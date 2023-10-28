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Сегодня, 06:00

У Овечкина отняли гол! Он компенсировал это шикарным пасом, а «Вашингтон» забрал важную победу

«Вашингтон» по буллитам обыграл «Миннесоту» в НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Александр Овечкин в матче против «Миннесоты».
Фото USA Today Sports
«Вашингтон» переиграл «Миннесоту» и поднялся с последнего места на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Миннесота» — 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Росси — 3 (Фолиньо, Юханссон), 2:17 — 0:1. Уилсон — 1 (мен., Макмайкл, ван Римсдайк), 9:49 — 1:1. Строум — 5 (бол., Овечкин, Кузнецов), 17:14 — 2:1. Хартман — 5, 41:16 — 2:2.
Победный буллит: Карлсон.
Вратари: Кемпер — Флери.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 33 (8+6+18+1) — 41 (13+8+15+5).
Наши: Алексеев (7.40/0/-1), Кузнецов (25.22/5/-1), Овечкин (22.23/3/0) — Капризов (24.56/6/0).
28 октября. Вашингтон. Capital One Arena. 16 602 зрителя.

Всего несколько лет назад лучший в паре «Вашингтон» — «Питтсбург» в течение трех сезонов становился обладателем Кубка Стэнли. Сейчас обе команды чередуются на дне турнирной таблицы в Восточной конференции.

Накануне «Питтсбург» выиграл свой матч против «Колорадо» (4:0). Теперь очередь подниматься с последнего места «Востока» настала для «Кэпиталс» — столичные принимали на своем льду «Миннесоту».

Марк-Андре Флери — нынешний вратарь «Уайлд» — давний клиент Овечкина. Флери носит звание вратаря, который пропустил от российского форварда больше всех шайб в НХЛ (27). И, вероятно, таковым и останется, поскольку ближайшие преследователи (Лундквист, Прайс и Лехтонен) с хоккеем уже завязали. Да и у Александра в запасе осталось не так много лет карьеры.

Кажется, довольно долго эталоном «заряженности» Овечкина на гол будут считать игру с «Торонто», когда форвард нанес 14 бросков в створ. В сравнении с этим с «Миннесотой» россиянин провел совершенно обычный матч — нанес лишь три броска в створ.

Первый период игры с «Уайлд» выдался равным. Сначала Росси вывел гостей вперед отличным броском под перекладину. Затем игроки «Вашингтона» пытались неоправданными удалениями помочь сопернику упрочить преимущество, но другое мнение было у Тома Уилсона — форвард после сольного прохода сравнял счет в меньшинстве.

Под конец периода «Кэпиталс» снова забросили при игре в неравных составах — на этот раз реализовав уже большинство. Овечкин здорово открылся на дальней штанге и почти моментально перевел шайбу на пустой угол, где Дилану Строуму оставалось просто закатить ее в ворота. Для Александра это уже 6-е (2+4) очко в 7 матчах. Также в этом голе поучаствовал и Евгений Кузнецов — на его счету 4 результативных балла (0+4).

Во втором периоде Овечкин ненадолго приблизился к рекорду Гретцки еще на одну шайбу. Расмус Сандин закрыл зону, бросил в сторону ворот, а шайба отскочила от штанги прямо на крюк российского голеадора. Однако судьи нашли офсайд при входе Ови в зону и отменили взятие ворот. И, пожалуй, были правы.

Третий период прошел под диктовку «Миннесоты», и «Вашингтону» крупно повезло, что «дикари» забросили только одну шайбу и перевели игру в дополнительное время.

В итоге встреча дошла до серии буллитов, где командам понадобилось на двоих нанести 13 бросков, чтобы увидеть первый гол. Автором единственной шайбы в буллитной серии стал Джон Карлссон.

Благодаря этой победе «Вашингтон» поднялся на 12-е место на «Востоке». Теперь отрыв от последнего места в конференции составляет 1 очко, а отставание от зоны плей-офф — 2 балла.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
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3 Филадельфия 7 4 3 9
4 Нью-Джерси 7 4 3 9
5 Коламбус 7 3 4 8
6 Айлендерс 6 3 3 7
7 Вашингтон 7 3 4 7
8 Питтсбург 7 3 4 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 7 6 1 13
2 Детройт 8 5 3 11
3 Торонто 7 5 2 10
4 Тампа-Бэй 8 4 4 10
5 Монреаль 7 4 3 9
6 Флорида 6 3 3 6
7 Оттава 7 3 4 6
8 Баффало 8 3 5 6
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 7 6 1 12
2 Даллас 6 4 2 9
3 Виннипег 7 4 3 8
4 Миннесота 8 3 5 8
5 Сент-Луис 7 3 4 7
6 Нэшвилл 7 3 4 6
7 Аризона 7 3 4 6
8 Чикаго 8 3 5 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 7 1 15
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Нью-Джерси – Баффало
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Джек Хьюз

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 7 18
Дилан Ларкин

Дилан Ларкин

Детройт

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Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 8 13
И Г
Алекс Дебринкэт

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Детройт

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Теуво Терявяйнен

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 9 7
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Остон Мэттьюс

Торонто

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