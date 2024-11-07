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Сегодня, 06:20

33 гола до Гретцки! Невероятный Овечкин забивает пять матчей подряд

Гол и голевая передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Нэшвилл»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Александр Овечкин (в центре) после победы над «Нэшвиллом».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Александр продлил результативную серию в победном матче с «Нэшвиллом».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Нэшвилл» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Пярссинен — 1 (Евангелиста, Томасино), 3:12 — 0:1. Макмайкл — 8 (Рой, Дюбуа), 4:26 — 1:1. Протас — 5 (Овечкин, Строум), 35:03 — 2:1. Стэмкос — 3 (Каррье, О`Райлли), 35:34 — 2:2. Овечкин — 8 (Строум, Фехервари), 50:25 — 3:2.
Вратари: Томпсон — Сарос (58:30).
Штраф: 4 — 12.
Броски: 36 (18+14+4) — 35 (11+13+11).
Наши: Алексеев (10.58/0/0), Овечкин (19.12/4/+2) — -.
7 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 17177 зрителей.

«Вашингтон» и «Нэшвилл» начали сезон противоположно. «Кэпиталз» удивили (и продолжают удивлять) с приятной стороны. Перед сегодняшним вечером команда Спенсера Карбери проиграла лишь три матча из 11. Потрясающая статистика для клуба, который многие эксперты летом не видели в зоне плей-офф.
«Нэшвилл», напротив, безобразно вошел в регулярку и опустился в подвал Западной конференции. До матча с «Вашингтоном» «Предаторз» уступали по очкам даже бедному «Сан-Хосе». В клубе явно рассчитывали на другой результат, когда летом подписывали крупные контракты со Стивеном Стэмкосом и Джонатаном Маршессо.

Успешный старт «Кэпиталз» сложился из нескольких причин. Одна из них — прогресс отдельных хоккеистов, которые вышли на качественно новый уровень в сравнении с прошлыми сезонами. Коннор Макмайкл сегодня сравнял счет в начале первого периода, отметившись восьмой шайбой в регулярке. 23-летний канадец воспользовался доверием Карбери и идет на лучший сезон в карьере.

Аналогичный вывод подходит под Алексея Протаса. Форвард залетел в топ-6 «Кэпиталз» и выходит в тройке с Диланом Строумом и Александром Овечкиным. Белорус, как и Макмайкл, великолепно начал сезон и, сохранив текущий темп, может замахнуться на 80+ очков. Протас ненадолго вывел «Вашингтон» вперед в середине второго периода. Поучаствовал в голе и Овечкин — результативная серия россиянина продлилась до пяти матчей. Кажется, Карбери с помощниками подобрали идеальных партнеров для Александра, с которыми ветеран продолжает играть полезно.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Мощное начало сезона не говорит о том, что «Вашингтон» прошел первый месяц без проблем. Серьезная головная боль Карбери — игра в большинстве. По этому показателю «Столичные» занимают гордое последнее место в лиге. Не удалось улучшить процент реализации и сегодня. Хотя в начале третьего периода Строум имел превосходный шанс. Дилан получил шайбу на пятаке перед полупустыми воротами, но Юусе Сарос не зря считается одним из лучших голкиперов НХЛ. Финн невероятным движением коньком спас команду от верного гола и сохранил ничейный счет.

В моменте, когда Строум простил «Предаторз», притаившийся на синей линии Овечкин уже начал праздновать гол. Это было преждевременно. Однако ведущее звено «Кэпс» все-таки организовало третью шайбу. Строум нашел Овечкина передачей из-за ворот, и Александр неотразимо бросил в дальний угол. Отставание до Уэйна Гретцки продолжает сокращаться. До повторения рекорда легендарного канадца осталось 33 гола.

Матч с «Нэшвиллом» получился не самым зрелищным, но держал в напряжении до последних минут. Команды включались отрезками и обменивались серийными голами. «Нэшвилл» был близок к тому, чтобы ответить Овечкину. Но шайбу Маршессо отменили, а «Предаторз» получили меньшинство за ошибочный тренерский запрос.

На старте сезона Карбери чередует вратарей. Сегодня Чарли Линдгрен получил выходной, а в старте выпустили Логана Томпсона. Свой шанс 27-летний канадец не упустил. Отразивший 33 броска Томпсон помог «Вашингтону» продержаться в концовке и оформить очередную победу. «Кэпиталз» пока не проигрывают больше одного матча.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нэшвилл Предаторз
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1 Каролина 11 9 2 18
2 Вашингтон 12 9 3 18
3 Нью-Джерси 15 8 7 18
4 Рейнджерс 11 8 3 17
5 Коламбус 12 5 7 12
6 Айлендерс 13 5 8 12
7 Питтсбург 14 5 9 12
8 Филадельфия 13 4 9 9
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 13 9 4 19
2 Торонто 14 7 7 16
3 Тампа-Бэй 13 7 6 14
4 Детройт 12 6 6 13
5 Бостон 14 6 8 13
6 Оттава 12 6 6 12
7 Баффало 13 5 8 11
8 Монреаль 13 4 9 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 13 12 1 24
2 Миннесота 12 8 4 18
3 Даллас 11 7 4 14
4 Сент-Луис 13 7 6 14
5 Юта 13 5 8 13
6 Колорадо 13 6 7 12
7 Чикаго 14 5 9 11
8 Нэшвилл 13 4 9 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 13 9 4 19
2 Лос-Анджелес 14 8 6 19
3 Ванкувер 11 6 5 15
4 Калгари 13 7 6 15
5 Эдмонтон 14 6 8 13
6 Сиэтл 14 5 9 11
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