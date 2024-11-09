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«Все внимание было приковано к Овечкину и Кросби, но Малкин засиял ярче всех». В Америке довольны игрой Джино

Малкин забил победный гол за «Питтсбург» в матче с «Вашингтоном»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Евгений Малкин (в центре) празднует гол в ворота «Вашингтона».
Фото Geoff Burke-Imagn Images, USA Today Sports
Набрал два очка в матче с «Вашингтоном».

«Вашингтон» уступил «Питтсбургу» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой встречи был признан Евгений Малкин, набравший 2 (1+1) очка. Другой российский нападающий — Александр Овечкин — результативными действиями отметиться не сумел. Вот что об этой игре пишут американские журналисты.

Pittsburgh Hockey Now: «Малкин был лучшим нападающим «Пингвинз»

«В нескольких моментах первого периода Малкин катался быстрее, чем мы видели за последние годы. Он летел. Гол Карлссона — его заслуга. Джино шикарно контролировал шайбу, регулярно возвращался в защиту и зарабатывал очки. Один гол, одна результативная передача и три броска по воротам. Малкин был лучшим нападающим «Пингвинз».

Japers'Rink: «Овечкин этой ночью был не так хорош, как и Кросби»

«Кэпиталз» выбрали не лучшее время для своей худшей игры в сезоне. Хозяева льда не выглядели заинтересованными или вовлеченными во борьбу на протяжении всех 60 минут, позволив своему сопернику, не такой уж сильной команде, которая играла накануне вечером, одержать победу. Овечкин прервал свою результативную серию. Алекс этой ночью был не так хорош, как и Кросби».

The Hockey News: «Блумквист остановил «Кэпиталз» и Овечкина»

«Игра-соперничество, в которой царило волнение, превратилась для «Вашингтона» во встречу, которую они хотели бы поскорее забыть. У столичной команды большие проблемы с реализацией большинства, и они были очевидны с третьего матча сезона. У «Питтсбурга» стоит отметить Йоэля Блумквиста — он остановил «Кэпиталз» и Алекса Овечкина».

Pensburgh: «Малкин заслуженно стал лучшим игроком матча»

«Надо отдать должное тренеру Майку Салливану, его ходы сработали. Он разделил Кросби и Малкина в начале третьего периода, и это помогло. Сид и Джино не были на одной волне, и теперь, когда Брайан Раст вернулся после травмы, появилась возможность иметь две жизнеспособные пятерки. Салливан пошел на это после невпечатляющего второго периода, и его решение принесло свои плоды.

Евгений Малкин. Малкин вообще не стареет! Забил победный гол «Вашингтону» и затмил Овечкина

Малкин заслуженно стал лучшим игроком матча, забросив шайбу и отдав голевую передачу. Все внимание было приковано к двум более ярким звездам — Овечкину и Кросби, но Евгений засиял ярче всех».

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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Вашингтон – Питтсбург
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9.11 06:00
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