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Сегодня, 07:25

Овечкин против «Питтсбурга» — без голов и очков. Зато «Вашингтон» — единоличный лидер НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург», Овечкин и Малкин очков не набрали
Екатерина Василевич
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин с товарищами по команде радуется победе над «Питтсбургом».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Очередная победа «Кэпиталз».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Питтсбург» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Чикран — 13 (Протас), 7:42 — 1:0. Протас — 19 (Дюбуа, Макмайкл), 32:08 — 2:0. Раст — 19 (Кросби, Ракелль), 51:29 — 2:1. Дюбуа — 8 (бол., Макмайкл), 57:50 — 3:1. Духайм — 6 (п.в., Уилсон, Дауд), 58:30 — 4:1.
Вратари: Томпсон — Бломквист (58:11 — 58:30).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 33 (9+11+13) — 19 (8+6+5).
Наши: Овечкин (18.20/2/0) — Малкин (16.32/2/-1).
19 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Несмотря на трехматчевую победную серию «Кэпс», перед «Питтсбургом» главный тренер Спенсер Карбери вновь экспериментировал с составом, и вновь изменению подверглось звено Овечкина. В прошлой игре с «Оттавой», когда Александр забросил в овертайме единственную шайбу матча, россиянин выходил в тройке с Пьер-Люком Дюбуа и Алексеем Протасом. Сегодня Карбери назначил к Овечкину Дилана Строума и Коннора Макмайкла.

«Питтсбург» давно не тот соперник, который мог бы дать бой лидеру. Недавно «Пенс» отправили на драфт отказов Тристана Джарри, который провел в системе клуба десять лет. Однако и это не способствовало экстренной перезагрузке.

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Очередные изменения в тройках «Вашингтона» пошли на пользу в большей степени не Овечкину, а Протасу. Белорус поучаствовал в двух голах команды. В первой двадцатиминутке он отдал передачу на Джейкоба Чикрана: выиграл борьбу за воротами у борта и послал на другой фланг к синей линии. Там до нее и добрался стоявший в одиночестве Чикран.

Во втором периоде Протас уже забросил сам. Теперь уже он получил удобную передачу от Макмайкла и расстрелял молодого Йоэля Бломквиста из слота. У нападающего уже 38 (19+19) очков в 46 матчах. Правда, до лучшего бомбардира команды ему все равно далеко: Строум, хоть и не отметился против «Пингвинз» очками, все равно имеет запас в восемь баллов.

Протас поучаствовал и в третьем голе «Вашингтона», просто не отметился в протоколе. Под конец третьего периода «Питтсбург» играл в меньшинстве, и на последних секундах, когда на льду уже не находился Овечкин, Алексей удачно встал на пятак, слегка перекрыв обзор вратарю. А Дюбуа реализовал лишнего за шесть секунд до выхода Криса Летанга из штрафного бокса. Гол этот пришелся как нельзя кстати: семью минутами ранее «Питтсбург» сократил отставание до минимального и был близок к равному счету.

Для Овечкина матч получился не очень ярким. Всего два броска в створ и ни одного опасного, до Уэйна Гретцки по-прежнему остается 20 голов. Карбери очевидно ставит на первый план командный результат, а не только достижения россиянина. С этой стороны логичнее создавать все условия для стабильного и активного Протаса (которому в звене без россиянина визуально проще), чем для Овечкина, когда у последнего не очень идет игра. Но сказать, что изменения повлекли за собой принципиальные перемены в атаке, которых так упорно добивается Карбери, сложно.

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Счет 4:1 красивый, но два гола «Кэпс» были забиты в последние три минуты, один — в пустые. Правда, в таблице у «Вашингтона» все отлично — семь очков отрыва от второго места в Восточной конференции и единоличное лидерство (после поражения «Виннипега» во всей НХЛ.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Нью-Джерси 48 26 22 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 46 22 24 51
5 Филадельфия 47 21 26 48
6 Рейнджерс 45 22 23 47
7 Питтсбург 48 19 29 46
8 Айлендерс 45 18 27 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 47 29 18 60
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 44 25 19 53
4 Оттава 45 23 22 50
5 Бостон 47 22 25 50
6 Монреаль 45 22 23 48
7 Детройт 45 21 24 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 47 31 16 65
2 Миннесота 46 27 19 58
3 Даллас 45 28 17 57
4 Колорадо 47 28 19 57
5 Сент-Луис 47 22 25 48
6 Юта 45 19 26 45
7 Нэшвилл 45 16 29 39
8 Чикаго 46 15 31 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 45 29 16 61
2 Вегас 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 42 25 17 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 44 19 25 48
6 Анахайм 46 18 28 42
7 Сиэтл 46 19 27 41
8 Сан-Хосе 48 14 34 34
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19.01 00:05
Колорадо – Даллас
 6 : 3
19.01 02:00
Флорида – Анахайм
 3 : 0
19.01 03:00
Виннипег – Калгари
 1 : 3
19.01 03:00
Вашингтон – Питтсбург
 4 : 1
19.01 03:00
Монреаль – Торонто
 3 : 7
19.01 03:00
Тампа-Бэй – Детройт
 5 : 1
19.01 03:00
Рейнджерс – Коламбус
 1 : 0 Б
19.01 03:30
Айлендерс – Сан-Хосе
 4 : 1
19.01 04:00
Нэшвилл – Миннесота
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Чикаго – Вегас
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