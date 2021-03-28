Овечкин разбушевался, словно бык из анекдота. Его «Вашингтон» снова обыграл «Рейнджерс» Панарина и Ко

Ньюйоркцы едва не спаслись, проигрывая 0:4. Гол и фирменная «птичка» на счету Кузнецова.

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 5:4 (0:0, 3:0, 2:4)

Голы: Уилсон — 8 (Врана), 30:43 — 1:0. Овечкин — 18 (Оши, Орлов), 32:29 — 2:0. Уилсон — 9 (Бэкстрем, Оши), 35:07 — 3:0. Кузнецов — 6 (Хагелин, Хэтэуэй), 45:10 — 4:0. Блэкуэлл — 7 (Фокс), 46:42 — 4:1. Блэкуэлл — 8 (Руни), 49:41 — 4:2. Оши — 8 (Шульц, Орлов), 51:46 — 5:2. Лафренье — 5 (Готье, Руни), 52:18 — 5:3. Крайдер — 17 (бол., Строум, Фокс), 56:08 — 5:4.

Вратари: Самсонов — Кинкейд (58:02).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (11+8+3) — 20 (6+5+9).

Наши: Кузнецов (15.00/2/+2), Овечкин (17.07/3/+1), Орлов (16.47/0/+1) —

Бучневич (22.09/2/0), Панарин (21.27/2/-2).

28 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

Александр Овечкин разбушевался и в последнее время напоминает быка, спускающего с горы, из старинного анекдота. В десяти прошлых матчах капитан «Кэпиталз» всего лишь дважды уходил с площадки без заброшенных шайб. При просмотре игр «Вашингтона» редко складывается впечатление, что русский снайпер доминирует. Это осталось в прошлом, когда молодость и бьющая фонтаном жизненная энергия позволяли носиться без подзарядки весь матч. В неполные 36 лет ему приходится больше полагаться на свой колоссальный опыт и умение выбирать позицию.

В голе в ворота «Рейнджерс», который стал 724-м в энхаэловской карьере, не обошлось без удачи. Овечкин бросал наудачу с острейшего угла почти от самого борта. Шайба задела ногу нью-йоркского защитника Райана Линдгрена и влетела в сетку мимо вратаря Кита Кинкейда, который вытеснил на роль третьего Александра Георгиева. Оба этих голкипера не способны сейчас составить конкуренцию Игорю Шестеркину. Последний наелся по полной программе в субботу, когда его загрузила работой «Филадельфия», и получил отдых.

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Лига раскручивала матч как противостояние двух русских звезд Артемия Панарина и Евгения Кузнецова. Нарезка красивых голов в их исполнении, оригинальные празднования, неповторимая мимика — все было прекрасно. Но непосредственно на льду внимание к себе больше приковывали другие игроки. Для команды, которая проводила второй матч за два дня, «Рейнджерс» выглядели в стартовом периоде куда интереснее соперника. Каппо Какко не использовал выход «1 в 0», спасовав перед голкипером Ильей Самсоновым, а Панарин попал в штангу.

«Кэпиталз» действовали если не вполноги, то с полным осознанием того, что никто им не помешает включиться в нужный момент. Ньюйоркцы имели бы шанс побороться за очки, если бы использовали свое небольшое окно возможностей. Однако защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов клюшкой успел в последнюю долю секунды выгрести шайбу с ленточки после того, как нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад хитро набросил из-за ворот и рикошетом от Ти-Джея Оши едва не открыл счет.

NO GOAL — PUCK DID NOT CROSS GOAL LINE

Still 0-0

? @NHLonNBCSports pic.twitter.com/aNXK3brEqC — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) March 28, 2021

Лучшим игроком матча следует признать Тома Уилсона. Ему вряд ли посвятят в большом количестве красивые видеоролики. Силовику «Вашингтона» скорее подходит роль киношного охотника за головами. Помимо жесточайших столкновений он умеет полезно действовать у чужих ворот. Уилсон недавно отбыл семиматчевую дисквалификацию и на фоне партнеров выгодно отличался жаждой борьбы. Его второй гол получился по-своему эстетским — форвард быстро сориентировался и добил шайбу с лету.

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Для всеобщего благополучия по-российски не хватало еще пары вещей. Например, набранных очков от Панарина и Павла Бучневича. Их партнеры запороли несколько хороших шансов. Зато вернулась подзабытая «птичка» от Евгения Кузнецова. Челябинец после своих голов размахивает руками, словно крыльями, изредка. Лишь в те моменты, когда по-настоящему ловит удовольствие.

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«Вашингтон» смотрелся очень внушительно, действовал на кураже и не стеснялся рисковать. Красиво, что и говорить. Не повезло только Самсонову, которого чуть подвели расслабившиеся раньше времени партнеры. «Рейнджерс» получили столь им нужный импульс благодаря двум невзрачным, но выстраданным голам от четвертого звена. Как известно, лучше запоминается последнее. Вратарь «Кэпиталз» тоже должен запомнить игру с лучшей стороны, поскольку при счете 4:5 сумел вытащить сложную шайбу после броска Бучневича.