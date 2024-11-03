35 голов до Гретцки! Овечкин разыгрался, а «Вашингтон» смял «Коламбус» за 15 минут
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Коламбус» — 7:2 (5:0, 1:2, 1:0)
Для Александра Овечкина этот сезон точно начинается лучше, чем прошлый. Год назад он вернул себе привычную результативность только по ходу регулярки. В чемпионате-2024/25 Ови набирает более очка за игру, причем равномерно забивает и ассистирует (6+7 в 10 матчах). А еще от себя прошлогоднего и позапрошлогоднего он отличается положительным показателем полезности — «+9». Правда, это заслуга команды в целом.
«Вашингтон» прекрасно смотрится в первый месяц сезона. До этого матча похожие слова можно было сказать и про «Коламбус», который пока не так плох, каким мы привыкли его видеть. «Джекетс» наконец-то не на дне, а в середине таблицы.
Однако сегодня был не день «Коламбуса»: он тяжело вошел в игру и получил гол в свои ворота уже на 56-й секунде. Увлекшись форчекингом, гости пропустили длинный пас из-за ворот от Александра Алексеева и оказались отрезаны. В атаке поучаствовало все первое звено: Овечкин и Дилан Строум ассистировали Алексею Протасу.
К 8-й минуте счет дошел до 3:0 в пользу «Кэпс», а к 15-й — до 5:0! Четвертый гол фирменным щелчком из офиса оформил Овечкин. Такими темпами Александр дойдёт до рекорда Гретцки и побьет его уже в этом сезоне. Это шестая шайба нападающего в 10 матчах. Если результативность сохранится, то к концу регулярки на счету Ови будет в общей сложности 46 голов — а до Гретцки сейчас осталось 35. Шансы есть.
К середине периода из семи бросков «Коламбус» пропустил пять — это 71% (!) реализации от «Кэпс». Оперативно набрал «-2» Иван Проворов. Ходили слухи, что «Юта» предлагала «Джекетс» обменять хоккеиста. Генеральный менеджер Дон Уодделл вряд ли захочет ключевые запчасти в машине, которая впервые за много лет поехала. Но временами слабая игра Проворова может изменить мнение не только чужого генменеджера, но и своего. В «минусах» защитника действительно много результативных ошибок.
Голом Овечкина позор «Джекетс» не закончился. В следующей же смене Ник Дауд довел до 5:0. Есть парадокс у такого счета — он совершенно не по игре. «Джекетс» не заслуживали такого разгрома за один период, особенно в этом сезоне, когда они сменили черную полосу на как минимум серую.
Стоило похвалить Даниила Тарасова, который старт чемпионата ознаменовал приличной статистикой и заявкой на позицию основного вратаря, как он за первый период отразил 37,5% бросков. Удивляет, что главный тренер Дин Эвасон решил не менять россиянина после откровенно слабого отрезка.
Единственное объяснение: показать, что в голкипера верят. Как минимум в четырех случаях Тарасов мог действовать эффективнее. Особенно трагичной стала пятая шайба, которую Тарасов не смог зафиксировать. Отдадим Тарасову должное: после смазанной первой половины встречи, во второй он смотрелся прилично и даже пару раз подтащил. Так что вера Эвасона оказалось не такой уж и слепой.
«Джекетс» же удалось забить пару голов, но не более. «Кэпс» также ответили двумя шайбами и довели счет до 7:2. Во многом это состоялось за счет классной передачи Овечкина на Строума. Тарасов сильно отвлекся на Александра, оставив без присмотра другой угол ворот.
«Вашингтон» вышел на второе место в Восточной конференции — после «Флориды». А по потерянным очкам он уступает только одной команде в лиге — «Виннипегу».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|14
|7
|7
|16
|2
|Рейнджерс
|10
|7
|3
|15
|3
|Вашингтон
|9
|7
|2
|14
|4
|Каролина
|9
|7
|2
|14
|5
|Коламбус
|10
|5
|5
|11
|6
|Айлендерс
|11
|4
|7
|10
|7
|Филадельфия
|12
|4
|8
|9
|8
|Питтсбург
|12
|4
|8
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|13
|9
|4
|19
|2
|Тампа-Бэй
|11
|7
|4
|14
|3
|Торонто
|11
|6
|5
|13
|4
|Бостон
|12
|5
|7
|11
|5
|Оттава
|10
|5
|5
|10
|6
|Детройт
|10
|4
|6
|9
|7
|Баффало
|11
|4
|7
|9
|8
|Монреаль
|11
|4
|7
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|11
|10
|1
|20
|2
|Миннесота
|10
|7
|3
|16
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Юта
|11
|5
|6
|12
|5
|Колорадо
|11
|5
|6
|10
|6
|Сент-Луис
|11
|5
|6
|10
|7
|Чикаго
|12
|4
|8
|9
|8
|Нэшвилл
|10
|3
|7
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|7
|4
|15
|2
|Лос-Анджелес
|12
|6
|6
|15
|3
|Калгари
|11
|6
|5
|13
|4
|Ванкувер
|9
|4
|5
|11
|5
|Эдмонтон
|11
|5
|6
|11
|6
|Сиэтл
|11
|5
|6
|11
|7
|Анахайм
|10
|4
|6
|10
|8
|Сан-Хосе
|12
|3
|9
|8
|3.11
|00:00
|
Вашингтон – Коламбус
|- : -
|3.11
|02:00
|
Сент-Луис – Торонто
|- : -
|3.11
|02:00
|
Питтсбург – Монреаль
|- : -
|3.11
|02:00
|
Детройт – Баффало
|- : -
|3.11
|02:00
|
Оттава – Сиэтл
|- : -
|3.11
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|- : -
|3.11
|05:00
|
Вегас – Юта
|- : -
|3.11
|05:00
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|- : -
|3.11
|21:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|- : -
|3.11
|23:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|- : -