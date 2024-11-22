«Вашингтон» не справляется без Овечкина. Проиграли в основное время впервые за пять матчей
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Колорадо» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Дюбуа — 2 (Уилсон, ван Римсдайк), 17:04 — 1:0. Рантанен — 13 (бол., Друэн), 34:19 — 1:1. Вуд — 2 (Макар, Келли), 43:29 — 1:2.
Вратари: Томпсон — Георгиев.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 30 (12+3+15) — 27 (6+12+9).
Наши: — - Коваленко (8.06/0/+1), Ничушкин (18.19/1/0).
22 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 17414 зрителей.
«Вашингтон» шикарно начал регулярный чемпионат и даже стал лидером Восточной конференции по потерянным очкам. Но это все было раньше. Теперь Спенсеру Карбери надо думать, как играть без Александра Овечкина.
Россиянин очевидно учел ошибки прошлого сезона и здорово подготовился к этому. Помимо невероятной статистики (15 голов в 18 матчах), Овечкин выдавал еще отличное движение на льду и отрабатывал в обороне. Ближайшие 4-6 недель, как говорится в заявлении пресс-службы «Вашингтона», Ови сможет помогать команде только настроем в раздевалке.
После травмы Александра «Вашингтон» сразу вызвал из АХЛ Ивана Мирошниченко. Однако в матче с «Колорадо» он остался в запасе. Как и защитник Александр Алексеев, который в этом сезоне сыграл только в пяти матчах.
Пришлось Карбери что-то думать по поводу тройки Овечкин — Строум — Протас, которая была лучшей на старте сезона. К двум оставшимся форвардам главный тренер добавил Эндрю Манджапане. Зато неизменным осталось сочетание Уилсон — Дюбуа — Майкмайкл. Именно оно и открыло счет в этом матче.
В концовке периода «Кэпиталз» убежали в контратаку, которая завершилась точным броском Дюбуа с пятака. Это лишь вторая шайба в сезона для форварда с зарплатой в 8,5 миллионов долларов в год.
Во втором игровом отрезке «Колорадо» перехватил инициативу и закономерно сравнял счет: Микко Рантанен воспользовался удалением Майкмайкла.
Команды шли по четкому графику: один гол за период. Единственную шайбу в третьем периоде забросил «Колорадо». Она же и стала победной. После этого «Вашингтон» наконец-то заставил серьезно поработать Александра Георгиева, но тот не дрогнул. Игра голкипера — одна из основных причин победы «Колорадо» сегодня.
По-прежнему не может отметиться результативными действиями Валерий Ничушкин. Сегодня он провел на льду чуть более 18 минут и несколько раз был очень близок к заброшенной шайбе. Но не сложилось.
И если у «Эвеланш» лидеры возвращаются, то «Вашингтону» только предстоит думать, как играть без ключевого игрока. Первая попытка не удалась.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|19
|14
|5
|28
|2
|Нью-Джерси
|22
|13
|9
|28
|3
|Вашингтон
|19
|13
|6
|27
|4
|Рейнджерс
|17
|12
|5
|25
|5
|Айлендерс
|20
|7
|13
|19
|6
|Коламбус
|19
|8
|11
|18
|7
|Филадельфия
|20
|8
|12
|18
|8
|Питтсбург
|21
|7
|14
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|20
|12
|8
|26
|2
|Флорида
|20
|12
|8
|25
|3
|Тампа-Бэй
|18
|10
|8
|22
|4
|Бостон
|21
|9
|12
|21
|5
|Баффало
|19
|9
|10
|19
|6
|Детройт
|19
|8
|11
|18
|7
|Оттава
|19
|8
|11
|17
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|18
|12
|6
|27
|3
|Даллас
|18
|12
|6
|24
|4
|Колорадо
|20
|11
|9
|22
|5
|Сент-Луис
|21
|9
|12
|19
|6
|Юта
|19
|7
|12
|17
|7
|Чикаго
|20
|7
|13
|15
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|12
|8
|26
|2
|Калгари
|19
|10
|9
|23
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|23
|4
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|20
|10
|10
|21
|7
|Анахайм
|18
|8
|10
|18
|8
|Сан-Хосе
|22
|6
|16
|17
|22.11
|03:00
|
Вашингтон – Колорадо
|1 : 2
|22.11
|03:00
|
Оттава – Вегас
|2 : 3
|22.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|4 : 2
|22.11
|03:00
|
Бостон – Юта
|1 : 0
|22.11
|03:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|7 : 6 ОТ
|22.11
|03:00
|
Детройт – Айлендерс
|2 : 1
|22.11
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|3 : 2 Б
|22.11
|04:30
|
Чикаго – Флорида
|3 : 1
|22.11
|05:00
|
Эдмонтон – Миннесота
|- : -
|22.11
|05:00
|
Калгари – Рейнджерс
|- : -