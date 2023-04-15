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У Овечкина будет новый тренер. Почему «Вашингтон» уволил Лавиолетта?

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.
Фото Associated Press
Команда впервые за 9 лет не попала в плей-офф.

Не успели «Кэпиталз» сыграть свой последний матч в сезоне, как из стана клуба пришли громкие новости. Боссы «Вашингтона» приняли решение не продлевать контракт с Питером Лавиолеттом, который возглавлял команду с 2020 года. Действующее соглашение было рассчитано до 30 июня, но клуб и специалист расстались по обоюдному согласию. «Столичные» впервые за девять лет не попали в плей-офф, поэтому перемены стали неизбежными.

Еще в начале года «Вашингтон» вел переговоры с Питером о подписании нового контракта, но затем они приостановились. Команда провалила вторую часть регулярного чемпионата, а вернувшиеся после травм лидеры не спасли ситуацию. В итоге «Кэпиталз» выдали свой худший за 16 лет сезон и набрали меньше очков, чем сыграли матчей. Генеральный менеджер Брайан Маклеллан не хотел спешить с принятием решения, но сам Лавиолетт помог не затягивать с этим.

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«Мы благодарны Питеру за преданность нашей организации в течение последних трех сезонов. Он первоклассный специалист, который честно представлял нашу команду и руководил ей, несмотря на большое количество трудных обстоятельств. Мы желаем ему всего наилучшего в продвижении вперед», — сухо сказал Маклеллан. Лавиолетт пока отказался комментировать свой уход, но уже сегодня «Вашингтон» проведет заключительную перед отпуском пресс-конференцию.

Будущее остального тренерского штаба будет определено в ближайшее время после встреч с генеральным менеджером клуба. Для Александра Овечкина новый главный тренер станет уже третьим за последние пять сезонов, но с Лавиолеттом у форварда сложились хорошие отношения. Американец зарекомендовал себя как тонкий психолог и мотиватор, однако подвергался критике за неумение работать с молодежью. Он нередко отдавал предпочтение возрастным игрокам, игнорируя прогресс ребят из «Херши».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Ни одной выигранной серии

Безусловно, Лавиолетту сильно помешали травмы, которые особенно в этом сезоне просто преследовали «Вашингтон». Но это не снимает ответственности с тренера, ведь в клубе рассчитывали, что он выжмет из опытного состава все возможности. За предыдущие 18 лет работы Питер выводил три команды в финал Кубка Стэнли, но в столице США добиться большого успеха ему так и не удалось. Дважды «Кэпиталз» бесславно вылетали в первом раунде от «Бостона» и «Флориды», а сейчас и вовсе остались за бортом плей-офф.

Не исключено, что до некоторых игроков специалисту так и не удалось достучаться. В своем недавнем интервью он намекнул, что рассчитывал на лидерские качества хоккеистов в трудный момент: «Это был тяжелый год. Я до последнего верил, что у нас есть игроки, способные побеждать в любой сложившейся ситуации. К сожалению, мы не смогли этого сделать». Возможно, это камень в огород и Евгения Кузнецова, который в последнее время очень редко похож на самого себя и не проявляет должной самоотдачи.

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В любом случае продуктивность игры «Вашингтона» уже давно идет по нисходящей. За три года процент набранных очков команды снизился с 68 до 48, и здесь никак нельзя обойтись без претензий к тренеру. Перемены у «Кэпиталз» вполне логичны, но какой-то конкретики по дальнейшим действиям у клуба пока нет. В предварительный список претендентов на место Лавиолетта попал его ассистент Скотт Аллен, Эндрю Брюнетт из «Нью-Джерси», а также бывший рулевой «Херши» Спенсер Карбери, который сейчас работает в «Торонто».

Вариантов развития событий достаточно, но рассчитывать на звездного специалиста вряд ли приходится. Не каждый тренер загорится желанием возглавить клуб, который в ближайшие годы скорее нацелен на погоню за рекордом Уэйна Гретцки, нежели на перерождение. «Вашингтон» не начнет перестройку, пока Овечкин идет на рекорд Гретцки", — открыто заявлял президент клуба Тед Леонсис. И кто бы ни пришел на пост нового главного тренера, ему всегда придется помнить об этом, а такие рамки не каждому по душе.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Питер Лавиолетт
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
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Торонто - Тампа-Бэй
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