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Сегодня, 00:15

Без Овечкина только лучше? «Вашингтон» героически спасся и обыграл «Рейнджерс»

«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Рейнджерс»
Отдел хоккея «СЭ»
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Бросок по воротам от Артемия Панарина («Рейнджерс»).
Фото USA Today Sports
Кузнецов создал шикарный гол.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Голы: Фокс — 6 (Куилль, Крайдер), 13:23 — 0:1. Манта — 12 (Макмайкл), 17:50 — 1:1. Фокс — 7, 25:15 — 1:2. Дауд — 7 (Кузнецов, Карлсон), 46:36 — 2:2. Оши — 3 (Строум, Эдмундсон), 48:29 — 3:2.
Вратари: Линдгрен — Куик (57:33 — 58:11, 58:16).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 21 (5+10+6) — 27 (8+9+10).
Наши: Кузнецов (16.13/1/0) — Панарин (22.35/3/-1).
Вашингтон. Capital One Arena.

Слухи о травме Александра Овечкина пошли еще с матча против «Каролины» (2:6) неделю назад. Тогда капитан «Вашингтона» неудачно столкнулся с форвардом «ураганов» Джорданом Стаалом. Ту встречу Александр все равно доиграл, а после этого выходил в матчах против «Лос-Анджелеса» (4:3) и «Сиэтла» (1:4), в которых сделал по одной голевой передаче.

С момента матча против «Каролины» Овечкин пропустил несколько тренировок, в том числе и перед сегодняшней игрой против «Рейнджерс». В итоге же Спенсер Карбери не стал рисковать здоровьем главной звезды и заменил его в первой тройке на Ти Джея Оши.

Вот только начало матча хозяевам совсем не удалось. «Рейнджерс» завладели преимуществом, которое вылилось в гол Адама Фокса. Правда, вскоре Энтони Манта сравнял счет, по сути, сделав все сам. Сначала он заблокировал бросок соперника, а затем после передачи Макмайкла укатил к воротам соперника и красиво переиграл Куика.

Артемий Панарин, остававшийся в тени в первом периоде, в начале второго выдал просто невероятную смену. В течение нескольких секунд российский нападающий «Рейнджерс» выдал две шикарные передачи на партнеров, но те не сумели реализовать моменты. А затем уже сам Панарин не попал в открытый угол.

За всех одноклубников сегодня забивал Фокс — защитник «Рейнджерс» оформил дубль после броска от синей линии.

В первых двух периодах «Вашингтон» играл инертно и безинициативно в атаке, но на третью двадцатиминутку вышла другая команда. Евгений Кузнецов не набирал очков в 13 из 14 последних матчей, но его способность решить момент известна всем. На исходе большинства Кузнецов совершил сольный проход, объехал ворота и с неудобной набросил на пятак, где Ник Дауд с лета отправил шайбу в сетку.

Кажется, игроки «Рейнджерс» сами были в шоке от таких действий соперника и уже через две минуты пропустили снова — решающий гол организовали Строум и Оши. Без Овечкина «Вашингтон» переломил ход неудачно складывавшейся игры и добыл важную победу. Когда вернется капитан, пока непонятно, но его возвращение только усилит «Кэпиталз».

Александр Овечкин
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 41 26 15 54
2 Каролина 41 23 18 51
3 Филадельфия 42 22 20 50
4 Айлендерс 41 19 22 48
5 Вашингтон 40 20 20 46
6 Нью-Джерси 39 21 18 45
7 Питтсбург 40 20 20 45
8 Коламбус 42 13 29 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 41 24 17 57
2 Флорида 41 27 14 56
3 Торонто 39 21 18 50
4 Тампа-Бэй 43 21 22 47
5 Детройт 41 20 21 45
6 Монреаль 41 17 24 40
7 Баффало 42 18 24 40
8 Оттава 37 14 23 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 28 13 60
2 Колорадо 42 27 15 57
3 Даллас 41 24 17 53
4 Нэшвилл 42 23 19 47
5 Сент-Луис 40 21 19 43
6 Аризона 40 20 20 42
7 Миннесота 41 17 24 39
8 Чикаго 42 12 30 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 42 28 14 59
2 Вегас 42 24 18 53
3 Лос-Анджелес 38 20 18 48
4 Эдмонтон 38 22 16 45
5 Сиэтл 41 18 23 45
6 Калгари 42 19 23 43
7 Анахайм 41 14 27 29
8 Сан-Хосе 42 10 32 23
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И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 42 69
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 42 67
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 41 58
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 38 33
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 41 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 42 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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