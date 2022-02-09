Возвращение Овечкина: чуть не подрался, попал в штангу, но не смог забить в пятом матче подряд

Черная полоса капитана «Вашингтона».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Коламбус» — 4:5 (1:0, 2:3, 1:2)

Голы: Хэтэуэй — 8 (Дауд, Хагелин), 17:19 — 1:0. Дауд — 7 (Фехервари, Хагелин), 20:40 — 2:0. Лайне — 11 (бол., Боквист, Ворачек), 29:38 — 2:1. Боквист — 8 (Доми, Нюквист), 32:42 — 2:2. Кузнецов — 15 (бол., Овечкин, Карлсон), 35:57 — 3:2. Лайне — 12 (бол., Дженнер, Бьоркстранд), 39:56 — 3:3. Фикс-Волански — 1 (Рословик, Доми), 42:40 — 3:4. Уилсон — 14, 57:34 — 4:4. Дженнер — 19 (Нюквист, Лайне), 59:15 — 4:5.

Вратари: Копли (Самсонов, 42:40, 57:25 — 57:34, 59:25) — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (11+11+11) — 26 (4+14+8).

Наши: Кузнецов (16.58/3/+1), Овечкин (21.49/2/0), Орлов (24.01/4/-2) — Гавриков (22.49/2/+1), Чинахов (16.07/2/0).

9 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.

Регулярный чемпионат НХЛ вновь набирает обороты. В олимпийское окно лига проведет 95 матчей, перенесенных из-за обострения ситуации с коронавирусом. Некоторые команды после прошедшего Матча звезд будут отдыхать еще несколько дней, но большая часть клубов уже приступила к активной работе. Сегодняшняя игровая ночь состояла из семи встреч, а одна из самых ярких состоялась в столице США, где «Вашингтон» на домашнем льду принимал «Коламбус».

В состав команды вернулся Александр Овечкин, который в прошлую среду попал в ковид-протокол. Капитан «столичных» перенес заболевание бессимптомно и вновь готовится к покорению новых снайперских вершин. Однако Александр не сможет поехать с командой в четверг на выездную игру против «Монреаля», так как в канадской провинции Квебек действует правило обязательного 10-дневного карантина для всех, кто недавно сдал положительный тест на коронавирус.

В последнее время дела у «Кэпиталз» идут не лучшим образом. Команде не хватает стабильности, а хорошие матчи сменяются откровенно слабыми. Притормозил и Овечкин, который до игры с «Блю Джекетс» не набирал очки в четырех встречах подряд. В первых 46 играх нынешнего чемпионата форвард забросил 29 шайб, и ему нужно забить еще один гол, чтобы в 16-й раз за 17 лет в НХЛ выйти на отметку в 30 точных бросков за сезон. Рекорд лиги по этому показателю принадлежит Майку Гартнеру, который 17 раз забрасывал не менее 30 шайб за сезон.

Прервать голевую засуху у Александра сегодня не получилось, хотя в одном из розыгрышей большинства ему не хватило везения, а бросок форварда приняла на себя штанга. Тем не менее, капитан «Вашингтона» сумел отличиться результативной передачей и помог Евгению Кузнецову реализовать численный перевес и продлить его серию с набранными очками до четырех матчей. Благодаря этому пасу Овечкин обошел Сергея Зубова (619) и стал третьим ассистентом в истории НХЛ среди российских игроков. Впереди только Евгений Малкин (688) и Сергей Федоров (696).

За почти 22 минуты на льду Александр нанес всего два броска по воротам соперника и зачастую был не очень заметен. Очевидно, что капитану еще необходимо время для того, чтобы вкатиться в игровой ритм. В действиях форварда чувствовалась лишняя нервозность, а когда защитник «Коламбуса» Эндрю Пик жестко въехал в Кузнецова, то Овечкин не на шутку завелся. Александр мгновенно бросился на обидчика своего партнера, а затем сцепился с Заком Веренски. Казалось, еще немного и россиянин сбросит перчатки, но все ограничилось эмоциональными разговорами. Даже после окончания периода Овечкин не хотел успокаиваться и спорил с арбитрами, почему Пик не получил удаление.

#ALLCAPS someone on the blue jackets lays a dirty hit on Kuznetsov. Ovechkin is mad, and somehow we get a penalty. pic.twitter.com/k1RP8wknxy — Capitals Replays (@capsreplays) February 9, 2022

Впрочем, этот импульс не помог хозяевам завестись. Защитник «Вашингтона» Тревор ван Римсдайк получил две минуты за неспортивное поведение, и Патрик Лайне наказал соперника, забросив свою вторую шайбу в матче. Уже в начале третьего периода «Коламбус» вышел в этой перестрелке вперед, а голкипер «Кэпиталз» Финикс Копли после четвертого пропущенного гола уступил место Илье Самсонову. Вратарская линия — настоящая головная боль команды на данный момент. Ни один голкипер не может похвастаться стабильностью и даже страшно представить, что будет делать «Вашингтон» в плей-офф, если, конечно, туда попадет.

Самсонов получил шанс стать героем матча. Он сохранил для своей команды шансы на спасение, а за две с половиной минуты до финальной сирены Том Уилсон сравнял счет в формате «6 на 5». Однако даже при таких раскладах хозяева умудрились не дотянуть до овертайма всего 45 секунд. В одном из эпизодов Илья отбил бросок Буна Дженнера перед собой, атака «Коламбуса» продолжилась и после передачи Густава Нюквиста канадец со второй попытки переиграл Самсонова. Занавес для «Вашингтона» и полное недоумение на трибунах «Кэпитал-уан-арены».

«Столичные» потерпели второе поражение подряд и за две встречи пропустили десять шайб. Спад в игре команды Питера Лавиолетта очевиден. Если «Вашингтон» не сумеет обыграть на выезде «Монреаль», то игрокам может понадобиться эмоциональная встряска. Ну или хотя бы долгожданное возвращение в состав Ти Джея Оши, которого порой действительно не хватает.