Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:45

«Вашингтон» начал сезон с поражения, а Овечкин — с голевой передачи

«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» в первом матче сезона
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
«Кэпиталз» не смогли одержать домашнюю победу в стартовом матче регулярки.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
Голы: Карлсон — 1 (бол., Дюбуа, Строум), 10:48 — 1:0. Кейси — 2 (Братт, Майер), 13:42 — 1:1. Коттер — 3 (Ноесен, Хаула), 16:24 — 1:2. Строум — 1 (Карлсон, Овечкин), 20:32 — 2:2. Татар — 1 (Ноесен, Хаула), 23:56 — 2:3. Коттер — 4 (Ноесен, Хаула), 33:38 — 2:4. Уилсон — 1 (Макмайкл), 41:35 — 3:4. Мерсер — 1 (п.в., Татар, Хишир), 59:52 — 3:5.
Вратари: Линдгрен — Маркстрем.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 32 (12+9+11) — 33 (12+13+8).
Наши: Овечкин (19.44/0/0) — -.
13 октября. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

Открывать очередной регулярный чемпионат «Вашингтону» на домашнем льду выпало с «Нью-Джерси» — командой, успевшей на прошлой неделе сгонять за океан и сыграть в Праге два вынесенных матча с «Баффало». И если кто-то думал, что «Девилз» за неделю до визита в столицу США не отойдут от трансатлантического перелета, то зря. Вернувшись на родной континент, команда Шелдона Кифа прошла пик «обратной акклиматизации», сыграла в Нью-Арке с «Торонто» и этой ночью уже выглядела достаточно солидно по движению, заставив хозяев дважды фолить в самом начале встречи.

Нападающий &laquo;Рейнджерс&raquo; Артемий Панарин забил гол в&nbsp;матче с &laquo;Ютой&raquo; (5:6 ОТ). У Панарина и Капризова — первые голы в сезоне, у Шестеркина — один из худших матчей в НХЛ. Шесть шайб — повторение его антирекорда

Впрочем, «Кэпиталз» не без помощи Чарли Линдгрена довольно стойко пережили непростое начало и на 11-й минуте реализовали свое первое же большинство после удаления Тимо Майера. И несмотря на то, что режиссер трансляции активно подсвечивал Александра Овечкина в его любимом левом офисе, автором первого гола «Столичных» в новом сезоне стал Джон Карлсон. Первая спецбригада Спенсера Карбери тянуть с розыгрышем не стала и после выигранного вбрасывания оперативно вывела американского защитника на результативный бросок от синей линии.

Однако всего через несколько минут «Дьяволы» сумели не только сравнять, но и тут же выйти вперед. Сначала первое звено гостей здорово подключило к атаке накатившего из глубины новичка Шеймуса Кейси, прошившего с кистей Линдгрена. Причем эта шайба стала для 20-летнего защитника, отыгравшего прошлый сезон в Университете Мичигана, уже второй в регулярке.

А через пару смен свое слово сказала по-настоящему зажигающая на старте чемпионата третья тройка. В одной из контратак Эрик Хаула, Стефан Несен и Пол Коттер здорово использовали всю широту площадки и благодаря не самым удачным действиям белоруса Алексея Протаса на пятачке хозяев вывели парней Кифа вперед.

Александр Овечкин против Натана Бастиана.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» смог отыграться сразу же после перерыва. В дебютной смене второго периода первое сочетание «Кэпиталз» с Диланом Строумом, Эндрю Манджапане и Александром Овечкиным задушило гостей у бортов, вновь вывело на бросок все того же Карлсона и удачно сыграло под воротами. И если с добиванием Великой Восьмерки Якоб Маркстрем справился, то Строума остановить был уже не в силах.

Правда, вторая двадцатиминутка стала для «Столичных» по-настоящему провальной. Стоило хозяевам чуть расслабиться, как «Нью-Джерси» моментально наказал их голом Томаша Татара, который дважды расстреливал Линдгрена с пятака в окружении двух игроков в красной форме, а чуть позже — усилиями третьего звена гости казнили их за ужасную игру в средней зоне.

