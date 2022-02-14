«Оттава» уверенно взяла матч в столице США.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Оттава» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Форментон — 11 (мен., К. Браун, Зайцев), 5:34 — 0:1. Годетт — 5 (Сэнфорд, Тирни), 15:11 — 0:2. Бэкстрем — 4 (бол., Овечкин, Карлсон), 20:46 — 1:2. Ткачак — 15 (Д. Браун, Пол), 38:24 — 1:3. К. Браун — 7 (Ткачак, Тирни), 50:29 — 1:4.

Вратари: Самсонов — Форсберг.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 34 (7+15+12) — 26 (12+9+5).

Наши: Кузнецов (18.55/2/-2), Овечкин (20.15/4/-2), Орлов (19.28/1/-2) — Зайцев (21.49/1/+2), Зуб (20.49/1/+1).

13 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил предыдущий матч команды с «Монреалем», и без него в тройке с Кузнецовым и Уилсоном зажег новичок Джозеф Снайвли, отметившийся дублем. Менять удачное сочетание с возвращением Овечкина в «Вашингтоне» не стали — в итоге капитан начал матч в тройке с Бэкстремом и Шири.

Первый период стартовал с атаки «Сенаторс», в игру сразу же пришлось вступить Самсонову. По прошествии полутора минут после начала «Вашингтон» умудрился удалиться в атаке. Создать чего-то в большинстве гостям не удалось, «столичные» много прессинговали и в меньшинстве даже убегали в атаку.

Затем удаление получили гости. Большинство «Кэпиталс» шло так же вяло, как и у соперника. Правда, «Оттаве» удалось завершить контратаку в меньшинстве. На площадке был Александр Овечкин, который не доработал перед своими воротами. Броском сходу отправил шайбу в ворота Алекс Форментон, результативные передачи на счету Никиты Зайцева и Коннора Брауна.

«Оттава» стала активнее прессинговать и проводить больше времени в атаке. Подопечные Лавиолетта смотрелись очень неуверенно: низкие скорости, неточные передачи, ошибки в своей зоне, потери шайбы.

«Вашингтон» старался атаковать, едва доводя дело до бросков в створ. А «Оттава» просто дожидалась ошибок соперника, коих было достаточно, и пользовалась ими вполне успешно, доводя шайбу до ворот соперника. Пара хороших моментов была у Снайвли, он участвовал чуть ли не во всех опасных моментах «Кэпиталз» в первом периоде. Правда, это не помогло хозяевам площадки. В очередной контратаке Крис Тирни и Зак Сэнфорд красиво разыграли шайбу и на перемещении Самсонова поймал Адам Годетт.

Окончание периода прошло резво, команды обменялись атаками. Самое яркое по первому периоду — второе звено «Вашингтона» — создало опасный момент, и своими действиями заработало большинство.

В этот раз большинство «столичных» сработало, причем на первой минуте второго периода отличилось звено Александра Овечкина. Правда, заброшенная шайба на счету Николаса Бэкстрема, а у капитана — результативная передача, которая стала 1380-м очком российского нападающего в НХЛ.

Гол на первых минутах придал уверенности «Кэпиталз»: команда стала больше проводить времени в атаке, бросков в створ стало также больше. Мог продлевать свою результативную серию Евгений Кузнецов, отдавший передачу на пустые ворота Тому Уилсону, но Антон Форсберг успел переместиться и забрать эту шайбу, расстроив уже праздновавшего гол форварда «столичных».

За 10 минут второго периода команды создали моментов больше, чем за предыдущие 20. Причем по броскам у «Вашингтона» за этот отрезок вышло больше, чем за первый период. Во второй половине игрового отрезка игра немного поутихла. Брэйди Ткачак записал на свой счет «мусорный» гол. После ряда отскоков он отправил шайбу в ворота хозяев льда.

Третий период начался сумбурно: команды пытались атаковать, перехватывали шайбу и, как итог, завершения как такового не было ни с одной, ни с другой сторон. Несколько опасных бросков вытащили Илья Самсонов и Антон Форсберг. «Вашингтон» пытался завести шайбу в зону соперника, а «Оттава» — завладеть шайбой и удержать ее как можно дальше от своих ворот.