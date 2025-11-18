Хоккей
Сегодня, 06:45

Великий снайпер вернулся. Овечкин забил во втором матче подряд и принес победу «Вашингтону»

«Вашингтон» переиграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Максим Замятин
Корреспондент отдела хоккея
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (справа) празднует гол в ворота «Лос-Анджелеса» в матче НХЛ 18 ноября.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Александр огорчил давнего знакомого — вратаря Дарси Кемпера.
НХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Лос-Анджелес

Домашний матч «Столичных» против «Лос-Анджелеса» был очень важен для команды Александра Овечкина с психологической точки зрения. «Вашингтон» в последнее время откровенно буксует: в пяти предыдущих играх «Кэпиталз» потерпели четыре поражения, а от Овечкина публика никак не дождется привычной результативности.

Встреча со старым знакомым голкипером Дарси Кемпером принесла Овечкину шестой гол в сезоне. Вратарь, отыгравший в «Столичных» два сезона, не сумел выручить «Лос-Анджелес» в ключевой момент матча, а автором победной шайбы стал именно Ови.

Александр Овечкин (справа) забил 902-й гол в&nbsp;регулярных чемпионатах НХЛ в&nbsp;матче с &laquo;Нью-Джерси&raquo;.Овечкин забил 902-й гол в НХЛ! Но у «Вашингтона» опять поражение и последнее место в дивизионе

«Вашингтон» открыл счет уже на четвертой минуте, когда защита «Кингз» оставила без присмотра Мэтта Роя, но быстро развить преимущество хозяевам не удалось. «Короли» уступали по броскам, но вязко действовали в средней зоне, что мешало «Столичным» использовать контратаки. Но главным оружием — броском Овечкина — «Вашингтон» воспользовался в нужное время.

На старте второго периода россиянин получил прекрасный пас из-за ворот от Коннора Макмайкла — и не промахнулся.

«Вашингтон» повел 2:0, и этого преимущества хватило для победы. Один гол, отыгранный «Лос-Анджелесом» усилиями ветерана Анже Копитара, не придал импульса «Королям» и сделал шайбу Овечкина победной. В третьем периоде «Кэпиталз» выстояли, несмотря на все попытки гостей отыграться. Серия неудач «Вашингтона» прервалась.

Овечкин забил во втором матче подряд, на его счету три из четырех последних голов команды. В нынешнем сезоне у Ови — шесть шайб в 19 играх. Этот темп позволяет забить 25 голов к завершению регулярного чемпионата.

Еще больше обнадеживает болельщиков «Вашингтона» тот факт, что Овечкин лидирует в команде с 8 (4+4) очками в семи последних матчах. Пропустивший тренировочный лагерь российский ветеран постепенно обретает оптимальные кондиции. Тройка Овечкина, Макмайкла и Строума забросила три шайбы в двух последних матчах и также набирает нужную химию.

«Ови постепенно начинает давить на педаль газа. Это очевидно, что он становится более удачливым, находит нужные траектории. Овечкин будет прибавлять и станет забивать больше, в этом нет сомнений», — отметил во время трансляции комментатор Крейг Лафлин. Ну а что касается противостояния с голкипером Кемпером, то это был третий гол Овечкина в ворота бывшего партнера за карьеру.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Лос-Анджелес Кингз
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Диникин

    Речь не об этом, понятно что им насрать, как на поздравления, так и вообще на любые мысли, от тех кто здесь находится. Речь велась, о том что человек пишет именно потому что насрать. И за клевету отвечать не придется)))

    18.11.2025

  • Werewolf

    Я так думаю, им насрать не только персонально на остров, но и на всех, кто тут есть. И хейтеров, и глоров )))) Всегда умиляло, когда здесь какие-то поздравления писались )))

    18.11.2025

  • Werewolf

    Ну не преувеличивай. С олимпиадой его штаты прокатили. Сказали - фу, сидеть, место!

    18.11.2025

  • Werewolf

    Разве в прошлом не 8?

    18.11.2025

  • Werewolf

    Супер пупер марио и сыграл гораздо меньше. А по голу в среднем за матч, там ой как далеко )))

    18.11.2025

  • Werewolf

    Естественно, если кто-то забивает победную, то команда побеждает )))

    18.11.2025

  • хурма(сельдерей)

    Великий снайпер вернулся ============================= он покакал!!!

    18.11.2025

  • чингачгук

    Пишут то, о чем читают. Посмотри количество лайков и комментариев в статьх про другие команды

    18.11.2025

  • чингачгук

    Ну если у него дар попадать в пустые, наверно, поэтому его и выпускают? Кто еще в других командах так эффективен при игре с пустыми воротами?

