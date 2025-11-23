Кучеров победил Овечкина, сыграв всего пять минут. Форвард «Тампы» забил, набрал три очка, а потом получил травму
На старте сезона «Вашингтон» был одной из самых скучных команд лиги. В матчах с его участием голов было крайне мало. Да и сами результаты «столичных» оставляли желать лучшего.
Но потом в команде Спенсера Карбери что-то неожиданно поменялось. К матчу с «Тампой» «Вашингтон» подходил с серией из трех побед. Причем за две последние игры он забросил аж 15 шайб.
Удачно началось для «Кэпиталз» все и сегодня: уже на второй минуте Джастин Сурдифф открыл счет. А затем «Вашингтон» получил возможность удвоить преимущество: защитник «Тампы» Янис Мозер получил две минуты штрафа за удар клюшкой. Однако Брэндон Хэгел забил в меньшинстве, воспользовавшись тем, что защитники «Вашингтона» совершенно не хотели его встречать.
Дальше наступило время Никиты Кучерова. Первое очко россиянин набрал необычным образом: после его броска шайба попала в штангу и отлетела точно на крюк Оливеру Бьоркстранду, который стоял в левом круге вбрасывания. Для датчанина эта шайба стала только второй в сезоне.
Еще один ассист Кучерова тоже получился интересным: форвард начал обыгрывать одновременно двоих хоккеистов «Вашингтона», но вышло не совсем удачно. В итоге шайба отскочила к Хэгелу, который мощным щелчком прошил голкипера хозяев Логана Томпсона.
Удалось Кучерову забить и самому: в концовке первого периода он реализовал выход один в ноль и довел преимущество гостей до трех шайб. Томпсон после этого гола уехал на скамейку. У канадского голкипера совсем ничего не получилось: лишь два сейва после шести бросков.
Кучеров оформил три результативных действия за период уже в 28-й раз за карьеру и сравнялся по этому показателю с Коннором Макдэвидом. Среди действующих хоккеистов больше «трехочковых» двадцатиминуток нет ни у кого.
Однако продолжить штамповать очки Кучерову не удалось. Во втором периоде россиянин провел только одну смену, получив травму после столкновения с Томом Уилсоном.
«Вашингтон» же воспользовался отсутствием лучшего игрока у «Тампы» и максимально приблизился к сопернику: отличились Итен Фрэнк и Джейкоб Чикран.
Не хватило гола Александра Овечкина, хотя он провел на льду более 20 минут и нанес четыре броска в створ. Но результативная серия Ови, которая насчитывала четыре матча, все равно прервалась.
Благодаря этой победе «Тампа» поднялась на четвертое место в Восточной конференции. «Вашингтон» отстает от «Лайтнинг» всего на два очка, но находится на восемь позиций ниже.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|21
|14
|7
|30
|2
|Нью-Джерси
|21
|13
|8
|27
|3
|Айлендерс
|22
|12
|10
|26
|4
|Филадельфия
|20
|11
|9
|25
|5
|Питтсбург
|21
|10
|11
|25
|6
|Коламбус
|22
|11
|11
|25
|7
|Вашингтон
|22
|11
|11
|24
|8
|Рейнджерс
|23
|10
|13
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|22
|13
|9
|27
|2
|Тампа-Бэй
|21
|12
|9
|26
|3
|Оттава
|21
|11
|10
|26
|4
|Бостон
|23
|13
|10
|26
|5
|Монреаль
|21
|11
|10
|25
|6
|Флорида
|21
|11
|10
|23
|7
|Торонто
|22
|9
|13
|21
|8
|Баффало
|21
|8
|13
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|21
|15
|6
|35
|2
|Даллас
|21
|13
|8
|29
|3
|Миннесота
|22
|11
|11
|26
|4
|Юта
|22
|11
|11
|25
|5
|Виннипег
|20
|12
|8
|24
|6
|Чикаго
|21
|10
|11
|24
|7
|Сент-Луис
|22
|7
|15
|20
|8
|Нэшвилл
|21
|6
|15
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|21
|13
|8
|27
|2
|Сиэтл
|21
|11
|10
|27
|3
|Вегас
|20
|10
|10
|26
|4
|Лос-Анджелес
|22
|10
|12
|26
|5
|Эдмонтон
|24
|10
|14
|25
|6
|Сан-Хосе
|22
|10
|12
|23
|7
|Ванкувер
|22
|9
|13
|20
|8
|Калгари
|22
|6
|16
|15
|23.11
|03:00
|Филадельфия – Нью-Джерси
|6 : 3
|23.11
|03:00
|Флорида – Эдмонтон
|3 : 6
|23.11
|03:00
|Сан-Хосе – Оттава
|2 : 3
|23.11
|03:00
|Монреаль – Торонто
|5 : 2
|23.11
|03:00
|Вашингтон – Тампа-Бэй
|3 : 5
|23.11
|03:00
|Питтсбург – Сиэтл
|2 : 3 ОТ
|23.11
|04:00
|Нэшвилл – Колорадо
|0 : 3
|23.11
|05:00
|Юта – Рейнджерс
|3 : 2
|23.11
|06:00
|Калгари – Даллас
|- : -
|23.11
|06:00
|Анахайм – Вегас
|- : -
|23.11
|21:00
|Баффало – Каролина
|- : -