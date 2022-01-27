Овечкину досталась только шоколадка. «Вашингтон» проиграл дома второй матч подряд

Александр не набирает очков уже две игры.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Сан-Хосе» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Грегор — 2 (Бернс, Барабанов), 7:41 — 0:1. Мелош — 1 (Нието), 23:58 — 0:2. Спронг — 7 (Бэкстрем), 40:14 — 1:2. Дален — 9 (Майер, Бонино), 56:51 — 1:3. Кольяно — 4 (п.в., Кутюр), 59:39 — 1:4.

Вратари: Самсонов (57:26 — 59:39) — Раймер.

Штраф: 7 — 11.

Броски: 33 (8+11+14) — 30 (14+7+9).

Наши: Кузнецов (20.36/4/-1), Овечкин (22.56/8/-2), Орлов (18.07/1/-1) — Барабанов (16.02/2/+1).

27 января. Вашингтон. Capital One Arena.

«Вашингтон» в последнее время напоминает заскучавшего от жизни аристократа, испробовавшего все возможные способы развлечься. Складывается впечатление, что большинство игроков команды выходят на лед с таким настроем, словно мечтают о том, чтобы матч скорее закончился. Значительная часть первого периода прошла с превосходством «Сан-Хосе». В атаке, где выделялся Евгений Кузнецов, было не все так плохо. Голкипер гостей Джеймс Раймер периодически включался в дело.

По другую сторону площадки его коллеге Илье Самсонове приходилось куда сложнее. Россиянин вышел в стартовом составе всего во второй раз за последние девять игр и сразу же был по горло загружен работой. Если бы не его уверенные действия, то ситуация для «Кэпиталз» могла стать совсем тяжелой. Хозяева ушли на перерыв, уступая всего лишь одну шайбу, но в четвертый раз в пяти матчах пропустили первым. Этот статистический факт интересен тем, что именно «Вашингтон» чаще всех в лиге открывал счет (29 раз в 44 играх).

В предыдущей домашней встрече хоккеистам столичной команды не удалось забить вратарю «Вегаса» Робину Ленеру. После того, как они раз за разом упирались в Раймера, свежий слух от авторитетного инсайдера и журналиста Эллиотта Фридмана можно было пережевывать с известной долей цинизма. «Вашингтон» заинтересован в приобретении ветерана «Чикаго» Марка-Андре Флери. Опытный голкипер во времена, когда выступал за «Питтсбург», часто становился одним из главных действующих лиц в принципиальных матчах против «Кэпиталз». Даже если он согласится на такой обмен, то кто будет забивать?

В нападении «Вашингтону» явно не хватает энергии и остроты за пределами первого звена. Когда-нибудь в состав вернутся травмированные Ти-Джей Оши и Энтони Манта и картина может улучшиться. Но прямо сейчас уверенности в этом нет. Выход «четыре в одного» хозяева запороли и почти тут же пропустили в контратаке, причем свой первый гол в НХЛ забил 24-летний защитник оборонительного плана Ник Мелош. И снова претензий к Самсонову быть не могло.

Нынешний «Сан-Хосе» — соперник достойный, и совсем не случайно продолжает реальную борьбу за попадание в плей-офф в Западной конференции. Игроки реже, чем в прошлые годы, проваливаются и стараются действовать очень дружно, создавая плотность в средней и чужой зонах. «Акулы» лишились как минимум на полтора месяца опытного защитника Эрика Карлссона, проводящего солидный со всех точек зрения сезон (26 очков в 33 играх). Шведу получил небольшой разрыв мышцы в левой руке и перенес операцию. Но и без него не все так плохо. За кубковую восьмерку на Западе, если судить по матчу с «Вашингтоном», калифорнийцы готовы биться до самого конца.

А что же Александр Овечкин, второй матч подряд оставшийся без набранных очков? Он был активен, проводил силовые приемы, хорошо двигался, много бросал и создавал угрозы чужим воротам разными способами. И даже отрабатывал назад, столкнувшись в третьем периоде с Самсоновым — к счастью, для вратаря все обошлось. Однако самый запоминающийся и одновременно милый эпизод с участием Овечкина произошел на разминке. Капитан «Кэпиталз» совершил обмен с юным болельщиком — отдал шайбу и получил от него шоколадку.

need to see the sign that got ovi to make this trade pic.twitter.com/pNWB8kxCVO — Washington Capitals (@Capitals) January 27, 2022

Хозяев, которые провели пять периодов подряд без заброшенных шайб, прервали голевое молчание благодаря шикарному броску Даниэля Спронга после выигранного Никласом Бэкстремом. Поймать правильную волну и достать соперника «Вашингтону» не удалось. Прервалась серия «Кэпиталз» из 23 побед подряд, которые они одерживали после сухих поражений. Очевидно, что команде нужна встряска, чтобы вернуться на правильный путь. Одним Флери ситуацию не исправишь.

После финальной сирены, когда хоккеисты «Акул» уже начали поздравлять своего вратаря, зрелищную и продолжительную драку устроили два «боевика» — Гарнет Хэтэуэй («Вашингтон») и Джона Гаджович («Сан-Хосе»). Злость и обида у проигравших была огромная. Остается лишь недоумевать, почему «Кэпиталз» не выплеснули ее раньше.