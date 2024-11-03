35 голов до Гретцки! Овечкин разыгрался, а «Вашингтон» смял «Коламбус» за 15 минут

Уже шестая шайба Александра в этом сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Коламбус» — 7:2 (5:0, 1:2, 1:0)

Для Александра Овечкина этот сезон точно начинается лучше, чем прошлый. Год назад он вернул себе привычную результативность только по ходу регулярки. В чемпионате-2024/25 Ови набирает более очка за игру, причем равномерно забивает и ассистирует (6+7 в 10 матчах). А еще от себя прошлогоднего и позапрошлогоднего он отличается положительным показателем полезности — «+9». Правда, это заслуга команды в целом.

«Вашингтон» прекрасно смотрится в первый месяц сезона. До этого матча похожие слова можно было сказать и про «Коламбус», который пока не так плох, каким мы привыкли его видеть. «Джекетс» наконец-то не на дне, а в середине таблицы.

Однако сегодня был не день «Коламбуса»: он тяжело вошел в игру и получил гол в свои ворота уже на 56-й секунде. Увлекшись форчекингом, гости пропустили длинный пас из-за ворот от Александра Алексеева и оказались отрезаны. В атаке поучаствовало все первое звено: Овечкин и Дилан Строум ассистировали Алексею Протасу.

К 8-й минуте счет дошел до 3:0 в пользу «Кэпс», а к 15-й — до 5:0! Четвертый гол фирменным щелчком из офиса оформил Овечкин. Такими темпами Александр дойдёт до рекорда Гретцки и побьет его уже в этом сезоне. Это шестая шайба нападающего в 10 матчах. Если результативность сохранится, то к концу регулярки на счету Ови будет в общей сложности 46 голов — а до Гретцки сейчас осталось 35. Шансы есть.

Даниил Тарасов в воротах. Фото Imagn Images, USA Today Sports

К середине периода из семи бросков «Коламбус» пропустил пять — это 71% (!) реализации от «Кэпс». Оперативно набрал «-2» Иван Проворов. Ходили слухи, что «Юта» предлагала «Джекетс» обменять хоккеиста. Генеральный менеджер Дон Уодделл вряд ли захочет ключевые запчасти в машине, которая впервые за много лет поехала. Но временами слабая игра Проворова может изменить мнение не только чужого генменеджера, но и своего. В «минусах» защитника действительно много результативных ошибок.

Голом Овечкина позор «Джекетс» не закончился. В следующей же смене Ник Дауд довел до 5:0. Есть парадокс у такого счета — он совершенно не по игре. «Джекетс» не заслуживали такого разгрома за один период, особенно в этом сезоне, когда они сменили черную полосу на как минимум серую.

Стоило похвалить Даниила Тарасова, который старт чемпионата ознаменовал приличной статистикой и заявкой на позицию основного вратаря, как он за первый период отразил 37,5% бросков. Удивляет, что главный тренер Дин Эвасон решил не менять россиянина после откровенно слабого отрезка.

Единственное объяснение: показать, что в голкипера верят. Как минимум в четырех случаях Тарасов мог действовать эффективнее. Особенно трагичной стала пятая шайба, которую Тарасов не смог зафиксировать. Отдадим Тарасову должное: после смазанной первой половины встречи, во второй он смотрелся прилично и даже пару раз подтащил. Так что вера Эвасона оказалось не такой уж и слепой.

«Джекетс» же удалось забить пару голов, но не более. «Кэпс» также ответили двумя шайбами и довели счет до 7:2. Во многом это состоялось за счет классной передачи Овечкина на Строума. Тарасов сильно отвлекся на Александра, оставив без присмотра другой угол ворот.

«Вашингтон» вышел на второе место в Восточной конференции — после «Флориды». А по потерянным очкам он уступает только одной команде в лиге — «Виннипегу».