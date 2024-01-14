Без Овечкина только лучше? «Вашингтон» героически спасся и обыграл «Рейнджерс»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Голы: Фокс — 6 (Куилль, Крайдер), 13:23 — 0:1. Манта — 12 (Макмайкл), 17:50 — 1:1. Фокс — 7, 25:15 — 1:2. Дауд — 7 (Кузнецов, Карлсон), 46:36 — 2:2. Оши — 3 (Строум, Эдмундсон), 48:29 — 3:2.
Вратари: Линдгрен — Куик (57:33 — 58:11, 58:16).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 21 (5+10+6) — 27 (8+9+10).
Наши: Кузнецов (16.13/1/0) — Панарин (22.35/3/-1).
Вашингтон. Capital One Arena.
Слухи о травме Александра Овечкина пошли еще с матча против «Каролины» (2:6) неделю назад. Тогда капитан «Вашингтона» неудачно столкнулся с форвардом «ураганов» Джорданом Стаалом. Ту встречу Александр все равно доиграл, а после этого выходил в матчах против «Лос-Анджелеса» (4:3) и «Сиэтла» (1:4), в которых сделал по одной голевой передаче.
С момента матча против «Каролины» Овечкин пропустил несколько тренировок, в том числе и перед сегодняшней игрой против «Рейнджерс». В итоге же Спенсер Карбери не стал рисковать здоровьем главной звезды и заменил его в первой тройке на Ти Джея Оши.
Вот только начало матча хозяевам совсем не удалось. «Рейнджерс» завладели преимуществом, которое вылилось в гол Адама Фокса. Правда, вскоре Энтони Манта сравнял счет, по сути, сделав все сам. Сначала он заблокировал бросок соперника, а затем после передачи Макмайкла укатил к воротам соперника и красиво переиграл Куика.
Артемий Панарин, остававшийся в тени в первом периоде, в начале второго выдал просто невероятную смену. В течение нескольких секунд российский нападающий «Рейнджерс» выдал две шикарные передачи на партнеров, но те не сумели реализовать моменты. А затем уже сам Панарин не попал в открытый угол.
За всех одноклубников сегодня забивал Фокс — защитник «Рейнджерс» оформил дубль после броска от синей линии.
В первых двух периодах «Вашингтон» играл инертно и безинициативно в атаке, но на третью двадцатиминутку вышла другая команда. Евгений Кузнецов не набирал очков в 13 из 14 последних матчей, но его способность решить момент известна всем. На исходе большинства Кузнецов совершил сольный проход, объехал ворота и с неудобной набросил на пятак, где Ник Дауд с лета отправил шайбу в сетку.
Кажется, игроки «Рейнджерс» сами были в шоке от таких действий соперника и уже через две минуты пропустили снова — решающий гол организовали Строум и Оши. Без Овечкина «Вашингтон» переломил ход неудачно складывавшейся игры и добыл важную победу. Когда вернется капитан, пока непонятно, но его возвращение только усилит «Кэпиталз».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|41
|26
|15
|54
|2
|Каролина
|41
|23
|18
|51
|3
|Филадельфия
|42
|22
|20
|50
|4
|Айлендерс
|41
|19
|22
|48
|5
|Вашингтон
|40
|20
|20
|46
|6
|Нью-Джерси
|39
|21
|18
|45
|7
|Питтсбург
|40
|20
|20
|45
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|41
|24
|17
|57
|2
|Флорида
|41
|27
|14
|56
|3
|Торонто
|39
|21
|18
|50
|4
|Тампа-Бэй
|43
|21
|22
|47
|5
|Детройт
|41
|20
|21
|45
|6
|Монреаль
|41
|17
|24
|40
|7
|Баффало
|42
|18
|24
|40
|8
|Оттава
|37
|14
|23
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|41
|28
|13
|60
|2
|Колорадо
|42
|27
|15
|57
|3
|Даллас
|41
|24
|17
|53
|4
|Нэшвилл
|42
|23
|19
|47
|5
|Сент-Луис
|40
|21
|19
|43
|6
|Аризона
|40
|20
|20
|42
|7
|Миннесота
|41
|17
|24
|39
|8
|Чикаго
|42
|12
|30
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|42
|28
|14
|59
|2
|Вегас
|42
|24
|18
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|20
|18
|48
|4
|Эдмонтон
|38
|22
|16
|45
|5
|Сиэтл
|41
|18
|23
|45
|6
|Калгари
|42
|19
|23
|43
|7
|Анахайм
|41
|14
|27
|29
|8
|Сан-Хосе
|42
|10
|32
|23
|14.01
|00:00
|
Оттава – Сан-Хосе
|- : -
|14.01
|00:00
|
Баффало – Ванкувер
|- : -
|14.01
|02:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|- : -
|14.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|- : -
|14.01
|03:00
|
Торонто – Колорадо
|- : -
|14.01
|03:00
|
Виннипег – Филадельфия
|- : -
|14.01
|03:00
|
Монреаль – Эдмонтон
|- : -
|14.01
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|- : -
|14.01
|03:00
|
Детройт – Лос-Анджелес
|- : -
|14.01
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|- : -
|14.01
|04:00
|
Сент-Луис – Бостон
|- : -
|14.01
|04:00
|
Чикаго – Даллас
|- : -
|14.01
|04:00
|
Миннесота – Аризона
|- : -
|14.01
|04:00
|
Нэшвилл – Айлендерс
|- : -
|14.01
|06:00
|
Вегас – Калгари
|- : -
|14.01
|21:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|69
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|42
|67
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|41
|58
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|38
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|41
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41