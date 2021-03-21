Овечкин и Панарин ушли в тень после яркого матча. На первый план вышел другой российский нападающий

Павел Бучневич набрал два очка в Вашингтоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Бучневич — 11 (Фокс, Зибанежад), 17:49 — 0:1. Карлсон — 7 (Уилсон, Бэкстрем), 45:55 — 1:1. Зибанежад — 7, 57:28 — 1:2. Хауден — 1 (п.в., Строум, Бучневич), 59:32 — 1:3.

Вратари: Самсонов (58:25 — 59:32, 59:37) — Кинкейд.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 29 (10+7+12) — 25 (7+8+10).

Наши: Кузнецов (18.07/0/-2), Овечкин (23.19/6/-2), Орлов (18.34/3/0) — Бучневич (19.59/4/+2), Панарин (19.34/4/+1).

21 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

Удивительно, насколько вторая игра «Вашингтона» с «Рейнджерс» в столице США получилась похожей на первую — все те же веселые, но не самые результативные качели без средней зоны. Правда, сегодня два очка улетели в копилку гостей. Единственное, чего не хватало командам в этой рубке — это реализации. Впрочем, даже без россыпи заброшенных шайб двухматчевая мини-серия в Вашингтоне порадовала очень качественным и отнюдь не усыпляющим хоккеем.

Вот и сегодня, как и днем ранее, когда в первом периоде показалось, что команды головой были уже в раздевалке, «Рейнджерс» незадолго до перерыва открыли счет. В очередной раз свою важность для клуба с Бродвея показал Павел Бучневич. Россиянин после выигранного вбрасывания сразу же покатил на дальнюю штангу и замкнул классную передачу от Адама Фокса. Домашняя заготовка? Возможно, но от этого гол гостей смотрится не менее эффектным.

14 points in the last 10 games for Pavel Buchnevich.



WHAT A PASS FROM @foxyclean pic.twitter.com/BsViORTbqE — Rangers on MSG (@RangersMSGN) March 20, 2021

Забавно, что еще зимой североамериканские СМИ называли Бучневича главным кандидатом на обмен. И теперь хочется задать вопрос — о каком обмене может идти речь, когда он из матча в матч тащит команду в плей-офф и по своей значимости уже встал на одну ступеньку с Панариным и Зибанежадом? Если где сейчас и возможен трейд воспитанника «Северстали», то только в хоккейном симуляторе.

Впрочем, первой шайбы ньюйоркцев не случилось бы, не проиграй Евгений Кузнецов два микромомента: сначала 92-й номер «Вашингтона» вчистую уступил на точке, а через пару секунд не сумел помешать праворукому американцу выкатить передачу на партнера. Вряд ли именно так челябинец хотел начать свой 500-й матч в НХЛ.

И если Кузнецов, который до этой игры набирал очки в шести матчах подряд, сегодня смотрелся очень аморфно и откровенно разочаровывал, то Бучневич подтаскивал «синерубашечников» не только в атаке, но и в обороне. В одном из эпизодов, возможно, самый недооцененный россиянин в НХЛ здорово отработал назад и прервал опасную проникающую передачу Александра Овечкина на Тома Уилсона, сумев спасти «Рейнджерс» в начале второго периода.

Однако в середине матча болельщиков «Кэпс» куда больше беспокоила не игра центра первого звена, а пугающее исчезновение 8-ого номера, который неожиданно отправился в раздевалку. Впрочем, спустя несколько минут он вернулся на лед и продолжил обстреливать ворота Кита Кинкейда.

По-хозяйски «Вашингтон» заиграл только в третьем периоде и уже с первых смен раз за разом стал закрывать гостей в чужой зоне. «Столичные» в течение нескольких минут растягивали по периметру оборонительный бокс соперника, но защитники «Рейнджерс» грамотно играли в позиционке и блокировали на себя все, что летело в сторону Кинкейда. Но в итоге сравнять счет Джону Карлсону помог рикошет от ноги Джейкоба Троубы.

You work hard and good things happen ? pic.twitter.com/fJvBjrtdnb — Washington Capitals (@Capitals) March 21, 2021

По-хорошему парни Питера Лавиолетта должны были на домашнем льду дожимать гостей, но тут у «Рейнджерс» незадолго до финальной сирены проснулся монстр по имени Мика Зибанежад. Чумовой шведо-иранский парень с какой-то невероятной легкостью продавил Брендена Диллона и мгновенно наказал завозившегося с шайбой защитника «Кэпиталз».

MIKA ZIBANEJAD IS CLUTCH. FILTHY TOP SHELF ? pic.twitter.com/hqIBQ2apRT — Rangers on MSG (@RangersMSGN) March 21, 2021

Как бы лидеры «Вашингтона» ни старались в концовке, спасти победную серию, которая остановилась на отметке в семь матчей, хозяевам не удалось, а гол Бретта Хаудена в пустые окончательно обезопасил победу «Рейнджерс». Сейчас команда Овечкина продолжает идти на первом месте Восточного дивизиона, но сзади ее поджимает старый знакомый Барри Тротц и его «Айлендерс». А вот у Панарина и компании ситуация по-прежнему печальная — от первой четверки ньюйоркцев отделяют шесть очков, а идущий на четвертом месте «Бостон» имеет еще две игры в запасе. Попасть в плей-офф Панарину и Бучневичу будет очень сложно.