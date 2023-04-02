Овечкин вышел из себя в проигранном матче. Ударил соперника, удалился и похлопал арбитрам
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Голы: Миллер — 9 (Трочек, Панарин), 13:17 — 0:1. Лафренье — 16 (Хытил), 15:19 — 0:2. Какко — 15 (Миллер, Труба), 21:00 — 0:3. Строум — 19 (Овечкин, Карлсон), 33:23 — 1:3. Тарасенко — 17 (Трочек, Панарин), 45:53 — 1:4. Протас — 4 (Карлсон, Бэкстрем), 51:44 — 2:4. Зибанежад — 39 (бол., Кейн, Панарин), 54:14 — 2:5.
Вратари: Кемпер — Шестеркин.
Штраф: 33 — 19.
Броски: 28 (6+8+14) — 34 (9+8+17).
Наши: Алексеев (18.58/0/-1), Кузнецов (16.23/1/0), Овечкин (18.27/1/+1) — Панарин (16.12/3/+2), Тарасенко (12.38/4/+2).
2 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.
«Вашингтон» продолжил свободное падение в турнирной таблице Восточной конференции. После седьмого поражения в последних восьми матчах даже самым фанатичным поклонникам команды стало очевидно, что надежда побороться за попадание в плей-офф была иллюзорной еще месяц назад. Хоккеисты «Кэпиталз» откровенно опустили руки и доигрывают регулярный чемпионат без особой мотивации. На этот раз их запала хватило только на половину стартового периода, когда пару раз вратарю «Рейнджерс» Шестеркину пришлось серьезно вступить в дело.
Дальше гости без проблем подстроились под несколько суетливую манеру игры «Вашингтона» и стали последовательно реализовывать свое превосходство в движении, организации и в индивидуальном мастерстве. Особенно эффектным получился гол молодого нападающего Лафреньера. Игрок очень здорово выглядит в последних матчах, напоминая о том, что его в 2020-м выбрали на драфте под первым номером. Он издевательски обыграл защитника «Вашингтона» Сандина и броском с неудобной руки сделал счет 2:0 в пользу своей команды.
Нью-йоркским звездам не пришлось включаться на максимальные обороты. В составе «Рейнджерс» своей активностью и остротой выделялась третья тройка: Лафреньер — Хытил — Какко. В приблизительном переводе название этого сочетания, составленного из молодых игроков, можно перевести на русский язык как «Пацанское звено». Эти ребята нарисовали во втором периоде еще один гол с завидной легкостью.
При счете 3:0 «Рейнджерс» предсказуемо отпустили ногу с педали газа и сбавили обороты. Зачем выкладываться на максимум, если и так все складывается замечательно? Единственная ошибка Шестеркина в матче привела к ответному голу «Вашингтона». Форвард Строум хитрым броском из-за ворот с помощью рикошета от российского голкипера сократил разрыв в счете.
«Кэпиталз», поймав эмоционально позитивную волну, попытались продолжить сопротивление. Но эти старания ни к чему хорошему не привели. У этой команды уже наполовину курортное настроение. Стоило гостям собраться с мыслями и вернуться в прежнюю колею, как «Вашингтон» рассыпался на части. Тарасенко в отличной контратаке идеальным по точности броском в дальнюю девятку ворот Дарси Кемпера восстановил преимущество «Рейнджерс» в три шайбы. Этот гол стал для него седьмым в составе нью-йоркцев после обмена из «Сент-Луиса».
Хозяева еще раз встрепенулись и даже смогли снова пробить Шестеркина. Белорусский нападающий «Вашингтона» Протас не забивал 36 игр. Долгожданный гол в его исполнении после серии добиваний и активной работы на чужом пятачке получился максимально заслуженным.
«Рейнджерс» в ответ провели мощное большинство, создав массу моментов и реализовав его за одну секунду до возвращения на лед удаленного Шири. Нервы у разочарованных до невозможности игроков «Вашингтона» окончательно сдали уже в следующей смене. Овечкин вышел из себя, как следует у борта окучил клюшкой нападающего соперника Гудроу, спровоцировал массовую потасовку и за свои художества получил малый и дисциплинарный штрафы, не доиграв третий период до конца. Капитан «Кэпиталз» саркастическими аплодисментами встретил решение арбитров, за что и получил свою «десятку».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|75
|48
|27
|105
|2
|Нью-Джерси
|76
|48
|28
|104
|3
|Рейнджерс
|77
|45
|32
|101
|4
|Айлендерс
|77
|39
|38
|87
|5
|Питтсбург
|76
|37
|39
|84
|6
|Вашингтон
|77
|34
|43
|77
|7
|Филадельфия
|75
|29
|46
|71
|8
|Коламбус
|75
|23
|52
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|76
|59
|17
|123
|2
|Торонто
|75
|45
|30
|100
|3
|Тампа-Бэй
|77
|45
|32
|96
|4
|Флорида
|77
|39
|38
|85
|5
|Баффало
|75
|37
|38
|81
|6
|Оттава
|76
|37
|39
|79
|7
|Детройт
|75
|33
|42
|75
|8
|Монреаль
|77
|30
|47
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|76
|44
|32
|97
|2
|Колорадо
|75
|45
|30
|96
|3
|Даллас
|76
|41
|35
|96
|4
|Виннипег
|76
|42
|34
|87
|5
|Нэшвилл
|75
|38
|37
|84
|6
|Сент-Луис
|76
|35
|41
|76
|7
|Аризона
|77
|27
|50
|67
|8
|Чикаго
|76
|24
|52
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|76
|47
|29
|101
|2
|Эдмонтон
|77
|45
|32
|99
|3
|Лос-Анджелес
|76
|44
|32
|98
|4
|Сиэтл
|75
|41
|34
|90
|5
|Калгари
|76
|35
|41
|85
|6
|Ванкувер
|75
|34
|41
|75
|7
|Сан-Хосе
|76
|22
|54
|59
|8
|Анахайм
|76
|23
|53
|56
|3.04
|01:00
|
Коламбус – Оттава
|- : -
|3.04
|01:00
|
Питтсбург – Филадельфия
|- : -
|3.04
|01:00
|
Каролина – Айлендерс
|- : -
|3.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|- : -
|3.04
|02:00
|
Виннипег – Нью-Джерси
|- : -
|3.04
|03:00
|
Калгари – Анахайм
|- : -
|3.04
|03:00
|
Ванкувер – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|146
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|120
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|106
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|76
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|50
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|46
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|35
|1.97
|
|
Антти Раанта
Каролина
|24
|2.22