Хендрикс Лапьер и Томас Татар в борьбе за шайбу.
Фото USA Today Sports

Не на руку в стрессовый момент команде Карбери сыграло и повреждение Мэтта Роя. В концовке второго периода защитник второй пары получил травму нижней части тела и с концами укатил в раздевалку.

На старте третьего периода «Вашингтон» чуть выправил ситуацию шайбой Тома Уилсона, которого нашел на усах классным пасом из-за ворот Коннор Макмайкл. Однако за оставшиеся 18 минут хозяева так и не смогли заставить шведского голкипера «Дьяволов» дрогнуть в третий раз, получив в концовке контрольный гол в пустые ворота.

Пол Коттер поздравляет Якоба Маркстрома.
Фото USA Today Sports

Что до Овечкина, то его Великая Погоня этой ночью спустя несколько месяцев наконец-то возобновилась. Вот только приблизиться к рекордной голевой отметке Гретцки у него сегодня не получилось. Голевая передача, ни одного броска в створ и семь силовых приемов за почти 20 минут игрового времени — таковы итоги первого матча русского снайпера в новом сезоне.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Читайте также
В Хабаровске возбудили уголовное дело после применения насилия к студентке
Немецких военных спортсменов наказали за совместные фото с россиянами
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
Безумие в Челябинске, спартаковский «сухарь» и Ротенберг, который вернул должок. Что произошло в КХЛ 12 октября
Блогер Литвин ударил болельщика команды Басты на матче Медиалиги
Трамп выразил опасения по поводу начала мировой войны в ближайшие месяцы
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин силовым приемом отправил судью за бортик в матче с «Нью-Джерси»
«Вашингтон» начал сезон с поражения от «Нью-Джерси», Овечкин сделал голевую передачу
Овечкин набрал первое очко в новом сезоне НХЛ
Овечкин повторил рекорд Гончара по сезонам в НХЛ среди россиян
Овечкин: «С каждым сезоном забивать в НХЛ все сложнее и сложнее»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 4 3 1 6
2 Рейнджерс 2 1 1 3
3 Питтсбург 3 1 2 3
4 Коламбус 2 1 1 2
5 Филадельфия 2 1 1 2
6 Айлендерс 2 0 2 1
7 Вашингтон 1 0 1 0
8 Каролина 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Монреаль 3 2 1 4
2 Бостон 3 2 1 4
3 Торонто 3 2 1 4
4 Тампа-Бэй 1 1 0 2
5 Детройт 2 1 1 2
6 Оттава 2 1 1 2
7 Флорида 3 1 2 2
8 Баффало 4 1 3 2
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 3 3 0 6
2 Даллас 2 2 0 4
3 Виннипег 2 2 0 4
4 Сент-Луис 3 2 1 4
5 Миннесота 2 1 1 3
6 Чикаго 3 1 2 3
7 Нэшвилл 2 0 2 0
8 Колорадо 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 2 2 0 4
2 Калгари 2 2 0 4
3 Лос-Анджелес 2 1 1 3
4 Анахайм 1 1 0 2
5 Сиэтл 2 1 1 2
6 Ванкувер 2 0 2 2
7 Сан-Хосе 2 0 2 1
8 Эдмонтон 2 0 2 0
Результаты / календарь
4.10
5.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
13.10 02:00
Тампа-Бэй – Каролина
 - : -
13.10 02:00
Рейнджерс – Юта
 5 : 6 ОТ
13.10 02:00
Вашингтон – Нью-Джерси
 3 : 5
13.10 02:00
Торонто – Питтсбург
 4 : 2 ОТ
13.10 02:00
Монреаль – Оттава
 4 : 1
13.10 02:00
Баффало – Флорида
 5 : 2
13.10 02:00
Детройт – Нэшвилл
 3 : 0
13.10 03:00
Миннесота – Сиэтл
 4 : 5 Б
13.10 03:00
Даллас – Айлендерс
3 : 0
13.10 04:00
Колорадо – Коламбус
 4 : 6
13.10 05:00
Калгари – Филадельфия
 6 : 3
13.10 05:00
Сан-Хосе – Анахайм
 0 : 2
13.10 05:00
Эдмонтон – Чикаго
 2 : 5
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости