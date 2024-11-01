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Сегодня, 05:20

Овечкин снова забил, до Гретцки — 36 голов! А его «Вашингтон» — одно из открытий старта сезона НХЛ

«Вашингтон» благодаря 3 очкам Овечкина переиграл «Монреаль» в матче НХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
«Кэпиталз» добились убедительной победы над «Монреалем» (6:3), сделав результат в третьем периоде.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Монреаль» — 6:3 (0:0, 3:3, 3:0)
Голы: Уилсон — 6 (бол., Овечкин, Карлсон), 23:21 — 1:0. Кофилд — 10 (бол., Сузуки), 29:52 — 1:1. Галлахер — 4 (Хатсон, Дворак), 30:31 — 1:2. Духайм — 1 (Рэддиш, ван Римсдайк), 31:45 — 2:2. Врана — 2, 32:39 — 3:2. Сузуки — 4 (Савар, Хатсон), 38:00 — 3:3. Макмайкл — 5 (ван Римсдайк, Уилсон), 44:21 — 4:3. Протас — 3 (Овечкин, Строум), 44:57 — 5:3. Овечкин — 5 (Протас, Строум), 52:27 — 6:3.
Вратари: Линдгрен — Примо.
Штраф: 17 — 15.
Броски: 34 (7+13+14) — 16 (6+6+4).
Наши: Алексеев (13.17/1/+2), Овечкин (17.30/1/+2) — -.
1 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 15789 зрителей.

Мало кто предполагал, что «Вашингтон» к началу ноября пропишется в зоне плей-офф и по набранным очкам будет идти вровень с «Каролиной» и «Рейнджерс».

Главный тренер Спенсер Карбери возглавляет команду второй сезон. Первый год самостоятельной работы в НХЛ завершился вылетом в первом раунде плей-офф и не добавил понимания, сможет ли специалист реализовать свои идеи в клубе. Сейчас же «Кэпиталз» смело можно назвать главным открытием чемпионата. Очередной победы «Столичные» добились в матче с «Монреалем», включившись в самый нужный момент — в третьем периоде.

Руководство «Вашингтона» в лице Брайана Маклеллана по результатам октября должно быть однозначно довольно проделанной работой в межсезонье. Сработали многие селекционные ходы. Оправдалась ставка на Чарли Линдгрена как основного вратаря и отказ от Дарси Кемпера. Пьер-Люк Дебуа усилил центральную ось, хотя явно способен на большее. Джейкоб Чикран добавил глубины обороне. А главное — хоккеисты, которых «Кэпиталз» постепенно вводил в состав из фарм-клуба, стали полноценными лидерами. Белорус Алексей Протас получил место в первой тройке с Александром Овечкиным и Диланом Строумом и забивает уже второй матч подряд.

По жизненным циклам организации «Вашингтон» сравним с «Питтсбургом». Главные звезды обеих команд не молодеют и проводят заключительные сезоны своих содержательных карьер. Но если «Пингвинз» не обеспечили достойную подпитку Кросби, Малкину и Летангу, то в «Кэпиталз» провели половинчатую перестройку и омолодили состав, чем явно остались довольны на старте сезона-2024/25.

По-настоящему раскрылся Коннор Макмайкл. 23-летний форвард заходил в «Вашингтон» еще при Питере Лавиолетте, а при Карбери получил стабильное место в основе. С «Монреалем» талантливый канадец забросил важную шайбу в третьем периоде, увеличив преимущество «Столичных», а всего за девять матчей у Макмайкла — 10 (5+5) очков. Столько же, как и у самого известного Коннора НХЛ из «Эдмонтона».

Александр Овечкин. Рекорд Гретцки будет побит. Замахнется ли Овечкин на 1000 голов?

За перестройкой и турнирными задачами, поставленными перед Карбери, нельзя опускать другую важнейшую цель. Весь Вашингтон внимательно следит за Великой погоней Овечкина за легендарным Уэйном Гретцки. В первый месяц сезона все сошлось идеальным образом: «Кэпиталз» побеждают, а россиянин забросил уже четыре шайбы.

Матч с «Монреалем» для Александра сложился крайне результативно. Овечкин дважды ассистировал партнерам, а в конце третьего периода забил сам. Не в пустые ворота, как кто-то мог подумать, а вполне себе трудовой гол с игры.

После перестрелки во втором периоде «Вашингтон» грамотно включился в третьем отрезке, реализовал свои моменты и деклассировал «Монреаль» за 20 минут. «Канадиенс» получили хорошие шансы, чтобы сделать концовку жаркой. Уступая 3:5, гости разыгрывали большинство «пять на три», но не придумали ничего вразумительного.

Уже после гола Овечкина стало очевидно: камбэк «Кэпиталз» не допустят. Вечер для «Вашингтона» получился сверхудачным. Команда победила и укрепила позиции в таблице, а Александр Великий сократил отставание в снайперской погоне. До старины Гретцки — 36 голов. С такими результатам «Кэпс» могут замахнуться и на выход в плей-офф.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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1 Нью-Джерси 13 7 6 16
2 Вашингтон 9 7 2 14
3 Каролина 9 7 2 14
4 Рейнджерс 9 6 3 13
5 Коламбус 9 5 4 11
6 Филадельфия 11 4 7 9
7 Питтсбург 12 4 8 9
8 Айлендерс 10 3 7 8
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 11 7 4 15
2 Тампа-Бэй 10 7 3 14
3 Торонто 11 5 5 12
4 Оттава 9 5 4 10
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6 Детройт 10 4 6 9
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8 Бостон 11 4 7 9
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1 Виннипег 10 9 1 18
2 Даллас 9 7 2 14
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