«Если Овечкин забивает, то делает это пачками». Реакция на 859-ю шайбу Александра и победу «Вашингтона»
«Вашингтон» продолжил победную серию и в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Коламбус» (7:2). Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отличился в третьей игре подряд и еще немного сократил отставание от Уэйна Гретцки по количеству голов в лиге — до рекорда канадца осталось 35 точных бросков.
The Washington Post: Он забросил классическим броском в касание
«Пять голов в первом периоде привели «Кэпиталз» к домашней разгромной победе 7:2 — «Вашингтон» на родном льду выиграл уже шесть матчей подряд. Капитан команды Александр Овечкин, находящийся в отличной форме, не собирался пропускать обстрел ворот соперника. Он забросил 859-ю шайбу в НХЛ классическим броском в одно касание. Всего через 24 секунды после гола Ови нападающий Ник Дауд принял пас от защитника Тревора ван Римсдайка и отправил шайбу мимо Даниила Тарасова — так «Вашингтон» отличился в пятый раз. Впервые с 3 марта 2008 года «Кэпиталз» забросили пять шайб в первом периоде».
Yahoo Sports: Капитан разжигал атаки «Кэпиталз»
«Алекс Овечкин забросил 859-ю шайбу в карьере и отдал две результативные передачи, а «Вашингтон» продолжил доминировать в начале сезона — в субботу одержал победу 7:2 над «Коламбусом». Макмайкл и Овечкин забили голы в трех матчах подряд, а Александру теперь не хватает 36 голов, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. Если он сохранит нынешнюю результативность, то закончит сезон с 49 шайбами, что позволит ему достичь отметки в 895 результативных бросков. Капитан разжигал атаки «Кэпиталз», благодаря чему команда в первом периоде отличилась пять раз. Ови забил шесть раз в 10 матчах этого сезона — в прошлом на это ему потребовалось 30 игр».
The Hockey News: Овечкин и Протас продлили голевые серии
«Вашингтон» просто не перестает забивать. В прошлом году с этим были проблемы, но теперь команда полностью изменилась. Горячий старт продолжился в субботу: Коннор Макмайкл, Алекс Овечкин и Алексей Протас продлили свои результативные серии и разгромили «Коламбус» (7:2). В дополнение Овечкин отдал две голевые передачи, а в ударе было каждое звено — все поучаствовали в победе».
Что сказали игроки
Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум: «Я сказал форварду Тейлору Рэддишу, что, как если Овечкин забивает, то он делает это пачками, так что будьте готовы. Это было три игры назад. Алекс хорошо открывается, очевидно, у него отличный бросок. Просто пасуйте ему как можно чаще. С ним весело играть. Приятно видеть, что все вносят свой вклад — в первом периоде отличились каждое звено. Это заставляет чувствовать себя увереннее. Думаю, что мы все играем довольно надежно. Мы ищем способы хорошо выполнять свою работу».
Форвард «Кэпиталз» Коннор Макмайкл: «Постоянно это говорю — взаимодействия с Дюбуа и Уилсоном делает игру легче. Эти парни — лучшие по владению шайбой и ее возврату. Мы не дали ["Коламбусу"] ни времени, ни пространства — просто взяли игру в свои руки. Во многом, дело в уверенности. Я просто чувствую, что, когда я у ворот, у меня гораздо больше уверенности, чтобы попытаться обыграть вратаря».
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери: «Что мне нравится сегодня, так это то, что Дилан [Строум] руководил атакой с самого начала. Я считаю, что его первый период был выдающимся. И он сочинил не только две комбинации, которые привели к голам, но еще четыре или пять разных атак, не закончившихся заброшенной шайбой».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|10
|8
|2
|16
|2
|Нью-Джерси
|14
|7
|7
|16
|3
|Рейнджерс
|10
|7
|3
|15
|4
|Каролина
|9
|7
|2
|14
|5
|Коламбус
|11
|5
|6
|11
|6
|Питтсбург
|13
|5
|8
|11
|7
|Айлендерс
|11
|4
|7
|10
|8
|Филадельфия
|12
|4
|8
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|13
|9
|4
|19
|2
|Тампа-Бэй
|11
|7
|4
|14
|3
|Торонто
|12
|6
|6
|13
|4
|Оттава
|11
|6
|5
|12
|5
|Детройт
|11
|5
|6
|11
|6
|Бостон
|12
|5
|7
|11
|7
|Баффало
|12
|4
|8
|9
|8
|Монреаль
|12
|4
|8
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|11
|10
|1
|20
|2
|Миннесота
|10
|7
|3
|16
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Юта
|12
|5
|7
|13
|5
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|12
|6
|Колорадо
|12
|5
|7
|10
|7
|Нэшвилл
|11
|4
|7
|9
|8
|Чикаго
|12
|4
|8
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|8
|4
|17
|2
|Лос-Анджелес
|12
|6
|6
|15
|3
|Ванкувер
|10
|5
|5
|13
|4
|Калгари
|11
|6
|5
|13
|5
|Эдмонтон
|11
|5
|6
|11
|6
|Сиэтл
|12
|5
|7
|11
|7
|Анахайм
|10
|4
|6
|10
|8
|Сан-Хосе
|13
|3
|10
|8
|3.11
|00:00
|
Вашингтон – Коламбус
|7 : 2
|3.11
|02:00
|
Сент-Луис – Торонто
|4 : 2
|3.11
|02:00
|
Питтсбург – Монреаль
|3 : 1
|3.11
|02:00
|
Детройт – Баффало
|2 : 1
|3.11
|02:00
|
Оттава – Сиэтл
|3 : 0
|3.11
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|5 : 2
|3.11
|05:00
|
Вегас – Юта
|4 : 3 ОТ
|3.11
|05:00
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|2 : 3
|3.11
|21:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|- : -
|3.11
|23:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|- : -