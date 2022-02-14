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Овечкин вернулся, но «Вашингтону» это не помогло — дома без шансов проиграли аутсайдеру

«Вашингтон» проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ, на счету Овечкина голевая передача
Надежда Тонконог
Корреспондент
«Вашингтон» — «Оттава» — 1:4. Александр Овечкин.
Фото Getty Images
«Оттава» уверенно взяла матч в столице США.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Оттава» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Форментон — 11 (мен., К. Браун, Зайцев), 5:34 — 0:1. Годетт — 5 (Сэнфорд, Тирни), 15:11 — 0:2. Бэкстрем — 4 (бол., Овечкин, Карлсон), 20:46 — 1:2. Ткачак — 15 (Д. Браун, Пол), 38:24 — 1:3. К. Браун — 7 (Ткачак, Тирни), 50:29 — 1:4.
Вратари: Самсонов — Форсберг.
Штраф: 15 — 13.
Броски: 34 (7+15+12) — 26 (12+9+5).
Наши: Кузнецов (18.55/2/-2), Овечкин (20.15/4/-2), Орлов (19.28/1/-2) — Зайцев (21.49/1/+2), Зуб (20.49/1/+1).
13 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил предыдущий матч команды с «Монреалем», и без него в тройке с Кузнецовым и Уилсоном зажег новичок Джозеф Снайвли, отметившийся дублем. Менять удачное сочетание с возвращением Овечкина в «Вашингтоне» не стали — в итоге капитан начал матч в тройке с Бэкстремом и Шири.

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Первый период стартовал с атаки «Сенаторс», в игру сразу же пришлось вступить Самсонову. По прошествии полутора минут после начала «Вашингтон» умудрился удалиться в атаке. Создать чего-то в большинстве гостям не удалось, «столичные» много прессинговали и в меньшинстве даже убегали в атаку.

Затем удаление получили гости. Большинство «Кэпиталс» шло так же вяло, как и у соперника. Правда, «Оттаве» удалось завершить контратаку в меньшинстве. На площадке был Александр Овечкин, который не доработал перед своими воротами. Броском сходу отправил шайбу в ворота Алекс Форментон, результативные передачи на счету Никиты Зайцева и Коннора Брауна.

«Оттава» стала активнее прессинговать и проводить больше времени в атаке. Подопечные Лавиолетта смотрелись очень неуверенно: низкие скорости, неточные передачи, ошибки в своей зоне, потери шайбы.

«Вашингтон» старался атаковать, едва доводя дело до бросков в створ. А «Оттава» просто дожидалась ошибок соперника, коих было достаточно, и пользовалась ими вполне успешно, доводя шайбу до ворот соперника. Пара хороших моментов была у Снайвли, он участвовал чуть ли не во всех опасных моментах «Кэпиталз» в первом периоде. Правда, это не помогло хозяевам площадки. В очередной контратаке Крис Тирни и Зак Сэнфорд красиво разыграли шайбу и на перемещении Самсонова поймал Адам Годетт.

Окончание периода прошло резво, команды обменялись атаками. Самое яркое по первому периоду — второе звено «Вашингтона» — создало опасный момент, и своими действиями заработало большинство.

В этот раз большинство «столичных» сработало, причем на первой минуте второго периода отличилось звено Александра Овечкина. Правда, заброшенная шайба на счету Николаса Бэкстрема, а у капитана — результативная передача, которая стала 1380-м очком российского нападающего в НХЛ.

Гол на первых минутах придал уверенности «Кэпиталз»: команда стала больше проводить времени в атаке, бросков в створ стало также больше. Мог продлевать свою результативную серию Евгений Кузнецов, отдавший передачу на пустые ворота Тому Уилсону, но Антон Форсберг успел переместиться и забрать эту шайбу, расстроив уже праздновавшего гол форварда «столичных».

За 10 минут второго периода команды создали моментов больше, чем за предыдущие 20. Причем по броскам у «Вашингтона» за этот отрезок вышло больше, чем за первый период. Во второй половине игрового отрезка игра немного поутихла. Брэйди Ткачак записал на свой счет «мусорный» гол. После ряда отскоков он отправил шайбу в ворота хозяев льда.

Третий период начался сумбурно: команды пытались атаковать, перехватывали шайбу и, как итог, завершения как такового не было ни с одной, ни с другой сторон. Несколько опасных бросков вытащили Илья Самсонов и Антон Форсберг. «Вашингтон» пытался завести шайбу в зону соперника, а «Оттава» — завладеть шайбой и удержать ее как можно дальше от своих ворот.

По 5 минут удаления получили Том Уилсон и Хилл за драку в середине периода после жесткого силового приема Уилсона. Драка, кстати, осталась за форвардом «Вашингтона». Весь третий период «столичные» пытались отыграться, но попытки не увенчались успехом. Зато «Оттава» спокойно атаковала и реализовывала свои моменты. Ткачак и Коннор Браун убежали в контратаку, и двадцать восьмой номер бросил под блином Самсонову, увеличив тем самым преимущество до трех шайб и обеспечив своей команде почти стопроцентную победу при такой игре соперника.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
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2 Каролина 46 32 14 67
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4 Вашингтон 50 26 24 61
5 Коламбус 46 23 23 47
6 Айлендерс 42 17 25 40
7 Нью-Джерси 49 17 32 39
8 Филадельфия 47 15 32 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 48 31 17 68
3 Торонто 45 30 15 63
4 Бостон 46 27 19 57
5 Детройт 49 22 27 50
6 Оттава 45 17 28 38
7 Баффало 47 15 32 38
8 Монреаль 48 8 40 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 45 33 12 70
2 Миннесота 43 29 14 61
3 Нэшвилл 48 28 20 60
4 Сент-Луис 46 27 19 59
5 Даллас 45 25 20 52
6 Виннипег 45 20 25 48
7 Чикаго 48 17 31 41
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 28 20 59
2 Калгари 45 26 19 58
3 Лос-Анджелес 47 24 23 55
4 Анахайм 49 23 26 55
5 Эдмонтон 45 24 21 51
6 Ванкувер 49 22 27 50
7 Сан-Хосе 46 22 24 48
8 Сиэтл 48 16 32 36
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