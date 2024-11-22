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Сегодня, 06:15

«Вашингтон» не справляется без Овечкина. Проиграли в основное время впервые за пять матчей

«Вашингтон» проиграл «Колорадо» в матче НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Александр Георгиев в воротах «Колорадо».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
«Колорадо» переиграл «Вашингтон» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Колорадо» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Дюбуа — 2 (Уилсон, ван Римсдайк), 17:04 — 1:0. Рантанен — 13 (бол., Друэн), 34:19 — 1:1. Вуд — 2 (Макар, Келли), 43:29 — 1:2.
Вратари: Томпсон — Георгиев.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 30 (12+3+15) — 27 (6+12+9).
Наши: — - Коваленко (8.06/0/+1), Ничушкин (18.19/1/0).
22 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 17414 зрителей.

«Вашингтон» шикарно начал регулярный чемпионат и даже стал лидером Восточной конференции по потерянным очкам. Но это все было раньше. Теперь Спенсеру Карбери надо думать, как играть без Александра Овечкина.

Россиянин очевидно учел ошибки прошлого сезона и здорово подготовился к этому. Помимо невероятной статистики (15 голов в 18 матчах), Овечкин выдавал еще отличное движение на льду и отрабатывал в обороне. Ближайшие 4-6 недель, как говорится в заявлении пресс-службы «Вашингтона», Ови сможет помогать команде только настроем в раздевалке.

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После травмы Александра «Вашингтон» сразу вызвал из АХЛ Ивана Мирошниченко. Однако в матче с «Колорадо» он остался в запасе. Как и защитник Александр Алексеев, который в этом сезоне сыграл только в пяти матчах.

Пришлось Карбери что-то думать по поводу тройки Овечкин — Строум — Протас, которая была лучшей на старте сезона. К двум оставшимся форвардам главный тренер добавил Эндрю Манджапане. Зато неизменным осталось сочетание Уилсон — Дюбуа — Майкмайкл. Именно оно и открыло счет в этом матче.

В концовке периода «Кэпиталз» убежали в контратаку, которая завершилась точным броском Дюбуа с пятака. Это лишь вторая шайба в сезона для форварда с зарплатой в 8,5 миллионов долларов в год.

Во втором игровом отрезке «Колорадо» перехватил инициативу и закономерно сравнял счет: Микко Рантанен воспользовался удалением Майкмайкла.

Команды шли по четкому графику: один гол за период. Единственную шайбу в третьем периоде забросил «Колорадо». Она же и стала победной. После этого «Вашингтон» наконец-то заставил серьезно поработать Александра Георгиева, но тот не дрогнул. Игра голкипера — одна из основных причин победы «Колорадо» сегодня.

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По-прежнему не может отметиться результативными действиями Валерий Ничушкин. Сегодня он провел на льду чуть более 18 минут и несколько раз был очень близок к заброшенной шайбе. Но не сложилось.

И если у «Эвеланш» лидеры возвращаются, то «Вашингтону» только предстоит думать, как играть без ключевого игрока. Первая попытка не удалась.

Александр Георгиев
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Колорадо Эвеланш
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