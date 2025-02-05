16 голов до Гретцки! Бобровский остановил Овечкина, но тот забил в пустые на последней секунде матча
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Флорида» — 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)
Голы: Манджапане — 11 (Сандин, Дауд), 14:08 — 1:0. Беннетт — 17 (Боквист), 19:30 — 1:1. Уилсон — 22 (мен., Протас), 21:15 — 2:1. Барков — 13 (Верхэге, Райнхарт), 24:14 — 2:2. Эллер — 9, 42:19 — 3:2. Дауд — 11 (Манджапане, Строум), 46:10 — 4:2. Ткачак — 19 (Шмидт, Беннетт), 47:46 — 4:3. Протас — 22 (п.в.), 58:21 — 5:3. Овечкин — 25 (п.в., Фехервари, Дауд), 59:59 — 6:3.
Вратари: Томпсон — Бобровский (57:39 — 58:21, 58:43 — 59:59).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 26 (9+9+8) — 33 (13+6+14).
Наши: Овечкин (20.23/3/+2) — Куликов (17.57/1/-1).
5 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.
«Вашингтон» на последнем отрезке получил крайне неудобных оппонентов. Два прошлых матча с набравшей ход «Оттавой» и лидером «Запада» «Виннипегом» завершились поражениями в овертаймах после мощных камбэков в третьих периодах. «Кэпиталз» доставали из себя все и отыгрывались, когда казалось, что соперники контролируют ход матча. Встреча с «Флоридой» выдалась не менее напряженной. Против действующего чемпиона команда Спенсера Карбери добилась долгожданной победы, традиционно прибавив в третьем периоде.
Было очевидно, что «Вашингтон» не сохранит королевский уровень на протяжении всего сезона. Спадам подвержены все команды. В отличие от прошлых матчей «Кэпиталз» заставили «Флориду» действовать в роли догоняющих. Открыл счет Эндрю Манджапане. То, что канадец любит забивать россиянам, все помнят еще с чемпионата мира-2021. Форвард «Вашингтона» неотразимым броском отправил шайбу в ближний угол ворот Сергея Бобровского.
Против «Пантерз» Карбери доверился Логану Томпсону. Претендент на «Везину» получил четыре пробоины от «Виннипега». Не сказать, что задался для канадца и сегодняшний матч. В концовке первого периода щедрый подарок «Флориде» сделал защитник Расмус Сандин. Швед потерял шайбу за своими воротами, чем воспользовались парни из второго звена «Флориды». Сэм Беннет бросил и сам же добил отскочившую от Томпсона шайбу.
«Вашингтон» активно использовал контратаки, которые работали против действующего чемпиона. С классного отбора на своей синей линии пришел второй гол, который организовали Алексей Протас и Скотт Уилсон. Опасно убегал к воротам Бобровского Ларс Эллер, но датчанину в последний момент помешал защитник. Впрочем, третий период начался с очередного провала в обороне «Пантерз». На этот раз Эллер свой шанс не упустил: вырвался на свободный лед и переиграл Бобровского. «Вашингтон» уже не в первом матче подряд добавляет в третьих периодах. С физической готовностью у команды Карбери проблем нет.
Томпсон вряд ли доволен своей игрой после подписания нового контракта с клубом. Дело не только в количестве пропущенных шайб. В третьем периоде Логан позволил «Флориде» взбодриться, когда гости сократили разрыв до минимума. Мэттью Ткачак хорошо попал в дальний угол, но вся комбинация выглядела читаемой. Зато несколько смен спустя Томпсон выручил «Вашингтон» после опасной контратаки и броска Йеспера Боквиста с близкой дистанции. Концовка матча также выдалась жаркой, и канадец сохранил преимущество «Столичных».
Бобровский вроде бы приостановил снайперскую погоню Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. Интригу в концовке потушила сломанная клюшка Картера Верхэге. Форвард «Флориды» вынужденно оставил шайбу сопернику, и Протас не промахнулся по пустым воротам.
А Овечкин без гола все-таки не ушел. Буквально с сиреной капитан отправил в покинутые Бобровским ворота еще одну шайбу. Отставание до Гретцки сократилось до 16 голов. До рекорда всех времен — 17 успешных бросков. История пишется на наших глазах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|52
|34
|18
|75
|2
|Каролина
|53
|32
|21
|68
|3
|Нью-Джерси
|55
|30
|25
|66
|4
|Коламбус
|54
|26
|28
|59
|5
|Айлендерс
|52
|24
|28
|55
|6
|Рейнджерс
|52
|25
|27
|54
|7
|Питтсбург
|55
|22
|33
|53
|8
|Филадельфия
|54
|23
|31
|52
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|54
|32
|22
|67
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|64
|3
|Оттава
|54
|29
|25
|62
|4
|Тампа-Бэй
|52
|28
|24
|60
|5
|Бостон
|55
|27
|28
|60
|6
|Детройт
|53
|27
|26
|59
|7
|Монреаль
|52
|24
|28
|53
|8
|Баффало
|53
|22
|31
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|54
|37
|17
|77
|2
|Даллас
|52
|34
|18
|69
|3
|Миннесота
|54
|31
|23
|66
|4
|Колорадо
|54
|31
|23
|64
|5
|Сент-Луис
|53
|24
|29
|52
|6
|Юта
|52
|21
|31
|51
|7
|Нэшвилл
|52
|18
|34
|43
|8
|Чикаго
|52
|16
|36
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|52
|32
|20
|68
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Калгари
|52
|26
|26
|59
|5
|Ванкувер
|52
|23
|29
|57
|6
|Анахайм
|52
|22
|30
|50
|7
|Сиэтл
|54
|23
|31
|49
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|36
|5.02
|03:00
|
Вашингтон – Флорида
|6 : 3
|5.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|4 : 3
|5.02
|03:00
|
Баффало – Коламбус
|3 : 2
|5.02
|03:00
|
Бостон – Миннесота
|3 : 0
|5.02
|03:00
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|5.02
|03:30
|
Айлендерс – Вегас
|2 : 1
|5.02
|04:00
|
Виннипег – Каролина
|- : -
|5.02
|04:00
|
Сент-Луис – Эдмонтон
|- : -
|5.02
|05:00
|
Юта – Филадельфия
|- : -
|5.02
|05:00
|
Калгари – Торонто
|- : -
|5.02
|06:00
|
Ванкувер – Колорадо
|- : -
|5.02
|06:00
|
Сиэтл – Детройт
|- : -
|5.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Монреаль
|- : -
|5.02
|06:30
|
Анахайм – Даллас
|- : -