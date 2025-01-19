Овечкин против «Питтсбурга» — без голов и очков. Зато «Вашингтон» — единоличный лидер НХЛ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Питтсбург» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Чикран — 13 (Протас), 7:42 — 1:0. Протас — 19 (Дюбуа, Макмайкл), 32:08 — 2:0. Раст — 19 (Кросби, Ракелль), 51:29 — 2:1. Дюбуа — 8 (бол., Макмайкл), 57:50 — 3:1. Духайм — 6 (п.в., Уилсон, Дауд), 58:30 — 4:1.
Вратари: Томпсон — Бломквист (58:11 — 58:30).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 33 (9+11+13) — 19 (8+6+5).
Наши: Овечкин (18.20/2/0) — Малкин (16.32/2/-1).
19 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
Несмотря на трехматчевую победную серию «Кэпс», перед «Питтсбургом» главный тренер Спенсер Карбери вновь экспериментировал с составом, и вновь изменению подверглось звено Овечкина. В прошлой игре с «Оттавой», когда Александр забросил в овертайме единственную шайбу матча, россиянин выходил в тройке с Пьер-Люком Дюбуа и Алексеем Протасом. Сегодня Карбери назначил к Овечкину Дилана Строума и Коннора Макмайкла.
«Питтсбург» давно не тот соперник, который мог бы дать бой лидеру. Недавно «Пенс» отправили на драфт отказов Тристана Джарри, который провел в системе клуба десять лет. Однако и это не способствовало экстренной перезагрузке.
Очередные изменения в тройках «Вашингтона» пошли на пользу в большей степени не Овечкину, а Протасу. Белорус поучаствовал в двух голах команды. В первой двадцатиминутке он отдал передачу на Джейкоба Чикрана: выиграл борьбу за воротами у борта и послал на другой фланг к синей линии. Там до нее и добрался стоявший в одиночестве Чикран.
Во втором периоде Протас уже забросил сам. Теперь уже он получил удобную передачу от Макмайкла и расстрелял молодого Йоэля Бломквиста из слота. У нападающего уже 38 (19+19) очков в 46 матчах. Правда, до лучшего бомбардира команды ему все равно далеко: Строум, хоть и не отметился против «Пингвинз» очками, все равно имеет запас в восемь баллов.
Протас поучаствовал и в третьем голе «Вашингтона», просто не отметился в протоколе. Под конец третьего периода «Питтсбург» играл в меньшинстве, и на последних секундах, когда на льду уже не находился Овечкин, Алексей удачно встал на пятак, слегка перекрыв обзор вратарю. А Дюбуа реализовал лишнего за шесть секунд до выхода Криса Летанга из штрафного бокса. Гол этот пришелся как нельзя кстати: семью минутами ранее «Питтсбург» сократил отставание до минимального и был близок к равному счету.
Для Овечкина матч получился не очень ярким. Всего два броска в створ и ни одного опасного, до Уэйна Гретцки по-прежнему остается 20 голов. Карбери очевидно ставит на первый план командный результат, а не только достижения россиянина. С этой стороны логичнее создавать все условия для стабильного и активного Протаса (которому в звене без россиянина визуально проще), чем для Овечкина, когда у последнего не очень идет игра. Но сказать, что изменения повлекли за собой принципиальные перемены в атаке, которых так упорно добивается Карбери, сложно.
Счет 4:1 красивый, но два гола «Кэпс» были забиты в последние три минуты, один — в пустые. Правда, в таблице у «Вашингтона» все отлично — семь очков отрыва от второго места в Восточной конференции и единоличное лидерство (после поражения «Виннипега» во всей НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|46
|31
|15
|67
|2
|Нью-Джерси
|48
|26
|22
|58
|3
|Каролина
|46
|27
|19
|57
|4
|Коламбус
|46
|22
|24
|51
|5
|Филадельфия
|47
|21
|26
|48
|6
|Рейнджерс
|45
|22
|23
|47
|7
|Питтсбург
|48
|19
|29
|46
|8
|Айлендерс
|45
|18
|27
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|47
|29
|18
|60
|2
|Флорида
|47
|27
|20
|57
|3
|Тампа-Бэй
|44
|25
|19
|53
|4
|Оттава
|45
|23
|22
|50
|5
|Бостон
|47
|22
|25
|50
|6
|Монреаль
|45
|22
|23
|48
|7
|Детройт
|45
|21
|24
|46
|8
|Баффало
|45
|17
|28
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|47
|31
|16
|65
|2
|Миннесота
|46
|27
|19
|58
|3
|Даллас
|45
|28
|17
|57
|4
|Колорадо
|47
|28
|19
|57
|5
|Сент-Луис
|47
|22
|25
|48
|6
|Юта
|45
|19
|26
|45
|7
|Нэшвилл
|45
|16
|29
|39
|8
|Чикаго
|46
|15
|31
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|61
|2
|Вегас
|46
|29
|17
|61
|3
|Лос-Анджелес
|42
|25
|17
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|44
|19
|25
|48
|6
|Анахайм
|46
|18
|28
|42
|7
|Сиэтл
|46
|19
|27
|41
|8
|Сан-Хосе
|48
|14
|34
|34
|19.01
|00:05
|
Колорадо – Даллас
|6 : 3
|19.01
|02:00
|
Флорида – Анахайм
|3 : 0
|19.01
|03:00
|
Виннипег – Калгари
|1 : 3
|19.01
|03:00
|
Вашингтон – Питтсбург
|4 : 1
|19.01
|03:00
|
Монреаль – Торонто
|3 : 7
|19.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|5 : 1
|19.01
|03:00
|
Рейнджерс – Коламбус
|1 : 0 Б
|19.01
|03:30
|
Айлендерс – Сан-Хосе
|4 : 1
|19.01
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|6 : 2
|19.01
|04:00
|
Чикаго – Вегас
|5 : 3
|19.01
|05:00
|
Юта – Сент-Луис
|4 : 2
|19.01
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
|19.01
|06:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|- : -
|19.01
|21:00
|
Нью-Джерси – Оттава
|- : -