16 голов до Гретцки! Бобровский остановил Овечкина, но тот забил в пустые на последней секунде матча

Невероятное продолжение снайперской гонки.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Флорида» — 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)

Голы: Манджапане — 11 (Сандин, Дауд), 14:08 — 1:0. Беннетт — 17 (Боквист), 19:30 — 1:1. Уилсон — 22 (мен., Протас), 21:15 — 2:1. Барков — 13 (Верхэге, Райнхарт), 24:14 — 2:2. Эллер — 9, 42:19 — 3:2. Дауд — 11 (Манджапане, Строум), 46:10 — 4:2. Ткачак — 19 (Шмидт, Беннетт), 47:46 — 4:3. Протас — 22 (п.в.), 58:21 — 5:3. Овечкин — 25 (п.в., Фехервари, Дауд), 59:59 — 6:3.

Вратари: Томпсон — Бобровский (57:39 — 58:21, 58:43 — 59:59).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 26 (9+9+8) — 33 (13+6+14).

Наши: Овечкин (20.23/3/+2) — Куликов (17.57/1/-1).

5 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.

«Вашингтон» на последнем отрезке получил крайне неудобных оппонентов. Два прошлых матча с набравшей ход «Оттавой» и лидером «Запада» «Виннипегом» завершились поражениями в овертаймах после мощных камбэков в третьих периодах. «Кэпиталз» доставали из себя все и отыгрывались, когда казалось, что соперники контролируют ход матча. Встреча с «Флоридой» выдалась не менее напряженной. Против действующего чемпиона команда Спенсера Карбери добилась долгожданной победы, традиционно прибавив в третьем периоде.

Было очевидно, что «Вашингтон» не сохранит королевский уровень на протяжении всего сезона. Спадам подвержены все команды. В отличие от прошлых матчей «Кэпиталз» заставили «Флориду» действовать в роли догоняющих. Открыл счет Эндрю Манджапане. То, что канадец любит забивать россиянам, все помнят еще с чемпионата мира-2021. Форвард «Вашингтона» неотразимым броском отправил шайбу в ближний угол ворот Сергея Бобровского.

Против «Пантерз» Карбери доверился Логану Томпсону. Претендент на «Везину» получил четыре пробоины от «Виннипега». Не сказать, что задался для канадца и сегодняшний матч. В концовке первого периода щедрый подарок «Флориде» сделал защитник Расмус Сандин. Швед потерял шайбу за своими воротами, чем воспользовались парни из второго звена «Флориды». Сэм Беннет бросил и сам же добил отскочившую от Томпсона шайбу.

«Вашингтон» активно использовал контратаки, которые работали против действующего чемпиона. С классного отбора на своей синей линии пришел второй гол, который организовали Алексей Протас и Скотт Уилсон. Опасно убегал к воротам Бобровского Ларс Эллер, но датчанину в последний момент помешал защитник. Впрочем, третий период начался с очередного провала в обороне «Пантерз». На этот раз Эллер свой шанс не упустил: вырвался на свободный лед и переиграл Бобровского. «Вашингтон» уже не в первом матче подряд добавляет в третьих периодах. С физической готовностью у команды Карбери проблем нет.

Томпсон вряд ли доволен своей игрой после подписания нового контракта с клубом. Дело не только в количестве пропущенных шайб. В третьем периоде Логан позволил «Флориде» взбодриться, когда гости сократили разрыв до минимума. Мэттью Ткачак хорошо попал в дальний угол, но вся комбинация выглядела читаемой. Зато несколько смен спустя Томпсон выручил «Вашингтон» после опасной контратаки и броска Йеспера Боквиста с близкой дистанции. Концовка матча также выдалась жаркой, и канадец сохранил преимущество «Столичных».

Бобровский вроде бы приостановил снайперскую погоню Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. Интригу в концовке потушила сломанная клюшка Картера Верхэге. Форвард «Флориды» вынужденно оставил шайбу сопернику, и Протас не промахнулся по пустым воротам.

А Овечкин без гола все-таки не ушел. Буквально с сиреной капитан отправил в покинутые Бобровским ворота еще одну шайбу. Отставание до Гретцки сократилось до 16 голов. До рекорда всех времен — 17 успешных бросков. История пишется на наших глазах.