Очередная победа «Кэпиталз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Чикран — 13 (Протас), 7:42 — 1:0. Протас — 19 (Дюбуа, Макмайкл), 32:08 — 2:0. Раст — 19 (Кросби, Ракелль), 51:29 — 2:1. Дюбуа — 8 (бол., Макмайкл), 57:50 — 3:1. Духайм — 6 (п.в., Уилсон, Дауд), 58:30 — 4:1.

Вратари: Томпсон — Бломквист (58:11 — 58:30).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 33 (9+11+13) — 19 (8+6+5).

Наши: Овечкин (18.20/2/0) — Малкин (16.32/2/-1).

19 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Несмотря на трехматчевую победную серию «Кэпс», перед «Питтсбургом» главный тренер Спенсер Карбери вновь экспериментировал с составом, и вновь изменению подверглось звено Овечкина. В прошлой игре с «Оттавой», когда Александр забросил в овертайме единственную шайбу матча, россиянин выходил в тройке с Пьер-Люком Дюбуа и Алексеем Протасом. Сегодня Карбери назначил к Овечкину Дилана Строума и Коннора Макмайкла.

«Питтсбург» давно не тот соперник, который мог бы дать бой лидеру. Недавно «Пенс» отправили на драфт отказов Тристана Джарри, который провел в системе клуба десять лет. Однако и это не способствовало экстренной перезагрузке.

Очередные изменения в тройках «Вашингтона» пошли на пользу в большей степени не Овечкину, а Протасу. Белорус поучаствовал в двух голах команды. В первой двадцатиминутке он отдал передачу на Джейкоба Чикрана: выиграл борьбу за воротами у борта и послал на другой фланг к синей линии. Там до нее и добрался стоявший в одиночестве Чикран.

Во втором периоде Протас уже забросил сам. Теперь уже он получил удобную передачу от Макмайкла и расстрелял молодого Йоэля Бломквиста из слота. У нападающего уже 38 (19+19) очков в 46 матчах. Правда, до лучшего бомбардира команды ему все равно далеко: Строум, хоть и не отметился против «Пингвинз» очками, все равно имеет запас в восемь баллов.

Протас поучаствовал и в третьем голе «Вашингтона», просто не отметился в протоколе. Под конец третьего периода «Питтсбург» играл в меньшинстве, и на последних секундах, когда на льду уже не находился Овечкин, Алексей удачно встал на пятак, слегка перекрыв обзор вратарю. А Дюбуа реализовал лишнего за шесть секунд до выхода Криса Летанга из штрафного бокса. Гол этот пришелся как нельзя кстати: семью минутами ранее «Питтсбург» сократил отставание до минимального и был близок к равному счету.

Для Овечкина матч получился не очень ярким. Всего два броска в створ и ни одного опасного, до Уэйна Гретцки по-прежнему остается 20 голов. Карбери очевидно ставит на первый план командный результат, а не только достижения россиянина. С этой стороны логичнее создавать все условия для стабильного и активного Протаса (которому в звене без россиянина визуально проще), чем для Овечкина, когда у последнего не очень идет игра. Но сказать, что изменения повлекли за собой принципиальные перемены в атаке, которых так упорно добивается Карбери, сложно.

Счет 4:1 красивый, но два гола «Кэпс» были забиты в последние три минуты, один — в пустые. Правда, в таблице у «Вашингтона» все отлично — семь очков отрыва от второго места в Восточной конференции и единоличное лидерство (после поражения «Виннипега» во всей НХЛ.