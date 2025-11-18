Великий снайпер вернулся. Овечкин забил во втором матче подряд и принес победу «Вашингтону»

Александр огорчил давнего знакомого — вратаря Дарси Кемпера.

НХЛ. Регулярный чемпионат

18 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Лос-Анджелес

Домашний матч «Столичных» против «Лос-Анджелеса» был очень важен для команды Александра Овечкина с психологической точки зрения. «Вашингтон» в последнее время откровенно буксует: в пяти предыдущих играх «Кэпиталз» потерпели четыре поражения, а от Овечкина публика никак не дождется привычной результативности.

Встреча со старым знакомым голкипером Дарси Кемпером принесла Овечкину шестой гол в сезоне. Вратарь, отыгравший в «Столичных» два сезона, не сумел выручить «Лос-Анджелес» в ключевой момент матча, а автором победной шайбы стал именно Ови.

«Вашингтон» открыл счет уже на четвертой минуте, когда защита «Кингз» оставила без присмотра Мэтта Роя, но быстро развить преимущество хозяевам не удалось. «Короли» уступали по броскам, но вязко действовали в средней зоне, что мешало «Столичным» использовать контратаки. Но главным оружием — броском Овечкина — «Вашингтон» воспользовался в нужное время.

На старте второго периода россиянин получил прекрасный пас из-за ворот от Коннора Макмайкла — и не промахнулся.

«Вашингтон» повел 2:0, и этого преимущества хватило для победы. Один гол, отыгранный «Лос-Анджелесом» усилиями ветерана Анже Копитара, не придал импульса «Королям» и сделал шайбу Овечкина победной. В третьем периоде «Кэпиталз» выстояли, несмотря на все попытки гостей отыграться. Серия неудач «Вашингтона» прервалась.

Овечкин забил во втором матче подряд, на его счету три из четырех последних голов команды. В нынешнем сезоне у Ови — шесть шайб в 19 играх. Этот темп позволяет забить 25 голов к завершению регулярного чемпионата.

Еще больше обнадеживает болельщиков «Вашингтона» тот факт, что Овечкин лидирует в команде с 8 (4+4) очками в семи последних матчах. Пропустивший тренировочный лагерь российский ветеран постепенно обретает оптимальные кондиции. Тройка Овечкина, Макмайкла и Строума забросила три шайбы в двух последних матчах и также набирает нужную химию.

«Ови постепенно начинает давить на педаль газа. Это очевидно, что он становится более удачливым, находит нужные траектории. Овечкин будет прибавлять и станет забивать больше, в этом нет сомнений», — отметил во время трансляции комментатор Крейг Лафлин. Ну а что касается противостояния с голкипером Кемпером, то это был третий гол Овечкина в ворота бывшего партнера за карьеру.