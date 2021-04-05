Ови тоже не ушел без гола, забросив 19-ю шайбу в регулярке.

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 4:5 (1:1, 1:2, 2:2)

Голы: Зэйджак — 6 (Меркли, Мюррей), 3:17 — 1:0. Оши — 11 (Овечкин, Диллон), 9:16 — 1:1. Шири — 8 (Орлов, Шульц), 23:21 — 1:2. Овечкин — 19 (бол., Бэкстрем, Кузнецов), 28:09 — 1:3. Шарангович — 8 (Мюррей, Хьюз), 37:42 — 2:3. Хагелин — 4 (мен., Хэтэуэй, Диллон), 42:41 — 2:4. Кузнецов — 7 (Овечкин, Орлов), 45:31 — 2:5. Братт — 4 (Заха), 50:15 — 3:5. Зэйджак — 7 (Меркли, Мюррей), 55:53 — 4:5.

Вратари: Блэквуд (57:45) — Самсонов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 39 (17+14+8) — 19 (5+7+7).

Наши: Куликов (21.27/3/0), Мальцев (12.52/2/0) — Кузнецов (13.09/2/0), Овечкин (17.09/3/0), Орлов (18.40/1/+1).

4 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.



Очередная шайба Овечкина была мало похожа на подавляющее большинство голов в его исполнении. Капитан «Кэпиталз» в большинстве добил ее в ворота, когда она оказалась сантиметрах в 10 от ленточки. Российский ветеран не мог забросить в трех матчах подряд, что с ним в сезоне случалось до этого всего лишь два раза. Очередная шайба (725-я в карьере) еще на шаг приблизила Александра Великого к идущему на пятом месте в списке лучших снайперов всех времен канадцу Марселю Дионну (731). Одновременно он сравнялся по голам в большинстве (265) с другой канадской легендой Бреттом Халлом. Впреди только Дэйв Андрейчук с 274 шайбами.

Не забывая о глобальных целях, иногда стоит обращаться и к локальным темам. «Вашингтон» дал для этого повод. Пребывание Евгения Кузнецова в четвертом звене в другой ситуации могло считаться сенсацией огромной величины. Но сейчас к этому факту остается относиться с абсолютным спокойствием. Попробую объяснить свою версию происходящего. «Вашингтон» на данном этапе регулярного чемпионата выступает так здорово, что, кажется, главный тренер Питер Лавиолетт с радостью ждал момента, когда у команды появятся хотя бы небольшие проблемы. После двух поражений подряд от нью-йоркских команд (2:5 с «Рейнджерс» и 4:8 с «Айлендерс») он как с цепи сорвался.

Специалист вряд ли готов крушить раздевалку, поскольку «Кэпиталз» с 52 очками лидируют в Восточном дивизионе. Скорее, он решил воспользоваться подвернувшимся случаем и включить режим «злого следователя». Для этого Лавиолетт вооружился миксером, круто перетасовав все тройки. В первое звено к Овечкину был переведен Эллер, а Кузнецов в номинально четвертом оказался в компании с Паником и Спронгом. Это привело к тому, что два дня назад «Вашингтон» неплохо сыграл в обороне и вырвал победу у «Нью-Джерси» в овертайме благодаря индивидуальным действиям Орлова (2:1ОТ).

Один из лучших игроков лиги по действиям в равных составах Врана и вовсе не попал в заявку второй матч подряд. Лютующий Лавиолетт для тех, кто следит за НХЛ много лет, картина привычная. Для нынешних «Кэпиталз» — еще нет. Можно предположить, что возрастная команда, классно игравшая на протяжении месяца, угодила в естественный спад. Отбиваться от «Нью-Джерси» — сомнительное удовольствие, особенно если вспомнить, что ранее в нынешнем чемпионате «Вашингтон» победил своего соперника в семи матчах из семи. Но что поделать, если молодые игроки «Девилз» почти весь первый период возили своего мощного соперника. Заброшенная шайба была лишь делом времени и выглядела абсолютно закономерно.

Нет ничего более непостоянного в спортивном мире, чем тройки в среднестатистической команде НХЛ. Лавиолетту, если что-то идет не так, стабильность хуже яда. Надо меняться. Во втором периоде он перевел Кузнецова к Овечкину и Оши. Последний успел сравнять счет еще до первого перерыва. Американец обыграл защитника «Нью-Джерси» Дмитрия Куликова и пробил вратаря Блэквуда.

Для «Кэпиталз» было критично не пропустить еще, ведь по игре во втором периоде команда с 54 шайбами является одной из лучших (вторая позиция) в лиге. И тут весь «Вашингтон» должен поклониться в ноги своему вратарю Самсонову. Илья очень быстро успел вскинуть ловушку и отразить шайбу после броска Захи.

«Вашингтон» в своем нынешнем виде готов действовать с позиции силы. Главное, чтобы хватало «физики». Выкладываясь по полной программе в регулярном чемпионате нет смысла. Особенно, если лидерам под 30 или далеко за 30. Важнее подойти в лучших кондициях к плей-офф. Игра в «кошки-мышки» часто может быть привлекательной для обычного болельщика. Уж точно веселее, чем, к сожалению, наблюдать за текущим плей-офф КХЛ. Пара шикарных шайб от «Кэпиталз» в эстетическом плане доставили колоссальное удовольствие. Это касается и гола Кузнецова — челябинцу отдал прекрасный пас Овечкин. Когда счет стал 5:2, «Вашингтон» уже не в первый раз в сезоне сбросил ногу с педали газа. Смотрелось это, наверное, с его стороны не очень красиво. Зато интересно. «Нью-Джерси» даже смог поднять голову, вернуть интригу и устроить жаркую концовку.

Однако «Кэпс» все равно победили, причем в восьмой раз из восьми матчей, чего в истории клуба не случалось ни разу.