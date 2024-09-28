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Овечкин забил первый гол на предсезонке! В «Вашингтоне» создали новую ударную тройку

Овечкин забросил шайбу в проигранном матче «Вашингтона» против «Коламбуса»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images
«Кэпиталз» проиграли «Коламбусу», но в этом нет ничего страшного.

НХЛ. Предсезонный матч
«Вашингтон» — «Коламбус» — 4:8 (2:2, 1:3, 1:3)

Предсезонка — тяжелое время для Александра Овечкина. В своих интервью он не скрывал, что тренироваться и готовиться к сезону для него скучно, но без этого никуда. Контрольные матчи помогают набрать форму и, в отличие от тренировок, наверняка все еще в кайф. В своем первом матче в межсезонье против «Нью-Джерси» (5:3) Овечкин отметился результативной передачей, но шансов отличиться у него было. А вот в сегодняшнем матче против «Коламбуса» капитан «Вашингтона» уже в первом периоде открыл счет голам.

Как и в стартовом матче, Овечкин вышел в первой тройке с Диланом Строумом и Эндрю Манжипане — очевидно, что тренерский штаб «Вашингтона» наигрывает это сочетание к сезону. Работает пока неплохо: 88-й номер делает большой объем работы в этой тройке, что вылилось в первый гол. Манжипане отобрал шайбу у Гэмбрелла и сделал передачу на Овечкина, который поразил ближний угол ворот Даниила Тарасова.

В следующей смене после гола Овечкин пытался на чужой синей линии издевательски легко обыграть соперника, но не получилось. А вскоре у Овечкина за воротами «Коламбуса» отобрал шайбу Фантилли, разогнал атаку через Воронкова и, получив шайбу от Дмитрия, сравнял счет. Ну а уже в следующей смене Александр полноценно «привез» гол в свои ворота. Сначала Овечкин вроде хотел щелкать, но, увидев, приближающегося соперника, передумал. Шайба из-под клюшки восьмого номера «Кэпиталз» отскочила назад, защитники его подстраховать не успели, и 21-летний форвард «Коламбуса» Джеймс Малатеста свой шанс реализовал.

Пожалуй, самым старательным на площадке был чешский форвард «Вашингтона» Якуб Врана. Он выигрывал Кубок Стэнли с «Кэпиталз» в 2018-м, но после обмена в «Детройт» в 2021-м его карьера пошла на спад, а в 2022-м он попал под программу помощи игрокам НХЛ. Теперь чех — на просмотровом контракте в команде своей молодости и старается изо всех сил. Гол в первом периоде стал ему наградой и должен помочь в завоевании места в составе.

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев — игрок основы, но получается место в составе нерегулярно. В прошлом сезоне на счету Алексеева 39 матчей в регулярке и 4 — в плей-офф. И пока он не убеждает на предсезонке: четвертый гол в ворота «Столичных» был забит после его неточной передачи. Учитывая появление в межсезонье в составе команды защитников Роя и Чикрана, шансы Алексеева на постоянное место в основе представляются невысокими.

Ти&nbsp;Джей Оши. «Вашингтон» пойдет в новый сезон без еще одного ветерана. Как это скажется на команде Овечкина?

В целом, безалаберность игрокам «Вашингтона» простительна — время до начала регулярки есть. Наблюдалась она и в действиях Овечкина: вряд ли бы он позволил себе действовать настолько вальяжно в официальном матче. У Александра был хороший момент отличиться в середине третьего периода, но заменивший Тарасова чех Чаян справился с выходом Овечкина.

«Кэпиталз» проиграли, пропустив восемь шайб, но никакого значения это не имеет. Куда важнее, что в предстоящем сезоне у команды наконец появляется по-настоящему сильное ударное звено. Помогать им будут Макмайкл, Дюбуа, Протас, Милано, Мирошниченко и остальные.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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