    18.11.2025

  • КИРИЛСОН

    Просто зная, как Саня проводит межсезонный период, понимаешь, что ему объективно нужно время на раскачку и приведение себя в форму:) Последние несколько сезонов об этом и говорят....так что все будет хорошо!

    18.11.2025

  • Диникин

    Если ответ был мне, то очень интересно, но нифига не понятно)))

    18.11.2025

  • Werewolf

    Вашики в том году частенько побеждали и соперники оставались с пустыми воротами. Ови из своих 44 забросил в пустые 8. Это многовато. Чуть ли не каждая пятая шайба. Не факт, что в этом году команда будет такими темпами идти по сезону, следовательно вероятности забить, меньше.

    18.11.2025

  • Werewolf

    Тогда и фарма другая была, долголетия такого не было спортивного, экипировка другая, ломали всех направо и налево

    18.11.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    на радость глорикам и на горечь жопам хейтерков))

    18.11.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    И снова хейтерки визжат и извиваются, как черт на сковородке. А все потому что лучший хоккеист всех времен и народов наш русский Ови их снова раком поставил))

    18.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Таково общество потребления. Главное хорошо, а как, чего, уже давно без разницы. Подумаешь какие - то мелочи. Всё ж для блага и процветания. Но как известно, благими намерениями...

    18.11.2025

  • Диникин

    Да нет, тут дело не в просьбах, ты продолжаешь писать только от безнаказанности за клевету, пользуясь тем, что на твое мнение Овечкину, российским игрокам, вратарям, комиссару НХЛ, глубоко насрать.... Иначе, давно уже оплачивал иски от разнообразных судебных инстанций...))))

    18.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    - Слушайте, мистер Смит. - Просто Смит. И если тебе интересно, я сюда приехал во имя Канзас Сити Шаффела. - Что это еще за Шаффел? - Канзас Сити Шаффел - это когда все смотрят направо, а ты идешь налево. - Не представляю. - Многие не представляют. Он рассчитан на людей без воображения. "Счастливое число Слевина".

    18.11.2025

  • Angeldust

    То есть еще полгода назад шел в темпе лучших снайперов, а тут сразу прощаться?) Природа не так работает.

    18.11.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Тогда а) скорости и нагрузки другие были б) из за разделения обе лиги были гораздо слабее нынешней нхл. А вот Ягр прошел НХЛ 90-х, нулевых и десятых. И во всех десятилетиях был лидером, забивал и голевые пасы отдавал. Так что логичнее сравнивать Ягра 2016 года, а не Хоу времен царя Гороха.

    18.11.2025

  • Angeldust

    У Вашингтона одна надежда - вратари. Вот и в этот раз последний рубеж отработал на все сто.

    18.11.2025

  • Догада

    Догадался и понял я жизни обман, Не ропщу на свою незавидную долю. Не страдает душа от тоски и от ран, Не поможет никто ни страданьям, ни горю

    18.11.2025

  • _Mike N_

    Пора Овечкину ломать ногу !:laughing::laughing::laughing:

    18.11.2025

  • Николай Викторов

    просто этот супер пупер марио забил гораздо меньше овечкина, вот и переживает...

    18.11.2025

  • petrovich555

    завидовать чужому диагнозу, такое себе)....

    18.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Я считаю его понятным.

    18.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Только завистники.

    18.11.2025

  • h r

    Прогнозы фyтбольных матчей infostavki.ru

    18.11.2025

  • Догада

    а где 980-ый комментарий "на хальца случайно забил"?

    18.11.2025

  • ValeraK

    Хорошо, что послушал Черчесова =)

    18.11.2025

  • petrovich555

    неужели никто не просил убиться об стену?)...

    18.11.2025

  • Диникин

    "Поэтому у Гретцки 122 шайбы в плей-офф"- что только подтверждает величие Овечкина, ибо забивать голы в более слабой команде, в разы труднее!)))

    18.11.2025

  • Догада

    вы считаете это достижение недостойным?

    18.11.2025

  • Догада

    Удивительно, как со своей харизмой, небритый беззубый русский мужик смог добиться такой безграничной любви в америке, ради Овечкина америка готова на все

    18.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Так про опоссумов по просьбе форумчан. Просили "ещё пиши".

    18.11.2025

  • petrovich555

    однако ж , какая то нездоровая тяга у зайца к опоссумам....может не стоило так открыто намекать на свою небинарность?)...

    18.11.2025

  • Pilot Karpenko

    Дарси Кемпером принесла Овечкину шестой гол в сезоне. Вратарь, отыгравший в «Столичных» два сезона, не сумел выручить «Лос-Анджелес» - ага, ага, ага!!!111 теперь все ясно!!!!11111адынадынадын

    18.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    А ещё Овечкин рекордсмен по первым забиты шайбам в матче.

    18.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Капитан «Вашингтона» отличился за две секунды до конца матча с «Бостоном» (4:2). На его счету в этом сезоне стало 9 шайб, заброшенных в пустые ворота. Таким образом, Овечкин повторил достижение Павла Буре, который в сезоне-1999/00 также сделал это 9 раз.

    18.11.2025

  • Сарказмом по Маразму

    Шаг за шагом... А там и 1017 не за горами)

    18.11.2025

  • sergejs m

    Мразотное создание ты КонченныйМарио )))

    18.11.2025

  • Крюков Сергей

    ///у Овечкина 8./// ======== Справедливости ради, - у Овечкина по 9 в прошлом сезоне и в 2021/22

    18.11.2025

  • Догада

    а еще Вашингтон специально позволил забить Копитару, чтоб очередная шайба Овечкина стала победной!

    18.11.2025

  • Alexander Dorofeev

    Я очень уважаю Овечкина, но мне кажется в НХЛ есть о чем писать кроме него, очень много наших достаточно молодых парней, мне кажется имеет смысл больше про них писать нежели, о чудо проснулся или наоборот молчит несколько матчей великий снайпер..уровень аналитики в СЗ скатился на самое дно

    18.11.2025

  • Rastan

    Есть очередой гол! Это - Овечкин!

    18.11.2025

  • mikha1

    В прошлом году 25 голов за сезон забило 83 нападающих из 530+ игравших в сезоне и набиравших очки, плюс один деф. Т.е. меньше 3-х в среднем на одну команду.

    18.11.2025

  • mikha1

    У Буре было 9 голов в пустые за сезон, у Овечкина 8.

    18.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    И сколько у Буре и Овечкина.

    18.11.2025

  • андр

    Ну что, молодец, стоит - не падает, из последних сил забивает!

    18.11.2025

  • mikha1

    Рекорд по пустым за сезон у Павла Буре

    18.11.2025

  • Vasily Ufanov

    Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «s t a v k a - p r o g n o z.r u». МАТЧ ТВ сюжет показывал.

    18.11.2025

  • Xenosag

    тогда уж Горди Хоу вспоминай, он после 40 лет играл на звёздном уровне набирая по ~100 очков в ВХА и НХЛ. А в 50 лет набрал 96 очков, ушёл только в 52

    18.11.2025

  • shur

    Саша долго запрягал, но быстро поехал. Молодец! Пора дубли делать!

    18.11.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Ягру 54 года!!! И он до сих пор забивает в чешской экстралиге. В 43 года во Флориде забил 27 голов за сезон и набрал 66 очков в регулярке и 6 голов в плей-офф( на тот момент ему 44 уже было)

    18.11.2025

  • Alesso

    он просто тупой

    18.11.2025

  • NF

    Тогда тем более больше вопросов к режиму подготовки к сезону, если уж решил еще один сезон играть...

    18.11.2025

  • Alesso

    че ты бубнишь, зайчик? Тебе овца на хвост наступила? В чем причина хейта? Игрок великий? Великий. Вот и заткнись

    18.11.2025

  • PvsZ

    У этих "поклонников" там кое-где уже огнеупорное покрытие нанесено, поскольку иначе всё бы давно сгорело))

    18.11.2025

  • PvsZ

    Во всяком случае, гонка за 1000 суммарно в РС+КС сейчас вполне себе идёт. И я думаю, это реально. Вот 1017 уже гораздо сложнее.

    18.11.2025

  • Andrey Konyakhin

    Молодец!!!

    18.11.2025

  • Каменный

    придурок в 40 лет!!! Свинья неблагодарная

    18.11.2025

  • За спорт!

    Великий снайпер вернулся. Золотые слова в заголовке, для "особых" поклонников Сани.

    18.11.2025

  • Купер/Canadec/

    С возвращением Санёчек....

    18.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    К сожалению по шайбам в пустые ворота Гретцки безнадёжно отстаёт. И рекорд за сезон по пустышка тоже не у него.

    18.11.2025

  • Viktor Gribkov

    Гретцки в последнем сезоне забил 9 ( или 8, лень гуглить). это тогда как называть?

    18.11.2025

  • Viktor Gribkov

    Гретцки с ПАРТНЁРАМИ банально чаше играл в плей-офф, причем в гораздо более результативные времена. а по средней результативности оаечкин отстаёт на 0.1 шайбы за матч. как только Гретцки перешёл в обычную команду сравнимую с Вашингтоном его результативность резко упала

    18.11.2025

  • Viktor Gribkov

    выдохся Заяц. перешёл на банальное "а Гретцки всё равно лучше".

    18.11.2025

  • невропатолог176

    Доброе утро от Александра Овечкина!). 903! 36 осталось! Проспал в кои то веки - но одобряю) Вашингтон выходит из функциональной ямы? Теория подтверждается: Саня забивает (победную)...команда выигрывает!

    18.11.2025

  • VeryOldLazy

    Да да, сам видел - висят в авоське в дачном нужнике... все 122...

    18.11.2025

  • Догада

    точно, то то я смотрю

    18.11.2025

  • _Металлург_

    Зайчишка намекнул на одно - Кемпер это бывший одноклубник Овечкина.

    18.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Поэтому у Гретцки 122 шайбы в плей-офф.

    18.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    соси пендос

    18.11.2025

  • МММ

    Сколько КС Гретцки взял без Мессье, Курри и компании? 0!! А они без него взяли. И лежал Уэйн рядом с мёртвым опоссумом со своими передачами за ЛАК, СЛБ и НЙР. Кстати, Мессье с НЙР кубок взял.

    18.11.2025

  • Догада

    Очень подозрительная шайба. В равных составах, не российскому или ахэловскому вратарю, даже Кузьменко не было на льду. Что то явно не так. Заговор, специально так подстроили. Других объяснений нет

    18.11.2025

  • SportsMan

    Защита королей провалилась - разве можно такого игрока, пусть и в почтенном уже возрасте одного на пятаке оставлять )

    18.11.2025

  • SportsMan

    С победным голом Александра, упрочил лидерство "по победным шайбам" как ни как. )

    18.11.2025

  • LemieuxMario3

    Опять на хальца забила овца американская на радость глорикам)))

    18.11.2025

  • planet-satgate

    Да херушки, скажут а накидай ка 1500 к 45 годам, и Саша сделает это, даже с клюшкой и клюхой.

    18.11.2025

  • planet-satgate

    Сашка ещё пятак обязан за сезон вколотить:laughing: пустышек.

    18.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    А интересная шайба получилась у Овечкина. Стоит себе у пятака, шайба пошла за ворота, борьба у бортика и вдруг защитник Лос-Анджелеса поехал туда же с пятака. И Овечкин такой удивлённый, цепляет того клюшкой за плечо - Мол ты куда, дружище!? Главная опасность здесь. Ну и гол. Конечно то, что Кэмпер играл год назад в Вашингтоне и что-то там, мы сразу отвергаем. Но тенденция не забрасывать российским голкиперам сохраняется, да и после срыва с 901 - ой шайбы в пустые ворота Александр сам себя сдерживает на скамейке запасных. Ну и тем, кто не считает шайбы в ворота российских голкиперов, Гретцки столько наотдавал передач на победные, что взял 4 Стенли. И кое - кто лежит на дне оврага, как мёртвый опоссум, со своими победными для статистики.

    18.11.2025

  • Интерес

    Захлебнись своим дерьмом Моська

    18.11.2025

  • planet-satgate

    Сашку прорвало, теперь через матч по шайбе или через 2 на третий по пустышке. Обязан 25 хотя бы налажить за сезон вместе с пустышками.

    18.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    На 25, 26 голов идёт в сезоне . Это дно

    18.11.2025

  • SPIRT-EXPRESS

    Заставит его НХЛ тыщенку сделать ?

    18.11.2025

  • Оскара Тому Харди

    Какой бы Овечкин не был Овечкин, природу ещё никому не удалось обмануть-человек пятый десяток разменял, так что все наши хотелки, это как в известной цитате Андрея Сергеевича...ну вы помните...Так что никаких "великих погонь 2.0. или 3.0" в этом сезоне не будет...Будет прощальный сезон великого игрока,..а мы ему поаплодируем)))

    18.11.2025

  • СанЖорыч

    великий снайпер вернулся и сразу вернулись невеликие СЭксперты. сидели в засаде видимо

    18.11.2025

  • Apei

    сколько бы ови ни забивал победных по голам в пустые Грецки его уже не догнать

    18.11.2025

  • Apei

    Интересно, почему ови вернулся именно в этом матче, а не в прошлом? Темп пока рано считать. Если вернулся, то темп будет явно не 25 за сезон

    18.11.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Ови с очередной победной шайбой - 139, Гретцки далеко за задним поворотом (это для любителей считать голы в пустые ворота). Карбери с 100-й победой! Вашингтон, Баффало, Фло, Коламбус выиграли, и Восток уплотнился до предела))

    18.11.2025

    • Русский вечер в Сент-Поле: Капризов — герой овертайма, а наследник Овечкина прервал безголевую серию
