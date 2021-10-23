Противоречивый матч Овечкина: помог вытащить команду с 0:3, но в овертайме упустил игрока

Александр Великий приблизился к Бретту Халлу, Кузнецов продолжает забивать, а Илья Самсонов вышел на замену.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Калгари» — 3:4 ОТ (0:3, 3:0, 0:0, 0:1)

Голы: Манджапане — 3 (бол., Лучич, Хэнифин), 9:27 — 0:1. Линдхольм — 4 (Годро), 10:59 — 0:2. Линдхольм — 5 (мен.), 17:18 — 0:3. Кузнецов — 4 (мен.), 22:55 — 1:3. Фехервари — 1 (Уилсон, Овечкин), 27:48 — 2:3. Овечкин — 5, 38:03 — 3:3. Линдхольм — 6 (Годро, Владарж), 62:46 — 3:4.

Вратари: Ванечек (Самсонов, 20:00) — Владарж.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 25 (9+8+5+3) — 28 (14+4+8+2).

Наши: Кузнецов (20.30/5/0), Овечкин (20.30/4/-1), Орлов (21.44/1/-1) — -.

23 октября. Вашингтон. Capital One Arena.

Ужасное начало

Каждый новый матч «Вашингтона» — часть снайперской погони Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. Когда включаешь игры «Кэпиталз», непринужденно ждешь голов от их главной звезды. По утрам российские любители хоккея просыпаются с мыслями: забил ли Ови на этот раз и сколько осталось шайб до канадской легенды? Сегодня Александр помог команде совершить мощный камбэк с «Калгари» и сократил отставание от Гретцки. Шаг за шагом форвард идет к своей цели.

Овечкин феноменально начал сезон. Александр набрал 8 (4+4) очков за четыре матча — такое чувство, что с годами нападающий становится только опаснее. Расцвел на старте регулярки и Евгений Кузнецов — второй бомбардир «Вашингтона» после Овечкина. По челябинцу сразу заметно, когда он выходит на лед с вдохновением. Летом руководство «Кэпиталз» отказалось обменивать Кузнецова и дало ему шанс на переосмысление. Нападающий приехал на сборы в отличной форме — и с первых же матчей заставил болельщиков сожалеть о дисквалификации, из-за которой Евгений пропустит Олимпиаду-2022.

За первый период с «Калгари» главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт точно не погладит по головке своих игроков. Скорее ему хотелось настучать каждому. Кому-то нежнее, кому-то сильнее. Из-за раннего начала матча «Столичные» долго втягивались в игру и после двадцати минут горели 0:3. Овечкин и Ко не использовали первое большинство, зато спецбригада «Калгари» свою попытку реализовала. Злой гений сборной России на ЧМ-2021 Эндрю Манджапане подловил Витека Ванечека на добивании.







«Флэймз» забивали голы на любой вкус. Манджапане забил в формате «пять на четыре», далее Элиас Линдхольм удвоил преимущество в равных составах. Для полного счастья не хватало шайбы в меньшинстве. Набравшие классный ход Овечкин и Кузнецов — грозное оружие «Вашингтона» в большинстве. Только сегодня с реализацией у «Кэпиталз» печаль-беда. Мало того, что команда Лавиолетта не забила, так еще и позволила «Калгари» довести счет до неприличного за двадцать минут (0:3). Оши потерял шайбу в чужой зоне, Карлсон проиграл в скорости Линдхольму — и швед разобрался с Ванечеком.

Камбэк и поражение

На второй период «Вашингтон» ожидаемо вывел Илья Самсонов. Лавиолетт посчитал, что Витек натерпелся сполна. Для магнитогорца это только второй матч в сезоне. В первом, 20 октября, голкипер помог обыграть «Колорадо» (6:3). Вратарская замена и тренерские нагоняи в перерыве придали команде правильный импульс. «Кэпиталз» начали период с необязательного удаления Карлсона, откровенно проваливавшего матч, но Кузнецов отыграл одну шайбу в меньшинстве. Идеальный перехват и незамысловатый финт перед вратарем — все это о голе 92-го номера «Кэпс».







После шайбы Евгения на лед вернулся настоящий «Вашингтон», который все привыкли видеть. Первое звено продолжило отдавать долги и исправляться за «минуса» прошлой двадцатиминутки. Кузнецов недолго лидировал в гонке бомбардиров «Кэпиталз». Овечкин ассистировал Мартину Фехервари, когда 22-летний словак забрасывал первую шайбу в НХЛ. Первая — и какая важная по логике матча.

Закольцевал сумасшедший камбэк «Вашингтона» сам Овечкин. Нападающий подхватил шайбу в средней зоне, набрал скорость и хлестко бросил на неудобной высоте для Даниэля Владаржа. Это 735-й гол россиянина — он приблизился к Бретту Халлу на расстояние шести точных выстрелов. До замыкающего тройку лучших снайперов НХЛ Яромира Ягра — 31 шайба. История творится на наших глазах.







«Флэймз», потеряв солидное преимущество, переключились на более осторожный хоккей и дожидались ошибок соперника. «Вашингтон» чаще атаковал позиционно, больше владел шайбой, но никакого профита это не принесло. Редкие набеги «Калгари» читались Самсоновым, который действовал надежно — без намеков на ляпы и привозы. Лавиолетт не угадал со стартовым вратарем на матч, но исправился после первого периода, оставив Ванечека на скамейке. Работы у Ильи было не так много, но голкипер сделал несколько важных сейвов.

Команды доигрались до овертайма, где точку поставил неугомонный Линдхольм. По «минусу» в статистику получила российская тройка Орлов — Кузнецов — Овечкин. Евгений сильно выдвинулся на вратаря Владаржа, который взял и отрезал длинным пасом 92-го номера соперников. «Флэймз» убежали в контратаку и нарисовали победный гол. Элиас оформил хет-трик и принес команде важные два очка. Противоречивый матч для русской банды «Вашингтона». Овечкин и Кузнецов спасли команду с 0:3, но в их смену Линдхольм забил решающий гол, а Александр, оказавшись в защите, упустил игрока.