Овечкин пахал за всех, но это не помогло. «Вашингтон» без кучи ключевых игроков проиграл дома

«Столичные» вели 2:0, но не удержали преимущество.

«Вашингтон» — «Лос-Анджелес» — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы: Макмайкл — 4 (Снивли), 7:58 — 1:0. Шульц — 2 (Шири, Хэтэуэй), 33:47 — 2:0. Лизотт — 3 (мен., Иафалло, Копитар), 37:04 — 2:1. Воланин — 1 (Рой), 42:50 — 2:2. Кемпе — 12 (Рой, Браун), 49:36 — 2:3.

Вратари: Ванечек (57:35 — 57:58, 58:22 — 58:52, 59:06) — Спаркс.

Штраф: 17 — 21.

Броски: 35 (14+11+10) — 24 (5+9+10).

Наши: Овечкин (27.24/6/-2), Орлов (20.45/3/-2) — -.

20 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Ни в одной игре текущего сезона у команды Питера Лавиолетта не было полноценного и здорового состава. Одиннадцать разных хоккеистов в сумме пропустили 109 встреч, однако даже при таких раскладах «Кэпиталз» набрали очки в 25 матчах из 31. Именно по этой причине в день домашней игры против «Лос-Анджелеса» болельщики «столичных» спокойно восприняли новость о том, что в ковид-протокол попал еще и Ти Джей Оши. Как говорится — не привыкать.

Благодаря этой ситуации у хозяев дебютировал в лиге американский нападающий Джо Снивли, который за 21 матч в АХЛ набрал 22 (8+14) очка и довел свою результативную серию до семи встреч. На восьмой минуте первого периода он поучаствовал в голевой атаке, завершившейся точным броском Коннора Макмайкла. Снивли заработал первое очко в НХЛ и порадовал своих родителей, которые поддерживали его на трибунах.

Пока многие клубы лиги жалуются на трудные кадровые условия и отменяют матчи, «Вашингтон» не тушуется в любом составе. В этом чемпионате девять новичков команды набрали очки и это лучший результат в лиге на пару с «Сан-Хосе». «Вашингтон» многократно демонстрировал боевой дух, однако сегодня коллективу не хватило эмоций, концентрации и везения.

В середине встречи казалось, что у «Лос-Анджелеса» немного шансов набрать очки. Игроки «Кингз» проводили четвертый матч подряд в гостях и выглядели слишком разобранными и уставшими. В первом периоде хозяева перебросали соперника 14-5, а после гола Джастина Шульца спасение «королей» выглядело не очень реалистичным. У «Вашингтона» было достаточно возможностей для того, чтобы сделать счет 3:0 и закрыть вопрос об интриге, однако началось что-то невообразимое.

Шесть раз в матче хозяева получали численный перевес, но не смогли реализовать ни одной попытки. Даже четырехминутное удаление соперника, во время которого Александр Овечкин провел на льду три с половиной минуты, не помогло «столичным». Капитан «Вашингтона» стрелял из всех позиций. За матч он нанес шесть бросков в створ (больше всех) и совершил еще десять попыток (8 из них были заблокированы). Голкипер «Кингз» Гаррет Спаркс мог стать 153-м вратарем, пропустившим от Овечкина, но даже штанга в одном из эпизодов оказалась на его стороне. За 27 минут игрового времени Александр так и не нашел ключ к воротам американца. Россиянин не смог сегодня побить рекорд Дэйва Андрейчака по голам в большинстве (274) и прервал свою семиматчевую серию с набранными очками.

В игре хозяев что-то сломалось еще до второго перерыва, когда команда Питера Лавиолетта умудрилась пропустить, играя в большинстве. Джон Карлсон не сумел остановить развитие атаки соперника и любезно предоставил возможность разобраться с этим Овечкину. С гола Блейка Лизотте и начался эффектный камбек «Лос-Анджелеса». В третьем периоде гости смотрелись гораздо опасней и сумели одержать трудовую победу. Еще в начале сезона мало кто пророчил «королям» борьбу за плей-офф, но уже очевидно, что команда Тодда Маклеллана собирается серьезно бороться за путевку.

Для «Вашингтона» катастрофы не произошло. Команда достойно справляется с трудностями, но возвращение из ковид-протокола Евгения Кузнецова, Ти Джея Оши и Никласа Бэкстрема просто необходимо. Овечкин в свои 36 лет все-таки не железный.