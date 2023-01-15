Овечкин наконец забил и повторил исторический рекорд! Но «Вашингтон» провалился и опять проиграл аутсайдеру
«Вашингтон» — «Филадельфия» — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
Голы: Лотон — 12 (бол., Деанджело, Фараби), 13:16 — 0:1. Овечкин — 30, 17:56 — 1:1. ван Римсдайк — 7 (Типпетт, Фрост), 24:51 — 1:2. Эллисон — 6 (Хэйс, Лотон), 25:40 — 1:3.
Вратари: Кемпер (57:34 — 57:45, 58:49) — Харт.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 40 (7+14+19) — 25 (5+11+9).
Наши: Кузнецов (18.43/2/0), Овечкин (21.50/5/0), Орлов (21.52/2/0) — Проворов (24.43/1/+1).
15 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
«Вашингтон» дома принимал «Филадельфию» и проиграл «летчикам» второй матч подряд. Болельщики «Кэпиталз» долго ждали возвращения на лед Тома Уилсона и Никласа Бэкстрема, но Питеру Лавиолетту пришлось прилично изменить звенья, что заметно пошло во вред сыгранности. Команда впервые с начала декабря уступила в двух встречах подряд и в сумме пропустила от парней Джона Тортореллы восемь шайб.
Начался матч по тому же сценарию, что и в Филадельфии. «Летчики» открыли счет уже в середине первого периода, а автором шайбы снова стал нападающий Скотт Лоутон. Гости быстро реализовали большинство, а Дарси Кемпера дезориентировала череда рикошетов.
Еще до перерыва «Вашингтон» сумел отыграться и на спасение команде пришел ее капитан. Александр Овечкин не набирал очки в трех предыдущих матчах, но сегодня, когда «Кэпиталз» в последний раз в сезоне играли в ретро-форме, он не мог себе позволить остаться без гола. Александр агрессивно поработал перед воротами и забросил с неудобной. Интересно, что форвард забивал во всех шести предыдущих матчах в ретро-джерси.
Для Овечкина этот гол стал 810-м в регулярных чемпионатах НХЛ и 30-м в текущем сезоне. В 17-й раз за карьеру он достиг рубежа в 30 шайб и сравнялся по этому показателю со знаменитым Майком Гартнером. Уже в следующем сезоне Александр может установить очередное историческое достижение. Эта планка не покорилась ему только в ковидный сезон, когда форвард забросил 24 шайбы в 45 матчах.
Однако на этом радостные события для «Кэпиталз» закончились. