Малкин вообще не стареет! Забил победный гол «Вашингтону» и затмил Овечкина

Встреча легенд закончилась победой «Питтсбурга».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Голы: Карлссон — 2 (Малкин, Кросби), 3:11 — 0:1. Бантинг — 2 (Карлссон), 6:59 — 0:2. Сандин — 1 (Макмайкл, Уилсон), 8:22 — 1:2. Манджапане — 4 (Врана, Лапьер), 26:04 — 2:2. Малкин — 5 (Раст, Летанг), 50:28 — 2:3. Аччиари — 2 (п.в., Петтерссон), 59:37 — 2:4.

Вратари: Линдгрен (56:53 — 59:37) — Бломквист.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (10+18+6) — 32 (11+11+10).

Наши: Алексеев (12.43/2/0), Овечкин (19.39/5/-2) — Малкин (18.35/3/+2).

9 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Настало время, когда «Питтсбург» и «Вашингтон» организуют перестройку, а старых лидеров по сути должны сменять молодые. Но в случае с Кросби и Овечкиным сделать это почти невозможно: незадолго до очного матча оба вошли в тройку лучших игроков недели, будто сейчас не 2024 год, а какой-нибудь 2010-й.

Перед матчем с «Питтсбургом» Овечкин выдал невероятную результативную серию из пяти матчей, в которых забил шесть голов и отдал еще пять передач. При этом «Вашингтон» — главная сенсация старта регулярного чемпионата со знаком плюс, а «Питтсбург» плетется где-то внизу турнирной таблицы. Казалось бы, «Кэпиталс» — очевидные фавориты, но в НХЛ это далеко не всегда работает.

Уже в самом начале матча вновь сработала идея Майка Салливана, который объединил Сидни Кросби и Евгения Малкина в одну тройку. Россиянин получил пас от канадца и увидел Эрика Карлссона, подключившегося к атаке. Швед возможность использовал, открыв счет уже на четвертой минуте встречи.

Спустя несколько минут Эрик Карлссон — главный объект для критики фанатов «Питтсбурга» в последнее время — сделал еще одно результативное действие, ассистировав Майклу Бантингу.

Дальше инициативу перехватил «Вашингтон»: к середине второго периоде «Кэпиталз» смогли сравнять счет усилиями Расмуса Сандина и Эндрю Манжипане. Для «Питтсбурга» все могло быть гораздо хуже, но в кои-то веки голкиперы стали спасать команду: 22-летний Йоэль Блумквист постепенно становится первым номером «пингвинов».

Раз у «Вашингтона» забить не получается, то с этим с удовольствием справится «Питтсбург». В середине третьего периода Евгений Малкин вывел свою команду вперед, и эта шайба стала победной. На счету россиянина уже 18 (5+13) очков в 16 матчах. Кажется, Джино вообще не стареет.

А вот Александр Овечкин ушел со льда без очков, прервав ту самую голевую серию. При этом Ови был невероятно активен: 5 бросков в створ и 0,52 xG — второй результат в команде.

Окончательный счет установил Ноэль Аччиари, отправив шайбу в пустые ворота. «Питтсбург» подбирается к зоне плей-офф, но делает это очень медленно.