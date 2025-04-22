«Он просто зверь, машина». В США в восторге от старта Овечкина в плей-офф
«Вашингтон» успешно стартовал в Кубке Стэнли, взяв верх над «Монреалем» в овертайме (3:2). Ключевую роль в успехе столичной команды сыграл ее лучший снайпер по итогам регулярного чемпионата Александр Овечкин — 39-летний россиянин поучаствовал во всех шайбах «Кэпиталз» (2+1) и точным броском принес победу в дополнительное время.
Yardbarker: «Овечкин резко повысил шансы «Кэпиталз» на выход во второй раунд плей-офф»
«Волшебный сезон стал еще большей сказкой в понедельник: Овечкин принес «Вашингтону» победу в овертайме, а также забросил первую шайбу в игре. Он не только добавил еще один запоминающийся момент в нынешнем сезоне, полном таких моментов, но и резко повысил шансы «Кэпиталз» на выход во второй раунд плей-офф.
Победители первой игры имеют 68 процентов на успех в серии. Выдающаяся форма Алекса — это не просто крутая история. Он может стать той искрой, которая нужна «Кэпс», чтобы выиграть свой второй Кубок Стэнли».
Stars and Sticks: «Гол пришел из «офиса» Овечкина»
«Овечкин забил дважды и принес «Кэпиталз» победу. Алекс в лиге 20 лет, но забросить шайбу в овертайме очень трудно — еще сложнее сделать это в плей-офф. Не то чтобы у него не было шансов, просто он не отличался в предыдущие разы. Так оставалось до вечера понедельника.
Но прежде чем мы перейдем к обсуждению всего этого, мы должны поговорить о его первой шайбе. Она была заброшена в большинстве в конце первого периода. Том Уилсон и Дилан Строум отдали передачи, а сам гол пришел из «офиса» Овечкина — похож на его 895-й в регулярных чемпионатах.
В овертайме «Кэпс» потребовалось всего два броска, чтобы забить. Автором победной шайбы стал не кто иной, как Овечкин. На 2.26 забросил, находясь перед воротами, — это его первый в карьере победный гол в овертайме в плей-офф».
The Washington Times: «Ови спас свою команду»
«Алекс Овечкин впервые в карьере забил в овертайме Кубка Стэнли. Этим он обеспечил «Вашингтону» победу над «Монреалем». Ови спас свою команду, которая в третьем периоде упустила преимущество в две шайбы. При этом большую часть матча «Кэпс» провели, издеваясь над менее опытными «Канадиенс». К счастью для команды, гол Овечкина обеспечил ей преимущество в серии — это первая победа «Вашингтона» в плей-офф с 7 мая 2022 года».
Партнеры тоже под впечатлением от Овечкина
Перформанс Александра прокомментировали не только медиа, но и партнеры по «Вашингтону». Том Уилсон, поучаствовавший в первом голе россиянина, после матча расхваливал партнера.
«Он просто зверь, машина. Он придает всем энергии, забивает голы и делает все для команды. Вот поэтому он и лидер. Вот почему это легенда. Когда я вижу, что у него есть свободное пространство, хочется записать это на пленку. Он может попасть в ворота из любого места. Отличный бросок. В третьем периоде мы стали немного пассивными. Убрали ногу с педали газа, позволили сопернику разыгрывать шайбу, контролировать ее. Мы это понимали и смогли перестроиться. В целом нервозности не было», — приводит слова Уилсона сайт НХЛ.
Второй матч серии пройдет 24 апреля. По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» оказался лучшей командой Восточной конференции. Сам Овечкин забросил 44 шайбы, став третьим снайпером НХЛ и побив рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярках. У россиянина 897 точных бросков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
1 - 0
|1 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
1 - 0
|1 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Колорадо
|1 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
1 - 0
|1 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
2 - 0
|2 - 0
|22.04
|02:00
|
Вашингтон – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|22.04
|02:30
|
Виннипег – Сент-Луис
|2 : 1
|22.04
|04:30
|
Даллас – Колорадо
|4 : 3 ОТ
|22.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|6 : 5