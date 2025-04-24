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Овечкин ушел в тень, но «Вашингтон» все равно выиграл. Второй раунд для команды все ближе

«Вашингтон» победил «Монреаль» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
2-0 в серии с «Монреалем».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч
«Вашингтон» — «Монреаль» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Дворак — 1 (Андерсон, Галлахер), 21:16 — 0:1. Макмайкл — 1 (Рэддиш), 23:47 — 1:1. Строум — 1 (Бовилье, Леонард), 24:47 — 2:1. Макмайкл — 2 (п.в., Дюбуа, Уилсон), 59:58 — 3:1.
Вратари: Томпсон — Монтембо (58:05).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 32 (9+18+5) — 26 (4+8+14).
Наши: Алексеев (14.11/1/+1), Овечкин (14.23/2/-1) — Демидов (12.50/0/0).
24 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.
Счет в серии: 2-0.

Если вам казалось, что Александр Овечкин уже забивал в НХЛ в абсолютно любых ситуациях, то первый матч «Вашингтона» в нынешнем плей-офф разубедил в этом — капитан «Столичных» впервые в своей карьере забил в овертайме Кубка Стэнли. Всего же Овечкин набрал 3 (2+1) очка, поучаствовав в каждой результативной атаке своей команды и принеся ей победу в не самом простом матче над «Монреалем» (3:2 ОТ).

После яркого всплеска традиционно следует спад, и во втором матче Овечкин вместе с «Вашингтоном» пережил его в полной мере. На протяжении первого периода казалось, что «Кэпиталз» словно берегут силы, не включая полные обороты. Словно отдавая сопернику инициативу — покажите, что вы можете. «Монреаль» был робок, но в начале второго периода открыл счет. И вот тут «Вашингтон» уже взялся за дело.

Коннору Макмайклу помог рикошет, а вот ударная тройка спустя минуту после первого гола разыграла все классно. Овечкина, правда, на льду в этот момент не было — он успел смениться на 20-летнего Райана Леонарда, который начал быструю атаку «Вашингтона». Энтони Бовилье, с успехом заменяющий в первом звене продолжающего восстанавливаться белоруса Алексея Протаса, быстро нашел пасом Дилана Строума, который со второй попытки переиграл Сэма Монтембо.

В первом матче «Монреаль» отыгрался с 0:2 и перевел встречу в овертайм, были близки «Канадиенс» к этому и во второй игре. Вот только Коуфилд, Сузуки и Слафковски в плей-офф пока совсем не хватает опыта, а тащить «Монреаль» в регулярке привыкла именно ударная тройка. В нескольких эпизодах спас хозяев вратарь Логан Томпсон, но будь «Канадиенс» чуть хладнокровнее в реализации моментов, игра вполне могла закончиться в их пользу и в основное время.

Для новичка «Монреаля» Ивана Демидова второй матч в плей-офф получился удачнее первого — при нем команда не пропускала, а сам российский нападающий был неплох в подыгрыше. Вот только шансов проявить себя у Демидова пока не так много — во втором матче он играл в четвертом звене с рабочими лошадками Хейнеманом и Эвансом, а креатива в этом сочетании не так много. Выходил Демидов и во второй спецбригаде большинства, но они появлялись на льду на считаные секунды.

Ушел в тень и Александр Овечкин, не набравший очков и нанесший всего два броска по воротам Монтембо. Самый опасны был в большинстве — из традиционного левого круга вбрасывания, но пришелся во вратаря. Зато Овечкин сделал аж шесть силовых приемов! При этом главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери дал лидеру немного игрового времени — всего 14 минут и 23 секунды, больше сыграли, например, форварды четвертой тройки Дюхайм и Дауд.

Несмотря на очевидные сложности в борьбе с «Монреалем», «Вашингтон» одержал вторую победу — пока команда идет без осечек. Игра еще наладится, а пока радует результат — «Столичные» в двух победах от выхода во второй раунд, чего с командой не случалось семь лет, как раз с чемпионского сезона-2017/18.

Александр Овечкин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
2 - 0
1. Вашингтон - Монреаль
3 - 2
2. Вашингтон - Монреаль
3 - 1
3. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
4. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
2 - 0
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 0
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
6 - 5
2. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
4. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1 - 0
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 1
1. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 6
2. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
4. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
0 - 1
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
1 - 1
1. Вегас - Миннесота
4 - 2
2. Вегас - Миннесота
2 - 5
3. Миннесота - Вегас
0 - 0
4. Миннесота - Вегас
0 - 0
5. Вегас - Миннесота
0 - 0
1 - 1
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
2 - 0
1. Торонто - Оттава
6 - 2
2. Торонто - Оттава
3 - 2
3. Оттава - Торонто
0 - 0
4. Оттава - Торонто
0 - 0
2 - 0
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
1 - 1
1. Даллас - Колорадо
1 - 5
2. Даллас - Колорадо
4 - 3
3. Колорадо - Даллас
0 - 0
4. Колорадо - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Колорадо
0 - 0
1 - 1
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
3 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
4. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
2 - 0
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
2 - 0
1. Виннипег - Сент-Луис
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