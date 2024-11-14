Овечкин не забил, и «Вашингтон» проиграл: вели в две шайбы, но упустили победу
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Торонто» — 3:4 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Рэддиш — 3 (Макмайкл, Дюбуа), 11:12 — 1:0. Макманн — 4 (Таварес, Хольмберг), 12:11 — 1:1. Строум — 5 (Протас, Рой), 18:33 — 2:1. Протас — 6 (Сандин, Овечкин), 37:48 — 3:1. Нюландер — 12 (Найз), 55:51 — 3:2. Марнер — 5 (бол., Райлли, Нюландер), 59:12 — 3:3. Таварес — 9 (Марнер), 64:13 — 3:4.
Вратари: Томпсон — Уолл.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 27 (11+6+7+3) — 35 (5+9+18+3).
Наши: Овечкин (16.16/4/0) — -.
14 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.
Основная проблема «Торонто» — отсутствие Остона Мэттьюса. Может, он не в прежних кондициях и провалил старт, но без него «Лифс» чувствуют себя хуже — прошлые два матча так совсем вышли из категории «приличные» по рисунку игры. Нападающий выбыл после матча с «Миннесотой» и вот пропустил уже пятую игру из-за травмы верхней части тела — рецидив повреждения из тренировочного лагеря. И пока нет приблизительных сроков возвращения, а последние дни он даже не катался. Тренерский штаб боится выпускать Остона раньше — все из-за опасности очередного рецидива, возможного ухудшения состояния и действительно долгосрочной потери нападающего.
У «Вашингтона» проблем нет — отличная связка Дилана Строума и Овечкина, на подхвате у которых Алексей Протас плюс сильный голкипер. Логан Томпсон, несмотря на весьма среднюю вратарскую статистику в 91 процент отраженных бросков, не проиграл ни одной из семи — без учета этой — доверенных игр. В противостоянии в целом равных соперников «Кэпс» при детальном разборе выглядели фаворитом.
Сильный первый период от «Вашингтона» обернулся их небольшим преимуществом по итогам отрезка. Для начала команды отгрузили друг другу по голу: на 12-й минуте счет открыл игрок «Вашингтона» Тэйлор Рэддиш, а через 59 секунд сравнял Бобби Макманн. И уже в конце двадцатиминутки отличился Дилан Строум — оруженосец Овечкина, традиционно по сезону отдающий ему передачи на голы. Канадец за 14 игр чемпионата с отрывом стал лучшим бомбардиром «Кэпс» (уже 23 очка), но вот с голами пока некрепко дружит — это всего лишь его пятая шайба в сезоне. Но как же сыграл в моменте Овечкин! За пару секунд до гола именно россиянин вместе с Протасом поборолись у борта и отдали передачу на другой фланг, где после позиционной ошибки игроков «Торонто» забросил Строум. Овечкину передача не досталась, а вот Протас получил результативный балл.
На передаче Протас не остановился и на 18-й минуте забил свой шестой гол в сезоне, сделав счет 3:1. Белорус искренне пытался дать Овечкину возможность еще приблизиться к рекорду Гретцки, до которого пока остается 31 шайба. Но на россиянина стянулись четыре игрока соперника, а Протас оказался в гордом одиночестве. Так что Ови пришлось довольствоваться в этом матче только передачей.
«Лифс» в третьем периоде вышли биться за себя и Мэттьюса. За матч две шайбы у них отменили. И вторая отмененная случилась сразу же после второй официально заброшенной. Момент, кстати, пограничный: немаленький Мэттью Книс на пятаке закрывал Томпсона и, по мнению судей, сыграл по шайбе высоко поднятой клюшкой. Все это не сбило их настрой, и «Лифс» таки довели счет до равного: сначала сократил разрыв до минимального Уилльям Нюландер, затем в большинстве отличился Митч Марнер, реализовав неравенство за пять секунд. В овертайме «Торонто» почти ничего не дал сделать «Вашингтону»: нагло и на кураже возил соперника по их же зоне, создал три очень опасных момента. И все же добил медленно угасающие усилия хозяев на последней минуте дополнительного времени.
Старт матча для Овечкина получился блеклым, но уже ко второму периоду он разогнался и был заметен на льду. Всего у него четыре броска в створ, два — опасные. Следующий матч «Вашингтон» проведет через день — соперником станет «Колорадо», прогревающее публику на возвращение Валерия Ничушкина. Как бы то ни было, «Эвс» пока слабы, в том числе во вратарском вопросе. Потому ждем возвращения Великой погони уже в следующем матче.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|19
|11
|8
|24
|2
|Каролина
|15
|11
|4
|22
|3
|Вашингтон
|15
|10
|5
|21
|4
|Рейнджерс
|14
|9
|5
|19
|5
|Айлендерс
|16
|6
|10
|16
|6
|Питтсбург
|18
|6
|12
|15
|7
|Филадельфия
|16
|6
|10
|14
|8
|Коламбус
|15
|5
|10
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|16
|11
|5
|23
|2
|Торонто
|18
|10
|8
|22
|3
|Бостон
|17
|8
|9
|18
|4
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|5
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|6
|Детройт
|15
|7
|8
|15
|7
|Баффало
|16
|7
|9
|15
|8
|Монреаль
|16
|5
|11
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|16
|15
|1
|30
|2
|Миннесота
|15
|10
|5
|23
|3
|Даллас
|14
|9
|5
|18
|4
|Колорадо
|17
|9
|8
|18
|5
|Юта
|16
|7
|9
|17
|6
|Сент-Луис
|16
|7
|9
|14
|7
|Чикаго
|16
|6
|10
|13
|8
|Нэшвилл
|16
|5
|11
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|16
|10
|6
|22
|2
|Лос-Анджелес
|18
|9
|9
|21
|3
|Ванкувер
|14
|8
|6
|19
|4
|Калгари
|17
|8
|9
|19
|5
|Эдмонтон
|16
|8
|8
|17
|6
|Сиэтл
|16
|7
|9
|15
|7
|Сан-Хосе
|17
|5
|12
|13
|8
|Анахайм
|15
|5
|10
|12
|14.11
|03:30
|
Вашингтон – Торонто
|3 : 4 ОТ
|14.11
|03:30
|
Питтсбург – Детройт
|2 : 3 ОТ
|14.11
|05:00
|
Юта – Каролина
|4 : 1
|14.11
|06:00
|
Анахайм – Вегас
|2 : 3
|14.11
|06:00
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|4 : 2