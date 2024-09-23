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Дебют Мичкова за «Филадельфию»: набрал два очка, сыграл больше остальных нападающих команды

«Вашингтон» проиграл «Филадельфии» в предсезонном матче
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Голкипер Клэй Стивенсон готовится отразить бросок Джета Лучанко.
Фото Imagn Images
«Флайерз» победили «Вашингтон» в первом выставочном матче сезона.

НХЛ
Предсезонные матчи
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 6:2 (2:1, 1:1, 2:0, 3:0)

С первых дней после прилета в Северную Америку Матвей Мичков стал самым обсуждаемым игроком «Филадельфии»: и в России, и в Пенсильвании. Местные журналисты восхищаются, насколько быстро Матвей адаптируется к жизни в новой стране.

Егор Замула на пресс-конференции рассказал, что вместе с Иваном Федотовым помогает Мичкову привыкнуть к новому этапу. Кроме того, на игры в тренировочном лагере приходила семья россиянина.

Фото Imagn Images

Максимальное доверие к нему тренерский штаб показал и в первом выставочном матче. На игру с «Вашингтоном» Мичков вышел в первой тройке с Оуэном Типеттом и Морганом Фростом — железными игроками основы. Также россиянин получил время в первом большинстве, где занял место в правом круге вбрасывания. Такой вот обратный офис Овечкина.

Надо сказать, что доверие Мичков сразу оправдал, отметившись результативным пасом уже в первом периоде: Матвей за воротами скинул шайбу на Фроста, а тот оказался расторопнее голкипера «Кэпиталз» Хантера Шепарда.

Отметился Мичков и в большинстве, вновь ассистировав Моргану Фросту.

Вообще сложно сказать, уходил ли россиянин со льда. Среди форвардов он провел больше всего времени на льду — более 19 минут. Следующий за ним по айстайму отыграл аж на минуту меньше.

Был и неприятный эпизод с участием Мичкова. Во втором периоде Матвей удалился за игру высоко поднятой клюшкой, а реализовал этот штраф Иван Мирошниченко — давний партнер Матвея по всем молодежным сборным. Бросок у Ивана получился шикарным.

Если фраза «жизнь — лучший драматург» не подходит в этой ситуации, то вообще сложно представить, где она действительно в тему.

Можно отметить, что матч для россиян сложился как минимум неплохо: у Мичкова два очка и лучший айстайм в команде, Мирошниченко показал свой шикарный бросок, а Александр Алексеев, хоть и закончил игру с отрицательным показателем полезности, но все-таки оформил ассист.

Фото Imagn Images

Вопросы могут быть разве что к игре вратаря «Филадельфии» Ивана Федотова: пропустил две шайбы после 12 бросков и был заменен на Карсона Бьярнасона (он отразил все 8 бросков).

Безусловно, по итогам выставочных матчей — особенно первых — нельзя строить никаких долгоиграющих выводов. Но можно отметить, что в Столичном дивизионе вырисовывается интересное дерби: Мичков против Мирошниченко. На это будет действительно интересно посмотреть в сезоне.

Иван Мирошниченко
Иван Федотов
Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
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