каждому по душе.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 0
|0 - 0
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
0 - 0
|0 - 0
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|18.04
|02:00
|
Каролина – Айлендерс
|- : -
|18.04
|02:30
|
Бостон – Флорида
|- : -
|18.04
|04:30
|
Даллас – Миннесота
|- : -
|18.04
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -