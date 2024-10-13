«Вашингтон» начал сезон с поражения, а Овечкин — с голевой передачи
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
Голы: Карлсон — 1 (бол., Дюбуа, Строум), 10:48 — 1:0. Кейси — 2 (Братт, Майер), 13:42 — 1:1. Коттер — 3 (Ноесен, Хаула), 16:24 — 1:2. Строум — 1 (Карлсон, Овечкин), 20:32 — 2:2. Татар — 1 (Ноесен, Хаула), 23:56 — 2:3. Коттер — 4 (Ноесен, Хаула), 33:38 — 2:4. Уилсон — 1 (Макмайкл), 41:35 — 3:4. Мерсер — 1 (п.в., Татар, Хишир), 59:52 — 3:5.
Вратари: Линдгрен — Маркстрем.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 32 (12+9+11) — 33 (12+13+8).
Наши: Овечкин (19.44/0/0) — -.
13 октября. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.
Открывать очередной регулярный чемпионат «Вашингтону» на домашнем льду выпало с «Нью-Джерси» — командой, успевшей на прошлой неделе сгонять за океан и сыграть в Праге два вынесенных матча с «Баффало». И если кто-то думал, что «Девилз» за неделю до визита в столицу США не отойдут от трансатлантического перелета, то зря. Вернувшись на родной континент, команда Шелдона Кифа прошла пик «обратной акклиматизации», сыграла в Нью-Арке с «Торонто» и этой ночью уже выглядела достаточно солидно по движению, заставив хозяев дважды фолить в самом начале встречи.
Впрочем, «Кэпиталз» не без помощи Чарли Линдгрена довольно стойко пережили непростое начало и на 11-й минуте реализовали свое первое же большинство после удаления Тимо Майера. И несмотря на то, что режиссер трансляции активно подсвечивал Александра Овечкина в его любимом левом офисе, автором первого гола «Столичных» в новом сезоне стал Джон Карлсон. Первая спецбригада Спенсера Карбери тянуть с розыгрышем не стала и после выигранного вбрасывания оперативно вывела американского защитника на результативный бросок от синей линии.
Однако всего через несколько минут «Дьяволы» сумели не только сравнять, но и тут же выйти вперед. Сначала первое звено гостей здорово подключило к атаке накатившего из глубины новичка Шеймуса Кейси, прошившего с кистей Линдгрена. Причем эта шайба стала для 20-летнего защитника, отыгравшего прошлый сезон в Университете Мичигана, уже второй в регулярке.
А через пару смен свое слово сказала по-настоящему зажигающая на старте чемпионата третья тройка. В одной из контратак Эрик Хаула, Стефан Несен и Пол Коттер здорово использовали всю широту площадки и благодаря не самым удачным действиям белоруса Алексея Протаса на пятачке хозяев вывели парней Кифа вперед.
«Вашингтон» смог отыграться сразу же после перерыва. В дебютной смене второго периода первое сочетание «Кэпиталз» с Диланом Строумом, Эндрю Манджапане и Александром Овечкиным задушило гостей у бортов, вновь вывело на бросок все того же Карлсона и удачно сыграло под воротами. И если с добиванием Великой Восьмерки Якоб Маркстрем справился, то Строума остановить был уже не в силах.
Правда, вторая двадцатиминутка стала для «Столичных» по-настоящему провальной. Стоило хозяевам чуть расслабиться, как «Нью-Джерси» моментально наказал их голом Томаша Татара, который дважды расстреливал Линдгрена с пятака в окружении двух игроков в красной форме, а чуть позже — усилиями третьего звена гости казнили их за ужасную игру в средней зоне.
Не на руку в стрессовый момент команде Карбери сыграло и повреждение Мэтта Роя. В концовке второго периода защитник второй пары получил травму нижней части тела и с концами укатил в раздевалку.
На старте третьего периода «Вашингтон» чуть выправил ситуацию шайбой Тома Уилсона, которого нашел на усах классным пасом из-за ворот Коннор Макмайкл. Однако за оставшиеся 18 минут хозяева так и не смогли заставить шведского голкипера «Дьяволов» дрогнуть в третий раз, получив в концовке контрольный гол в пустые ворота.
Что до Овечкина, то его Великая Погоня этой ночью спустя несколько месяцев наконец-то возобновилась. Вот только приблизиться к рекордной голевой отметке Гретцки у него сегодня не получилось. Голевая передача, ни одного броска в створ и семь силовых приемов за почти 20 минут игрового времени — таковы итоги первого матча русского снайпера в новом сезоне.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|4
|3
|1
|6
|2
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|3
|3
|Питтсбург
|3
|1
|2
|3
|4
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|5
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|6
|Айлендерс
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Каролина
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|3
|2
|1
|4
|2
|Бостон
|3
|2
|1
|4
|3
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|4
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|5
|Детройт
|2
|1
|1
|2
|6
|Оттава
|2
|1
|1
|2
|7
|Флорида
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|3
|3
|0
|6
|2
|Даллас
|2
|2
|0
|4
|3
|Виннипег
|2
|2
|0
|4
|4
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|5
|Миннесота
|2
|1
|1
|3
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|3
|7
|Нэшвилл
|2
|0
|2
|0
|8
|Колорадо
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Калгари
|2
|2
|0
|4
|3
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|3
|4
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|5
|Сиэтл
|2
|1
|1
|2
|6
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|8
|Эдмонтон
|2
|0
|2
|0
|13.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|- : -
|13.10
|02:00
|
Рейнджерс – Юта
|5 : 6 ОТ
|13.10
|02:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|3 : 5
|13.10
|02:00
|
Торонто – Питтсбург
|4 : 2 ОТ
|13.10
|02:00
|
Монреаль – Оттава
|4 : 1
|13.10
|02:00
|
Баффало – Флорида
|5 : 2
|13.10
|02:00
|
Детройт – Нэшвилл
|3 : 0
|13.10
|03:00
|
Миннесота – Сиэтл
|4 : 5 Б
|13.10
|03:00
|
Даллас – Айлендерс
|3 : 0
|13.10
|04:00
|
Колорадо – Коламбус
|4 : 6
|13.10
|05:00
|
Калгари – Филадельфия
|6 : 3
|13.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Анахайм
|0 : 2
|13.10
|05:00
|
Эдмонтон – Чикаго
|2 : 5