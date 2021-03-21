Овечкин и Панарин ушли в тень после яркого матча. На первый план вышел другой российский нападающий
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Голы: Бучневич — 11 (Фокс, Зибанежад), 17:49 — 0:1. Карлсон — 7 (Уилсон, Бэкстрем), 45:55 — 1:1. Зибанежад — 7, 57:28 — 1:2. Хауден — 1 (п.в., Строум, Бучневич), 59:32 — 1:3.
Вратари: Самсонов (58:25 — 59:32, 59:37) — Кинкейд.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 29 (10+7+12) — 25 (7+8+10).
Наши: Кузнецов (18.07/0/-2), Овечкин (23.19/6/-2), Орлов (18.34/3/0) — Бучневич (19.59/4/+2), Панарин (19.34/4/+1).
21 марта. Вашингтон. Capital One Arena.
Удивительно, насколько вторая игра «Вашингтона» с «Рейнджерс» в столице США получилась похожей на первую — все те же веселые, но не самые результативные качели без средней зоны. Правда, сегодня два очка улетели в копилку гостей. Единственное, чего не хватало командам в этой рубке — это реализации. Впрочем, даже без россыпи заброшенных шайб двухматчевая мини-серия в Вашингтоне порадовала очень качественным и отнюдь не усыпляющим хоккеем.
Вот и сегодня, как и днем ранее, когда в первом периоде показалось, что команды головой были уже в раздевалке, «Рейнджерс» незадолго до перерыва открыли счет. В очередной раз свою важность для клуба с Бродвея показал Павел Бучневич. Россиянин после выигранного вбрасывания сразу же покатил на дальнюю штангу и замкнул классную передачу от Адама Фокса. Домашняя заготовка? Возможно, но от этого гол гостей смотрится не менее эффектным.
14 points in the last 10 games for Pavel Buchnevich.— Rangers on MSG (@RangersMSGN) March 20, 2021
WHAT A PASS FROM @foxyclean pic.twitter.com/BsViORTbqE
Забавно, что еще зимой североамериканские СМИ называли Бучневича главным кандидатом на обмен. И теперь хочется задать вопрос — о каком обмене может идти речь, когда он из матча в матч тащит команду в плей-офф и по своей значимости уже встал на одну ступеньку с Панариным и Зибанежадом? Если где сейчас и возможен трейд воспитанника «Северстали», то только в хоккейном симуляторе.
Впрочем, первой шайбы ньюйоркцев не случилось бы, не проиграй Евгений Кузнецов два микромомента: сначала 92-й номер «Вашингтона» вчистую уступил на точке, а через пару секунд не сумел помешать праворукому американцу выкатить передачу на партнера. Вряд ли именно так челябинец хотел начать свой 500-й матч в НХЛ.
И если Кузнецов, который до этой игры набирал очки в шести матчах подряд, сегодня смотрелся очень аморфно и откровенно разочаровывал, то Бучневич подтаскивал «синерубашечников» не только в атаке, но и в обороне. В одном из эпизодов, возможно, самый недооцененный россиянин в НХЛ здорово отработал назад и прервал опасную проникающую передачу Александра Овечкина на Тома Уилсона, сумев спасти «Рейнджерс» в начале второго периода.
Однако в середине матча болельщиков «Кэпс» куда больше беспокоила не игра центра первого звена, а пугающее исчезновение 8-ого номера, который неожиданно отправился в раздевалку. Впрочем, спустя несколько минут он вернулся на лед и продолжил обстреливать ворота Кита Кинкейда.
По-хозяйски «Вашингтон» заиграл только в третьем периоде и уже с первых смен раз за разом стал закрывать гостей в чужой зоне. «Столичные» в течение нескольких минут растягивали по периметру оборонительный бокс соперника, но защитники «Рейнджерс» грамотно играли в позиционке и блокировали на себя все, что летело в сторону Кинкейда. Но в итоге сравнять счет Джону Карлсону помог рикошет от ноги Джейкоба Троубы.
You work hard and good things happen ? pic.twitter.com/fJvBjrtdnb— Washington Capitals (@Capitals) March 21, 2021
По-хорошему парни Питера Лавиолетта должны были на домашнем льду дожимать гостей, но тут у «Рейнджерс» незадолго до финальной сирены проснулся монстр по имени Мика Зибанежад. Чумовой шведо-иранский парень с какой-то невероятной легкостью продавил Брендена Диллона и мгновенно наказал завозившегося с шайбой защитника «Кэпиталз».
MIKA ZIBANEJAD IS CLUTCH. FILTHY TOP SHELF ? pic.twitter.com/hqIBQ2apRT— Rangers on MSG (@RangersMSGN) March 21, 2021
Как бы лидеры «Вашингтона» ни старались в концовке, спасти победную серию, которая остановилась на отметке в семь матчей, хозяевам не удалось, а гол Бретта Хаудена в пустые окончательно обезопасил победу «Рейнджерс». Сейчас команда Овечкина продолжает идти на первом месте Восточного дивизиона, но сзади ее поджимает старый знакомый Барри Тротц и его «Айлендерс». А вот у Панарина и компании ситуация по-прежнему печальная — от первой четверки ньюйоркцев отделяют шесть очков, а идущий на четвертом месте «Бостон» имеет еще две игры в запасе. Попасть в плей-офф Панарину и Бучневичу будет очень сложно.
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