Овечкин вернулся, но «Вашингтону» это не помогло — дома без шансов проиграли аутсайдеру
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Оттава» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Форментон — 11 (мен., К. Браун, Зайцев), 5:34 — 0:1. Годетт — 5 (Сэнфорд, Тирни), 15:11 — 0:2. Бэкстрем — 4 (бол., Овечкин, Карлсон), 20:46 — 1:2. Ткачак — 15 (Д. Браун, Пол), 38:24 — 1:3. К. Браун — 7 (Ткачак, Тирни), 50:29 — 1:4.
Вратари: Самсонов — Форсберг.
Штраф: 15 — 13.
Броски: 34 (7+15+12) — 26 (12+9+5).
Наши: Кузнецов (18.55/2/-2), Овечкин (20.15/4/-2), Орлов (19.28/1/-2) — Зайцев (21.49/1/+2), Зуб (20.49/1/+1).
13 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил предыдущий матч команды с «Монреалем», и без него в тройке с Кузнецовым и Уилсоном зажег новичок Джозеф Снайвли, отметившийся дублем. Менять удачное сочетание с возвращением Овечкина в «Вашингтоне» не стали — в итоге капитан начал матч в тройке с Бэкстремом и Шири.
Первый период стартовал с атаки «Сенаторс», в игру сразу же пришлось вступить Самсонову. По прошествии полутора минут после начала «Вашингтон» умудрился удалиться в атаке. Создать чего-то в большинстве гостям не удалось, «столичные» много прессинговали и в меньшинстве даже убегали в атаку.
Затем удаление получили гости. Большинство «Кэпиталс» шло так же вяло, как и у соперника. Правда, «Оттаве» удалось завершить контратаку в меньшинстве. На площадке был Александр Овечкин, который не доработал перед своими воротами. Броском сходу отправил шайбу в ворота Алекс Форментон, результативные передачи на счету Никиты Зайцева и Коннора Брауна.
«Оттава» стала активнее прессинговать и проводить больше времени в атаке. Подопечные Лавиолетта смотрелись очень неуверенно: низкие скорости, неточные передачи, ошибки в своей зоне, потери шайбы.
«Вашингтон» старался атаковать, едва доводя дело до бросков в створ. А «Оттава» просто дожидалась ошибок соперника, коих было достаточно, и пользовалась ими вполне успешно, доводя шайбу до ворот соперника. Пара хороших моментов была у Снайвли, он участвовал чуть ли не во всех опасных моментах «Кэпиталз» в первом периоде. Правда, это не помогло хозяевам площадки. В очередной контратаке Крис Тирни и Зак Сэнфорд красиво разыграли шайбу и на перемещении Самсонова поймал Адам Годетт.
Окончание периода прошло резво, команды обменялись атаками. Самое яркое по первому периоду — второе звено «Вашингтона» — создало опасный момент, и своими действиями заработало большинство.
В этот раз большинство «столичных» сработало, причем на первой минуте второго периода отличилось звено Александра Овечкина. Правда, заброшенная шайба на счету Николаса Бэкстрема, а у капитана — результативная передача, которая стала 1380-м очком российского нападающего в НХЛ.
Гол на первых минутах придал уверенности «Кэпиталз»: команда стала больше проводить времени в атаке, бросков в створ стало также больше. Мог продлевать свою результативную серию Евгений Кузнецов, отдавший передачу на пустые ворота Тому Уилсону, но Антон Форсберг успел переместиться и забрать эту шайбу, расстроив уже праздновавшего гол форварда «столичных».
За 10 минут второго периода команды создали моментов больше, чем за предыдущие 20. Причем по броскам у «Вашингтона» за этот отрезок вышло больше, чем за первый период. Во второй половине игрового отрезка игра немного поутихла. Брэйди Ткачак записал на свой счет «мусорный» гол. После ряда отскоков он отправил шайбу в ворота хозяев льда.
Третий период начался сумбурно: команды пытались атаковать, перехватывали шайбу и, как итог, завершения как такового не было ни с одной, ни с другой сторон. Несколько опасных бросков вытащили Илья Самсонов и Антон Форсберг. «Вашингтон» пытался завести шайбу в зону соперника, а «Оттава» — завладеть шайбой и удержать ее как можно дальше от своих ворот.
По 5 минут удаления получили Том Уилсон и Хилл за драку в середине периода после жесткого силового приема Уилсона. Драка, кстати, осталась за форвардом «Вашингтона». Весь третий период «столичные» пытались отыграться, но попытки не увенчались успехом. Зато «Оттава» спокойно атаковала и реализовывала свои моменты. Ткачак и Коннор Браун убежали в контратаку, и двадцать восьмой номер бросил под блином Самсонову, увеличив тем самым преимущество до трех шайб и обеспечив своей команде почти стопроцентную победу при такой игре соперника.
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|23
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|40
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|В
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|О
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|15
|69
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|31
|17
|68
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|30
|15
|63
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|46
|27
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|57
|5
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|22
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|50
|6
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|17
|28
|38
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|15
|32
|38
|8
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|48
|8
|40
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|45
|33
|12
|70
|2
|Миннесота
|43
|29
|14
|61
|3
|Нэшвилл
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|28
|20
|60
|4
|Сент-Луис
|46
|27
|19
|59
|5
|Даллас
|45
|25
|20
|52
|6
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|45
|20
|25
|48
|7
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|17
|31
|41
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|12
|36
|28
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|В
|П
|О
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|28
|20
|59
|2
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|45
|26
|19
|58
|3
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|4
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|49
|23
|26
|55
|5
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|24
|21
|51
|6
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|22
|27
|50
|7
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|46
|22
|24
|48
|8
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|48
|16
|32
|36
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|- : -
|15.02
|05:00
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Сиэтл – Торонто
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|15.02
|05:00
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Виннипег – Чикаго
|- : -
|15.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
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Леон Драйзайтль
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|45
|65
|
|
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|47
|64
|
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|44
|63
|И
|Г
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|47
|33
|
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Леон Драйзайтль
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|45
|33
|
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Остон Мэттьюс
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|42
|32
|И
|КН
|
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Вилле Хуссо
Сент-Луис
|16
|1.84
|
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Фредерик Андерсен
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|33
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|
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