Дебют Мичкова за «Филадельфию»: набрал два очка, сыграл больше остальных нападающих команды
НХЛ
Предсезонные матчи
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 6:2 (2:1, 1:1, 2:0, 3:0)
С первых дней после прилета в Северную Америку Матвей Мичков стал самым обсуждаемым игроком «Филадельфии»: и в России, и в Пенсильвании. Местные журналисты восхищаются, насколько быстро Матвей адаптируется к жизни в новой стране.
Егор Замула на пресс-конференции рассказал, что вместе с Иваном Федотовым помогает Мичкову привыкнуть к новому этапу. Кроме того, на игры в тренировочном лагере приходила семья россиянина.
Максимальное доверие к нему тренерский штаб показал и в первом выставочном матче. На игру с «Вашингтоном» Мичков вышел в первой тройке с Оуэном Типеттом и Морганом Фростом — железными игроками основы. Также россиянин получил время в первом большинстве, где занял место в правом круге вбрасывания. Такой вот обратный офис Овечкина.
Надо сказать, что доверие Мичков сразу оправдал, отметившись результативным пасом уже в первом периоде: Матвей за воротами скинул шайбу на Фроста, а тот оказался расторопнее голкипера «Кэпиталз» Хантера Шепарда.
Отметился Мичков и в большинстве, вновь ассистировав Моргану Фросту.
Вообще сложно сказать, уходил ли россиянин со льда. Среди форвардов он провел больше всего времени на льду — более 19 минут. Следующий за ним по айстайму отыграл аж на минуту меньше.
Был и неприятный эпизод с участием Мичкова. Во втором периоде Матвей удалился за игру высоко поднятой клюшкой, а реализовал этот штраф Иван Мирошниченко — давний партнер Матвея по всем молодежным сборным. Бросок у Ивана получился шикарным.
Если фраза «жизнь — лучший драматург» не подходит в этой ситуации, то вообще сложно представить, где она действительно в тему.
Можно отметить, что матч для россиян сложился как минимум неплохо: у Мичкова два очка и лучший айстайм в команде, Мирошниченко показал свой шикарный бросок, а Александр Алексеев, хоть и закончил игру с отрицательным показателем полезности, но все-таки оформил ассист.
Вопросы могут быть разве что к игре вратаря «Филадельфии» Ивана Федотова: пропустил две шайбы после 12 бросков и был заменен на Карсона Бьярнасона (он отразил все 8 бросков).
Безусловно, по итогам выставочных матчей — особенно первых — нельзя строить никаких долгоиграющих выводов. Но можно отметить, что в Столичном дивизионе вырисовывается интересное дерби: Мичков против Мирошниченко. На это будет действительно интересно посмотреть в сезоне.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0