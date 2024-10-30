Лучший матч Овечкина в сезоне: оформил дубль и стал еще ближе к Гретцки!
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)
Голы: Овечкин — 3 (Строум, Протас), 3:23 — 1:0. Куилль — 3 (Какко), 4:21 — 1:1. Овечкин — 4 (Протас, Строум), 5:10 — 2:1. Макмайкл — 4 (Рэддиш, Сандин), 8:58 — 3:1. Крайдер — 6 (бол., Зибанежад, Трочек), 20:30 — 3:2. Протас — 2 (Сандин, ван Римсдайк), 24:30 — 4:2. Хытил — 4 (Манчини, Шнайдер), 24:44 — 4:3. Дауд — 3 (п.в., Карлсон), 59:24 — 5:3.
Вратари: Томпсон — Шестеркин (58:18 — 59:24).
Штраф: 11 — 13.
Броски: 46 (19+14+13) — 19 (5+8+6).
Наши: Овечкин (17.47/5/+2) — Панарин (21.21/2/-2).
30 октября. Вашингтон. Capital One Arena.
Прямо перед матчем с «Вашингтоном» «Рейнджерс» вызвали форварда Мэтта Ремпе из АХЛ, где он, мягко говоря, не блистал. Задумка прояснилась уже на третьей минуте: Ремпе мощно зарубился с Диланом Макилратом, буквально в стиле недавнего боя Бетербиев — Бивол. Закончился поединок поражением игрока «Рейнджерс» и кровью на его лице.
Удивительно, но даже такой мощный бой не стал главным событием первого периода — включился Александр Овечкин. Накануне Вадим Шипачев обновил бомбардирский рекорд в КХЛ, поэтому у российских фанатов хоккея остался лишь один незакрытый гештальт — рекорд Гретцки. Овечкин не баловал особой результативностью на старте сезона: две шайбы в семи играх, причем одна из них — в пустые ворота. Но, видимо, на фоне новости о рекорде Шипачева Ови прорвало.
Спустя полминуты после той самой драки россиянин открыл счет в матче, мощно бросив из круга вбрасывания в домик Шестеркину.
Спустя еще 107 секунд Овечкин завершил красивую комбинацию, отправив шайбу уже в пустые ворота. Оба раза россиянину ассистировали его партнеры по звену: Алексей Протас и Дилан Строум.
На этом бомбардирские подвиги Александра закончились. В этом сезоне на его счету четыре гола. До повторения рекорда Уэйна Грецки — 37 шайб. До абсолютного рекорда — 38.
Первый период удался на редкость результативным. Между двумя голами Овечкина уместилась еще и шайба Уильяма Кулле из «Рейнджерс», а окончательный счет в первом игровом отрезке установил Коннор Майкмайкл на девятой минуте — 3:1.
Голевая феерия продолжилась и во втором периоде: в течение первых пяти минут команды забросили три шайбы на двоих (две на счету «Рейнджерс» и одна и «Вашингтона»). В составе «Кэпиталз» отличился Алексей Протас. В первом звене «Вашингтона» дела у белоруса идут здорово: 7 (2+5) очков в 8 матчах.
На этом команды успокоились. За оставшиеся 35 минут зрители увидели лишь одну шайбу: Ник Дауд забросил ее в пустые ворота, установив окончательный счет 5:3. По игре скорее «Вашингтон» наиграл на разгромную победу, нежели «Рейнджерс» на ничейный результат: у «Кэпиталс» насчитали более восьми ожидаемых шайб, у «Нью-Йорка» — около двух. Так что стоит отметить игру Игоря Шестеркина, несмотря на четыре пропущенных гола.
Впервые в этом сезоне без очков со льда ушел Артемий Панарин. Прошлогодний рекорд из 15 матчей на старте сезона устоял. В этом россиянина хватило лишь на восемь.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|12
|6
|6
|14
|2
|Рейнджерс
|9
|6
|3
|13
|3
|Вашингтон
|8
|6
|2
|12
|4
|Каролина
|8
|6
|2
|12
|5
|Коламбус
|8
|4
|4
|9
|6
|Айлендерс
|9
|3
|6
|8
|7
|Филадельфия
|10
|3
|7
|7
|8
|Питтсбург
|11
|3
|8
|7
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|11
|7
|4
|15
|2
|Тампа-Бэй
|9
|6
|3
|12
|3
|Торонто
|10
|5
|5
|11
|4
|Оттава
|9
|5
|4
|10
|5
|Детройт
|9
|4
|5
|9
|6
|Баффало
|10
|4
|6
|9
|7
|Монреаль
|10
|4
|6
|9
|8
|Бостон
|10
|4
|6
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|9
|8
|1
|16
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|9
|6
|3
|14
|4
|Колорадо
|10
|5
|5
|10
|5
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|10
|6
|Юта
|10
|4
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|8
|Чикаго
|10
|3
|7
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|7
|3
|15
|2
|Лос-Анджелес
|9
|5
|4
|12
|3
|Ванкувер
|8
|4
|4
|11
|4
|Калгари
|9
|5
|4
|11
|5
|Сиэтл
|10
|5
|5
|11
|6
|Анахайм
|9
|4
|5
|9
|7
|Эдмонтон
|10
|4
|6
|9
|8
|Сан-Хосе
|10
|1
|9
|4
|30.10
|02:00
|
Оттава – Сент-Луис
|8 : 1
|30.10
|02:00
|
Айлендерс – Анахайм
|1 : 3
|30.10
|02:00
|
Питтсбург – Миннесота
|3 : 5
|30.10
|02:00
|
Бостон – Филадельфия
|0 : 2
|30.10
|02:00
|
Монреаль – Сиэтл
|2 : 8
|30.10
|02:30
|
Вашингтон – Рейнджерс
|5 : 3
|30.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -