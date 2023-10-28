У Овечкина отняли гол! Он компенсировал это шикарным пасом, а «Вашингтон» забрал важную победу
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Миннесота» — 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Росси — 3 (Фолиньо, Юханссон), 2:17 — 0:1. Уилсон — 1 (мен., Макмайкл, ван Римсдайк), 9:49 — 1:1. Строум — 5 (бол., Овечкин, Кузнецов), 17:14 — 2:1. Хартман — 5, 41:16 — 2:2.
Победный буллит: Карлсон.
Вратари: Кемпер — Флери.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 33 (8+6+18+1) — 41 (13+8+15+5).
Наши: Алексеев (7.40/0/-1), Кузнецов (25.22/5/-1), Овечкин (22.23/3/0) — Капризов (24.56/6/0).
28 октября. Вашингтон. Capital One Arena. 16 602 зрителя.
Всего несколько лет назад лучший в паре «Вашингтон» — «Питтсбург» в течение трех сезонов становился обладателем Кубка Стэнли. Сейчас обе команды чередуются на дне турнирной таблицы в Восточной конференции.
Накануне «Питтсбург» выиграл свой матч против «Колорадо» (4:0). Теперь очередь подниматься с последнего места «Востока» настала для «Кэпиталс» — столичные принимали на своем льду «Миннесоту».
Марк-Андре Флери — нынешний вратарь «Уайлд» — давний клиент Овечкина. Флери носит звание вратаря, который пропустил от российского форварда больше всех шайб в НХЛ (27). И, вероятно, таковым и останется, поскольку ближайшие преследователи (Лундквист, Прайс и Лехтонен) с хоккеем уже завязали. Да и у Александра в запасе осталось не так много лет карьеры.
Кажется, довольно долго эталоном «заряженности» Овечкина на гол будут считать игру с «Торонто», когда форвард нанес 14 бросков в створ. В сравнении с этим с «Миннесотой» россиянин провел совершенно обычный матч — нанес лишь три броска в створ.
Первый период игры с «Уайлд» выдался равным. Сначала Росси вывел гостей вперед отличным броском под перекладину. Затем игроки «Вашингтона» пытались неоправданными удалениями помочь сопернику упрочить преимущество, но другое мнение было у Тома Уилсона — форвард после сольного прохода сравнял счет в меньшинстве.
Под конец периода «Кэпиталс» снова забросили при игре в неравных составах — на этот раз реализовав уже большинство. Овечкин здорово открылся на дальней штанге и почти моментально перевел шайбу на пустой угол, где Дилану Строуму оставалось просто закатить ее в ворота. Для Александра это уже 6-е (2+4) очко в 7 матчах. Также в этом голе поучаствовал и Евгений Кузнецов — на его счету 4 результативных балла (0+4).
Во втором периоде Овечкин ненадолго приблизился к рекорду Гретцки еще на одну шайбу. Расмус Сандин закрыл зону, бросил в сторону ворот, а шайба отскочила от штанги прямо на крюк российского голеадора. Однако судьи нашли офсайд при входе Ови в зону и отменили взятие ворот. И, пожалуй, были правы.
Третий период прошел под диктовку «Миннесоты», и «Вашингтону» крупно повезло, что «дикари» забросили только одну шайбу и перевели игру в дополнительное время.
В итоге встреча дошла до серии буллитов, где командам понадобилось на двоих нанести 13 бросков, чтобы увидеть первый гол. Автором единственной шайбы в буллитной серии стал Джон Карлссон.
Благодаря этой победе «Вашингтон» поднялся на 12-е место на «Востоке». Теперь отрыв от последнего места в конференции составляет 1 очко, а отставание от зоны плей-офф — 2 балла.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|10
|2
|Каролина
|9
|5
|4
|10
|3
|Филадельфия
|7
|4
|3
|9
|4
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|9
|5
|Коламбус
|7
|3
|4
|8
|6
|Айлендерс
|6
|3
|3
|7
|7
|Вашингтон
|7
|3
|4
|7
|8
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|7
|6
|1
|13
|2
|Детройт
|8
|5
|3
|11
|3
|Торонто
|7
|5
|2
|10
|4
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|10
|5
|Монреаль
|7
|4
|3
|9
|6
|Флорида
|6
|3
|3
|6
|7
|Оттава
|7
|3
|4
|6
|8
|Баффало
|8
|3
|5
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|7
|6
|1
|12
|2
|Даллас
|6
|4
|2
|9
|3
|Виннипег
|7
|4
|3
|8
|4
|Миннесота
|8
|3
|5
|8
|5
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|6
|Нэшвилл
|7
|3
|4
|6
|7
|Аризона
|7
|3
|4
|6
|8
|Чикаго
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|7
|1
|15
|2
|Ванкувер
|7
|5
|2
|10
|3
|Лос-Анджелес
|7
|4
|3
|9
|4
|Анахайм
|7
|3
|4
|6
|5
|Сиэтл
|8
|2
|6
|6
|6
|Калгари
|8
|2
|6
|5
|7
|Эдмонтон
|7
|1
|6
|3
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|1
|28.10
|01:00
|
Вегас – Чикаго
|3 : 4 ОТ
|28.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Баффало
|5 : 4
|28.10
|02:00
|
Вашингтон – Миннесота
|3 : 2 Б
|28.10
|02:00
|
Каролина – Сан-Хосе
|3 : 0
|28.10
|05:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|5 : 0
|28.10
|05:00
|
Аризона – Лос-Анджелес
|4 : 5
|28.10
|20:00
|
Филадельфия – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|7
|18
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|8
|15
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|13
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|9
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|9
|7
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|7
|7
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|3
|1.33