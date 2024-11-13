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Сильный «Вашингтон» — сильный Овечкин. «Кэпиталз» чудо как хороши на старте сезона

Форвард «Вашингтона» Овечкин набрал 18 очков в 14 матчах сезона
Михаил Зислис
Обозреватель
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин со своими партнерами.
Фото USA Today Sports
И это при абсолютно незвездном составе.

Отличный старт «Вашингтона» — один из главных сюрпризов первого месяца регулярного чемпионата. Команда не просто идет в лидирующей группе, одержав 10 побед в 14 матчах, но и показывает содержательный хоккей. Это вдвойне удивительно, если оценить силу состава «Кэпиталз» на уровне большинства прямых конкурентов.

В прошлом сезоне Овечкин со товарищи пролезли в плей-офф чудом. Команда действовала строго, рисковала выборочно и чаще выжидала, чем инициировала активные действия. Сейчас все изменилось. В межсезонье «Вашингтон» стал крепче, усилив все линии. Однако ни одного новичка (Пьер-Люк Дюбуа, Джейкоб Чикран, Мэтт Рой, Якуб Врана, Логан Томпсон, Эндрю Маджиапане) не назовешь звездой. Тем неожиданнее воспринимаются текущие результаты и выросшее качество игры.

Александр Овечкин (№ 8) с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде после матча &laquo;Сент-Луис&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (1:8) 10&nbsp;ноября в&nbsp;Сент-Луисе. «Мы не хотим упускать шанс». Овечкин выбил десятку и сделал еще два шага к рекорду Гретцки

В настоящий момент среди экспертов и журналистов в Северной Америке для анализа имеет очень важное значение такая метрика, как действия в формате «пять на пять». Считается, что именно она наилучшим образом отражает состояние команды и уровень хоккея в ее исполнении. «Вашингтон», если отталкиваться от данных популярного сайта MoneyPuck, по ожидаемым голам (56,29 процента) находится на четвертом месте в лиге. В минувшем сезоне «Кэпиталз» были лишь на 25-й позиции (47,3), в позапрошлом — на 18-й (49,77).

В текущем моменте этот фактор имеет ключевое значение. Дело в том, что, несмотря на два гола в большинстве в последней игре с «Сент-Луисом» (8:1), «Вашингтон» ужасно действует при реализации лишнего — всего 6 шайб в 48 попытках, что составляет жалкие 12,5 процента эффективности. Это худший показатель, с тех пор как его начали подсчитывать с 1977 года, за все время существования клуба. Точно такие же цифры у «Кэпиталз» были в сезоне-1977/78, когда команда находилась в роли безнадежного аутсайдера. Очевидно, что сейчас «Вашингтон» еще не приблизился к своему потолку возможностей и способен прибавить в отдельных компонентах. Только на этой неделе команда сумела сыграть оптимальным составом — в строй вернулись важные защитники Чикран и Рой.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
Фото Getty Images

Первая тройка, где Александру Овечкину помогают переживать бог знает какую по счету молодость Дилан Строум и Алексей Протас, на бумаге производит скромное впечатление. Однако прогресс канадца, принявшего прямое участие во всех 10 голах русской суперзвезды, и молодого белоруса поражает. В этом заключается сильнейшая сторона главного тренера Спенсера Карбери — сложно сказать, что хоть один игрок основного состава действует ниже своих возможностей.

Наверное, на большее рассчитывали применительно к Дюбуа. Этот канадец с капризным характером никак не может раскрыть свой потенциал, сменив в карьере уже три клуба. Но его тройка с Томом Уилсоном и Коннором Макмайклом действует стабильно хорошо. Последний и вовсе феерит, набрав 16 (10+6) очков в 14 матчах. Потерявшегося было таланта в прошлом сезоне вернул к жизни именно Карбери.

Александр Овечкин (№8), Дилан Строум (№17) и&nbsp;Алексей Протас. «Когда есть парень с 860 голами, будешь ему пасовать». Овечкин, Строум, Протас: что звезды «Вашингтона» говорят об игре Александра

Дуэт вратарей Чарли Линдгрен — Логан Томпсон на двоих зарабатывает всего 1,87 миллиона долларов за сезон, но отрабатывает каждый цент с потрясающим КПД. Особенно это касается бывшего голкипера «Вегаса», который в новой команде одержал семь побед в семи матчах. Незвездная команда действует с впечатляющей эффективностью по всем направлениям, и ее подъем было бы ошибкой сводить только к великолепной форме Овечкина. Россиянин стал играть почти на минуту меньше, чем год назад (18.02 против 19.13). Такое распределение времени пошло на пользу всем. Капитан действует активнее в своих сменах и не так быстро выдыхается.

Определенная доля везения в текущем положении команды присутствует. Не обладая большим количеством индивидуально сильных игроков, она идет на третьей строчке в лиге по проценту реализации бросков (13,92). В прошлом и позапрошлом сезонах было 18-е место (9,93 и 9,94). Нынешний показатель смотрится аномально и со временем просядет. Но это не должно отразиться на общем состоянии «Вашингтона». У него, кажется, есть почти все, чтобы как минимум рассчитывать на спокойный выход в плей-офф.

Александр Овечкин
Алексей Протас
Дилан Строум
Коннор Макмайкл
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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1 Нью-Джерси 19 11 8 24
2 Каролина 14 11 3 22
3 Вашингтон 14 10 4 20
4 Рейнджерс 14 9 5 19
5 Айлендерс 16 6 10 16
6 Филадельфия 16 6 10 14
7 Питтсбург 17 6 11 14
8 Коламбус 15 5 10 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 16 11 5 23
2 Торонто 17 9 8 20
3 Бостон 17 8 9 18
4 Оттава 15 8 7 16
5 Тампа-Бэй 14 7 7 15
6 Баффало 16 7 9 15
7 Детройт 14 6 8 13
8 Монреаль 16 5 11 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 16 15 1 30
2 Миннесота 15 10 5 23
3 Даллас 14 9 5 18
4 Колорадо 16 8 8 16
5 Юта 15 6 9 15
6 Сент-Луис 16 7 9 14
7 Чикаго 16 6 10 13
8 Нэшвилл 16 5 11 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 17 9 8 21
2 Вегас 15 9 6 20
3 Ванкувер 14 8 6 19
4 Калгари 17 8 9 19
5 Эдмонтон 16 8 8 17
6 Сиэтл 16 7 9 15
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