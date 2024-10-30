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Лучший матч Овечкина в сезоне: оформил дубль и стал еще ближе к Гретцки!

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 37 голов
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Александр Овечкин (в центре) в матче против «Рейнджерс».
Фото Geoff Burke-Imagn Images, USA Today Sports
Артемий Панарин впервые в сезоне без очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)
Голы: Овечкин — 3 (Строум, Протас), 3:23 — 1:0. Куилль — 3 (Какко), 4:21 — 1:1. Овечкин — 4 (Протас, Строум), 5:10 — 2:1. Макмайкл — 4 (Рэддиш, Сандин), 8:58 — 3:1. Крайдер — 6 (бол., Зибанежад, Трочек), 20:30 — 3:2. Протас — 2 (Сандин, ван Римсдайк), 24:30 — 4:2. Хытил — 4 (Манчини, Шнайдер), 24:44 — 4:3. Дауд — 3 (п.в., Карлсон), 59:24 — 5:3.
Вратари: Томпсон — Шестеркин (58:18 — 59:24).
Штраф: 11 — 13.
Броски: 46 (19+14+13) — 19 (5+8+6).
Наши: Овечкин (17.47/5/+2) — Панарин (21.21/2/-2).
30 октября. Вашингтон. Capital One Arena.

Прямо перед матчем с «Вашингтоном» «Рейнджерс» вызвали форварда Мэтта Ремпе из АХЛ, где он, мягко говоря, не блистал. Задумка прояснилась уже на третьей минуте: Ремпе мощно зарубился с Диланом Макилратом, буквально в стиле недавнего боя Бетербиев — Бивол. Закончился поединок поражением игрока «Рейнджерс» и кровью на его лице.

Удивительно, но даже такой мощный бой не стал главным событием первого периода — включился Александр Овечкин. Накануне Вадим Шипачев обновил бомбардирский рекорд в КХЛ, поэтому у российских фанатов хоккея остался лишь один незакрытый гештальт — рекорд Гретцки. Овечкин не баловал особой результативностью на старте сезона: две шайбы в семи играх, причем одна из них — в пустые ворота. Но, видимо, на фоне новости о рекорде Шипачева Ови прорвало.

Спустя полминуты после той самой драки россиянин открыл счет в матче, мощно бросив из круга вбрасывания в домик Шестеркину.

Спустя еще 107 секунд Овечкин завершил красивую комбинацию, отправив шайбу уже в пустые ворота. Оба раза россиянину ассистировали его партнеры по звену: Алексей Протас и Дилан Строум.

На этом бомбардирские подвиги Александра закончились. В этом сезоне на его счету четыре гола. До повторения рекорда Уэйна Грецки — 37 шайб. До абсолютного рекорда — 38.

Первый период удался на редкость результативным. Между двумя голами Овечкина уместилась еще и шайба Уильяма Кулле из «Рейнджерс», а окончательный счет в первом игровом отрезке установил Коннор Майкмайкл на девятой минуте — 3:1.

Форвард &laquo;Рейнджерс&raquo; Артемий Панарин. Трансформация Панарина. Лидер «Рейнджерс» идет за любимым трофеем Овечкина

Голевая феерия продолжилась и во втором периоде: в течение первых пяти минут команды забросили три шайбы на двоих (две на счету «Рейнджерс» и одна и «Вашингтона»). В составе «Кэпиталз» отличился Алексей Протас. В первом звене «Вашингтона» дела у белоруса идут здорово: 7 (2+5) очков в 8 матчах.

На этом команды успокоились. За оставшиеся 35 минут зрители увидели лишь одну шайбу: Ник Дауд забросил ее в пустые ворота, установив окончательный счет 5:3. По игре скорее «Вашингтон» наиграл на разгромную победу, нежели «Рейнджерс» на ничейный результат: у «Кэпиталс» насчитали более восьми ожидаемых шайб, у «Нью-Йорка» — около двух. Так что стоит отметить игру Игоря Шестеркина, несмотря на четыре пропущенных гола.

Впервые в этом сезоне без очков со льда ушел Артемий Панарин. Прошлогодний рекорд из 15 матчей на старте сезона устоял. В этом россиянина хватило лишь на восемь.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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