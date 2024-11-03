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«Если Овечкин забивает, то делает это пачками». Реакция на 859-ю шайбу Александра и победу «Вашингтона»

Форвард «Вашингтона» Овечкин забил 859-й гол в НХЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Александр Овечкин (№8) с Алексеем Протасом (№21) и Мартином Ферхевари празднует гол в матче «Вашингтон» — «Коламбус» (7:2) в Вашингтоне 2 ноября.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Александр отличился в третьей игре подряд.

«Вашингтон» продолжил победную серию и в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Коламбус» (7:2). Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отличился в третьей игре подряд и еще немного сократил отставание от Уэйна Гретцки по количеству голов в лиге — до рекорда канадца осталось 35 точных бросков.

Александр Овечкин. 35 голов до Гретцки! Овечкин разыгрался, а «Вашингтон» смял «Коламбус» за 15 минут

The Washington Post: Он забросил классическим броском в касание

«Пять голов в первом периоде привели «Кэпиталз» к домашней разгромной победе 7:2 — «Вашингтон» на родном льду выиграл уже шесть матчей подряд. Капитан команды Александр Овечкин, находящийся в отличной форме, не собирался пропускать обстрел ворот соперника. Он забросил 859-ю шайбу в НХЛ классическим броском в одно касание. Всего через 24 секунды после гола Ови нападающий Ник Дауд принял пас от защитника Тревора ван Римсдайка и отправил шайбу мимо Даниила Тарасова — так «Вашингтон» отличился в пятый раз. Впервые с 3 марта 2008 года «Кэпиталз» забросили пять шайб в первом периоде».

Yahoo Sports: Капитан разжигал атаки «Кэпиталз»

«Алекс Овечкин забросил 859-ю шайбу в карьере и отдал две результативные передачи, а «Вашингтон» продолжил доминировать в начале сезона — в субботу одержал победу 7:2 над «Коламбусом». Макмайкл и Овечкин забили голы в трех матчах подряд, а Александру теперь не хватает 36 голов, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. Если он сохранит нынешнюю результативность, то закончит сезон с 49 шайбами, что позволит ему достичь отметки в 895 результативных бросков. Капитан разжигал атаки «Кэпиталз», благодаря чему команда в первом периоде отличилась пять раз. Ови забил шесть раз в 10 матчах этого сезона — в прошлом на это ему потребовалось 30 игр».

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин
Фото Imagn Images, USA Today Sports

The Hockey News: Овечкин и Протас продлили голевые серии

«Вашингтон» просто не перестает забивать. В прошлом году с этим были проблемы, но теперь команда полностью изменилась. Горячий старт продолжился в субботу: Коннор Макмайкл, Алекс Овечкин и Алексей Протас продлили свои результативные серии и разгромили «Коламбус» (7:2). В дополнение Овечкин отдал две голевые передачи, а в ударе было каждое звено — все поучаствовали в победе».

Что сказали игроки

Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум: «Я сказал форварду Тейлору Рэддишу, что, как если Овечкин забивает, то он делает это пачками, так что будьте готовы. Это было три игры назад. Алекс хорошо открывается, очевидно, у него отличный бросок. Просто пасуйте ему как можно чаще. С ним весело играть. Приятно видеть, что все вносят свой вклад — в первом периоде отличились каждое звено. Это заставляет чувствовать себя увереннее. Думаю, что мы все играем довольно надежно. Мы ищем способы хорошо выполнять свою работу».

Форвард «Кэпиталз» Коннор Макмайкл: «Постоянно это говорю — взаимодействия с Дюбуа и Уилсоном делает игру легче. Эти парни — лучшие по владению шайбой и ее возврату. Мы не дали ["Коламбусу"] ни времени, ни пространства — просто взяли игру в свои руки. Во многом, дело в уверенности. Я просто чувствую, что, когда я у ворот, у меня гораздо больше уверенности, чтобы попытаться обыграть вратаря».

Александр Овечкин (№ 8) и&nbsp;Том Уилсон празднуют гол в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монреаль&raquo; (6:3) 31&nbsp;октября в&nbsp;Вашингтоне. «Празднует так, словно это первый гол в НХЛ». Овечкин забивает и восхищает

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери: «Что мне нравится сегодня, так это то, что Дилан [Строум] руководил атакой с самого начала. Я считаю, что его первый период был выдающимся. И он сочинил не только две комбинации, которые привели к голам, но еще четыре или пять разных атак, не закончившихся заброшенной шайбой».

Александр Овечкин
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1 Вашингтон 10 8 2 16
2 Нью-Джерси 14 7 7 16
3 Рейнджерс 10 7 3 15
4 Каролина 9 7 2 14
5 Коламбус 11 5 6 11
6 Питтсбург 13 5 8 11
7 Айлендерс 11 4 7 10
8 Филадельфия 12 4 8 9
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5 Детройт 11 5 6 11
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7 Баффало 12 4 8 9
8 Монреаль 12 4 8 9
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1 Виннипег 11 10 1 20
2 Миннесота 10 7 3 16
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5 Сент-Луис 12 6 6 12
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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Вашингтон – Коламбус
 7 : 2
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