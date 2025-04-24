Что за сейв сделал вратарь «Вашингтона» в матче с «Монреалем»! Овечкин все знал заранее

Невероятно.

Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон стал первой звездой второго матча серии плей-офф с «Монреалем» (3:1). Канадец отразил 25 бросков из 26, а также совершил умопомрачительный сейв в важнейший момент, не позволив «Канадиенс» сравнять счет.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч

«Вашингтон» — «Монреаль» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Дворак — 1 (Андерсон, Галлахер), 21:16 — 0:1. Макмайкл — 1 (Рэддиш), 23:47 — 1:1. Строум — 1 (Бовилье, Леонард), 24:47 — 2:1. Макмайкл — 2 (п.в., Дюбуа, Уилсон), 59:58 — 3:1.

Вратари: Томпсон — Монтембо (58:05).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (9+18+5) — 26 (4+8+14).

Наши: Алексеев (14.11/1/+1), Овечкин (14.23/2/-1) — Демидов (12.50/0/0).

24 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.

Счет в серии: 2-0.

Как он это сделал?

На восьмой минуте третьего периода, когда на табло горели цифры 2:1 в пользу «Кэпиталз», финский форвард «Монреаля» Йоэль Армиа сделал передачу Джейку Эвансу, который бросил в пустой угол ворот.

Казалось бы, гол неизбежен, но Томпсон, растянувшись в полушпагате, дотянулся до шайбы, отскочившей после удара о штангу. Благодаря этому спасению «Вашингтон» победил «Канадиенс» со счетом 3:1 и удвоил свое преимущество в серии 1/8 финала Кубка Стэнли, а Логан повторил редкое достижение: он стал четвертым голкипером, выигравшим каждую из своих первых двух игр плей-офф с «Кэпиталз». Ранее это делали только Пит Питерс (3 победы в 1986-м), Михал Нойвирт (2 победы в 2011-м) и Боб Мейсон (2 победы в 1987-м), сообщается на официальном сайте НХЛ.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Кажется, я почти пропустил!»

Главный тренер столичной команды Спенсер Карбери в послематчевом интервью не поскупился на комплименты в адрес своего вратаря.

«Это был Томпсон, которого мы видели в первой половине сезона, когда можно было почувствовать его уверенность. Можно было почувствовать, как с каждым сейвом нарастает энергия. Казалось, что он просто становился все больше и больше. Соперник предоставил ему много работы. Он сделал несколько важнейших сейвов в третьем периоде, чтобы помочь нам одержать победу», — цитирует его пресс-служба клуба.

Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум также отметил вклад Томпсона в победу: «Я думаю, что он был невероятен, особенно в последние пять минут. В тот моменты мы, очевидно, просто держались».

20-летний Райан Леонард и вовсе пошутил, что у него «челюсть отвисла». Сам же Логан признался, что в эпизоде с сейвом после броска Эванса не обошлось без доли везения. Он благодарен «Кэпиталз» за возможность проявить себя в плей-офф.

«Я не спас, — сказал он с улыбкой. — Шайба отскочила от стойки, а я почти забил гол в свои ворота. Это те моменты, которые я готов повторять хоть каждый день, если они не приводят к голу. В прошлом году я попробовал себя в плей-офф, и все закончилось не так, как я хотел. Я голоден и хочу проявить себя», — сказал он журналистам.

Логан Томпсон и Александр Овечкин. Фото Imagn Images, Getty Images

Пророческие слова Ови

Томпсон и Чарли Линдгрен чередовались в стартовом составе в первой половине сезона. Затем стало очевидно, что Логан станет первым номером в «Вашингтоне». Это подтвердилось, когда в конце января он подписал новый контракт на шесть лет и 35,1 миллиона долларов.

«Я очень рад за Логана. Это заслуженный контракт, он играет невероятно. Надеюсь, Чарли Линдгрен тоже подпишет продление, потому что оба — отличные парни. У нас отличная химия в раздевалке, которую не хочется терять. Ну а Томпсон будет делать для нас самые важные сейвы, будет выигрывать самые важные матчи», — говорил Александр Овечкин в январе.