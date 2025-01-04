Вот это привоз от партнера Овечкина! Чудовищная ошибка вратаря «Вашингтона» подарила гол «Рейнджерс»

Ну как так можно?

Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон совершил чудовищную ошибку в матче НХЛ против «Рейнджерс». Его неточная передача привела к пропущенной шайбе.

Что сделал Томпсон

Голкипер отметился привозом в первом периоде в абсолютно безобидной ситуации. Он вышел из ворот и попытался быстро отдать передачу на Мартина Фехервари, но шайба не дошла до цели — на пути оказался форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, который отличился в одно касание. Томпсон, конечно же, ринулся назад, но уже никак не мог спасти положение.

К счастью для «Кэпиталз», в концовке первой 20-минутки им удалось отыграться благодаря голу Дилана Строума в большинстве. Но вряд ли самого главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери это успокоит: вратари столичной команды допускают подобные ляпы на регулярной основе.

Линдгрен тоже выдает «перфомансы»

Другой голкипер «Кэпиталз» Чарли Линдгрен отметился привозом в предыдущем матче с «Миннесотой» (3:4, Б). Американец выкатился к лицевому борту и словно впал в ступор. Российский нападающий Яков Тренин перехватил шайбу и, не торопясь, завез ее в ворота.

И это далеко не самый ужасный проступок Линдгрена в этом сезоне. В конце ноября Чарли оформил автогол в игре против «Тампы», хотя тогда ничто не мешало ему спокойно вывести снаряд по борту. Согласно правилам, гол записали на одного из лидеров «Лайтнинг» Брэйдена Пойнта (он коснулся шайбы последним), который таким образом сделал хет-трик. Но Линдгрен, сам того не желая, вписал себя в историю лиги.

Интересно, что сегодня перед встречей с «Рейнджерс» появилось видео, на котором Чарли по-дружески постучал по щиткам Томпсона в раздевалке. В соцсетях уже форсятся шутки, что таким образом Линдгрен зарядил Логана на удачу, но что-то пошло не так.

На счету Томпсона 19 матчей и 45 пропущенных шайб (до сегодняшней игры). Перед Новым годом канадец повторил рекорд Самсонова по скорости достижения 15 побед после дебюта за «Вашингтон». Логан пополнил состав столичной команды в этом сезоне, перейдя из «Вегаса», с которым завоевал Кубок Стэнли-2023.