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«Он просто зверь, машина». В США в восторге от старта Овечкина в плей-офф

В США отреагировали на дубль Овечкина в плей-офф
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Россиянин ударно начал плей-офф.

«Вашингтон» успешно стартовал в Кубке Стэнли, взяв верх над «Монреалем» в овертайме (3:2). Ключевую роль в успехе столичной команды сыграл ее лучший снайпер по итогам регулярного чемпионата Александр Овечкин — 39-летний россиянин поучаствовал во всех шайбах «Кэпиталз» (2+1) и точным броском принес победу в дополнительное время.

Yardbarker: «Овечкин резко повысил шансы «Кэпиталз» на выход во второй раунд плей-офф»

«Волшебный сезон стал еще большей сказкой в понедельник: Овечкин принес «Вашингтону» победу в овертайме, а также забросил первую шайбу в игре. Он не только добавил еще один запоминающийся момент в нынешнем сезоне, полном таких моментов, но и резко повысил шансы «Кэпиталз» на выход во второй раунд плей-офф.

Победители первой игры имеют 68 процентов на успех в серии. Выдающаяся форма Алекса — это не просто крутая история. Он может стать той искрой, которая нужна «Кэпс», чтобы выиграть свой второй Кубок Стэнли».

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин (справа) с&nbsp;партнерами по &laquo;Вашингтону&raquo; радуется голу в&nbsp;ворота &laquo;Монреаля&raquo; 22&nbsp;апреля.Овечкин невероятен и в плей-офф! Дубль в первом же матче и победный гол в овертайме

Stars and Sticks: «Гол пришел из «офиса» Овечкина»

«Овечкин забил дважды и принес «Кэпиталз» победу. Алекс в лиге 20 лет, но забросить шайбу в овертайме очень трудно — еще сложнее сделать это в плей-офф. Не то чтобы у него не было шансов, просто он не отличался в предыдущие разы. Так оставалось до вечера понедельника.

Но прежде чем мы перейдем к обсуждению всего этого, мы должны поговорить о его первой шайбе. Она была заброшена в большинстве в конце первого периода. Том Уилсон и Дилан Строум отдали передачи, а сам гол пришел из «офиса» Овечкина — похож на его 895-й в регулярных чемпионатах.

В овертайме «Кэпс» потребовалось всего два броска, чтобы забить. Автором победной шайбы стал не кто иной, как Овечкин. На 2.26 забросил, находясь перед воротами, — это его первый в карьере победный гол в овертайме в плей-офф».

The Washington Times: «Ови спас свою команду»

«Алекс Овечкин впервые в карьере забил в овертайме Кубка Стэнли. Этим он обеспечил «Вашингтону» победу над «Монреалем». Ови спас свою команду, которая в третьем периоде упустила преимущество в две шайбы. При этом большую часть матча «Кэпс» провели, издеваясь над менее опытными «Канадиенс». К счастью для команды, гол Овечкина обеспечил ей преимущество в серии — это первая победа «Вашингтона» в плей-офф с 7 мая 2022 года».

Александр Овечкин празднует гол в&nbsp;овертайме матча &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монреаль&raquo; (3:2 ОТ) 21&nbsp;апреля в&nbsp;Вашингтоне.«Хорошие вещи случаются». Овечкин: дубль, передача и семь хитов, первый гол в овертайме плей-офф

Партнеры тоже под впечатлением от Овечкина

Перформанс Александра прокомментировали не только медиа, но и партнеры по «Вашингтону». Том Уилсон, поучаствовавший в первом голе россиянина, после матча расхваливал партнера.

«Он просто зверь, машина. Он придает всем энергии, забивает голы и делает все для команды. Вот поэтому он и лидер. Вот почему это легенда. Когда я вижу, что у него есть свободное пространство, хочется записать это на пленку. Он может попасть в ворота из любого места. Отличный бросок. В третьем периоде мы стали немного пассивными. Убрали ногу с педали газа, позволили сопернику разыгрывать шайбу, контролировать ее. Мы это понимали и смогли перестроиться. В целом нервозности не было», — приводит слова Уилсона сайт НХЛ.

Второй матч серии пройдет 24 апреля. По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» оказался лучшей командой Восточной конференции. Сам Овечкин забросил 44 шайбы, став третьим снайпером НХЛ и побив рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярках. У россиянина 897 точных бросков.

Александр Овечкин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
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Лос-Анджелес - Эдмонтон
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0 - 0
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Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
1. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
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0 - 0
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Вегас - Миннесота
1 - 0
1. Вегас - Миннесота
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0 - 0
4. Миннесота - Вегас
0 - 0
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Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
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2. Торонто - Оттава
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4. Оттава - Торонто
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Даллас - Колорадо
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