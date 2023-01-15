Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:35

Овечкин наконец забил и повторил исторический рекорд! Но «Вашингтон» провалился и опять проиграл аутсайдеру

Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Овечкин (справа).
Фото USA Today Sports
Еще одно поражение «Кэпиталз» от «Филадельфии».

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
Голы: Лотон — 12 (бол., Деанджело, Фараби), 13:16 — 0:1. Овечкин — 30, 17:56 — 1:1. ван Римсдайк — 7 (Типпетт, Фрост), 24:51 — 1:2. Эллисон — 6 (Хэйс, Лотон), 25:40 — 1:3.
Вратари: Кемпер (57:34 — 57:45, 58:49) — Харт.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 40 (7+14+19) — 25 (5+11+9).
Наши: Кузнецов (18.43/2/0), Овечкин (21.50/5/0), Орлов (21.52/2/0) — Проворов (24.43/1/+1).
15 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

«Вашингтон» дома принимал «Филадельфию» и проиграл «летчикам» второй матч подряд. Болельщики «Кэпиталз» долго ждали возвращения на лед Тома Уилсона и Никласа Бэкстрема, но Питеру Лавиолетту пришлось прилично изменить звенья, что заметно пошло во вред сыгранности. Команда впервые с начала декабря уступила в двух встречах подряд и в сумме пропустила от парней Джона Тортореллы восемь шайб.

Начался матч по тому же сценарию, что и в Филадельфии. «Летчики» открыли счет уже в середине первого периода, а автором шайбы снова стал нападающий Скотт Лоутон. Гости быстро реализовали большинство, а Дарси Кемпера дезориентировала череда рикошетов.

Еще до перерыва «Вашингтон» сумел отыграться и на спасение команде пришел ее капитан. Александр Овечкин не набирал очки в трех предыдущих матчах, но сегодня, когда «Кэпиталз» в последний раз в сезоне играли в ретро-форме, он не мог себе позволить остаться без гола. Александр агрессивно поработал перед воротами и забросил с неудобной. Интересно, что форвард забивал во всех шести предыдущих матчах в ретро-джерси.

Для Овечкина этот гол стал 810-м в регулярных чемпионатах НХЛ и 30-м в текущем сезоне. В 17-й раз за карьеру он достиг рубежа в 30 шайб и сравнялся по этому показателю со знаменитым Майком Гартнером. Уже в следующем сезоне Александр может установить очередное историческое достижение. Эта планка не покорилась ему только в ковидный сезон, когда форвард забросил 24 шайбы в 45 матчах.

Однако на этом радостные события для «Кэпиталз» закончились. Несмотря на солидное бросковое преимущество, команда никак больше не могла пробить голкипера «Филадельфии» Картера Харта. Канадец поймал кураж и с 39 сейвами стал первой звездой матча. В начале второго периода его команде удалось неожиданно переломить ход встречи и забить два гола за 39 секунд. Кемпер сыграл не очень удачно особенно в эпизоде с голом Уэйда Эллисона.

В заключительной двадцатиминутке хозяева обрушили целый шквал атак на ворота Харта, нанесли 19 бросков, но так и не смогли отличиться. «Вашингтон» не релизовал в матче три попытки большинства и провалил концовку, когда в решающие минуты Маркус Юханссон и Том Уилсон получили удаления. В игре команды сейчас много сумбура и с ним необходимо что-то делать. Ближайшее расписание у «Кэпиталз» непростое и терять очки в такой плотной борьбе за плей-офф крайне нежелательно.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
1
3
Читайте также
Бетина Попова: «Стоит относиться философски к возможному золоту Трусовой на чемпионате России-2022»
Фигуристка заявилась на соревнования по шорт-треку. Удивительный эксперимент на универсиаде
В Ростове на остановке поезда найден мертвым боец ММА Георгий Гаглоев
Модернизированные Т-90М поразили цели по установленным координатам в рамках СВО
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Американский офицер назвал сроки победы РФ над Украиной
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин признан третьей звездой матча против «Филадельфии»
Овечкин стал пятым игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить 400 шайб в домашних матчах
Овечкин повторил рекорд по числу сезонов в НХЛ с 30 или более голами
Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 810-го гола Овечкина. Текущее положение
Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 810-го гола Александра
Александр Овечкин забросил 810-ю шайбу в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Они не боялись, что им будет больно». Три брата-американца уже скоро захватят НХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 43 27 16 61
2 Нью-Джерси 42 27 15 57
3 Рейнджерс 43 24 19 55
4 Вашингтон 45 23 22 52
5 Айлендерс 44 23 21 49
6 Питтсбург 42 21 21 48
7 Филадельфия 43 18 25 43
8 Коламбус 42 13 29 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 42 33 9 70
2 Торонто 44 26 18 59
3 Тампа-Бэй 41 27 14 55
4 Баффало 41 21 20 44
5 Флорида 44 20 24 44
6 Детройт 41 18 23 43
7 Оттава 42 19 23 41
8 Монреаль 43 17 26 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 28 15 57
2 Даллас 44 25 19 57
3 Миннесота 42 24 18 52
4 Колорадо 41 21 20 45
5 Сент-Луис 44 21 23 45
6 Нэшвилл 42 19 23 44
7 Аризона 42 13 29 31
8 Чикаго 41 11 30 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 28 15 58
2 Сиэтл 42 26 16 56
3 Лос-Анджелес 45 25 20 56
4 Калгари 44 21 23 51
5 Эдмонтон 44 23 21 49
6 Ванкувер 42 17 25 37
7 Сан-Хосе 44 13 31 34
8 Анахайм 43 12 31 28
Результаты / календарь
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
15.01 03:00
Айлендерс – Монреаль
 2 : 1
15.01 03:00
Бостон – Торонто
 4 : 3
15.01 03:00
Вашингтон – Филадельфия
 1 : 3
15.01 03:00
Детройт – Коламбус
 3 : 4
15.01 03:00
Каролина – Питтсбург
 2 : 1
15.01 03:00
Колорадо – Оттава
 7 : 0
15.01 03:00
Флорида – Ванкувер
 4 : 3
15.01 04:00
Миннесота – Аризона
 2 : 1
15.01 04:00
Нэшвилл – Баффало
 3 : 5
15.01 04:00
Сент-Луис – Тампа-Бэй
 2 : 4
15.01 04:00
Чикаго – Сиэтл
 5 : 8
15.01 06:00
Вегас – Эдмонтон
 - : -
15.01 06:30
Лос-Анджелес – Нью-Джерси
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 44 82
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 66
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 61
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 44 37
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 42 33
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

40 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 28 1.92
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 17 2.16
Илья Сорокин

Илья Сорокин

Айлендерс

33 2.25
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости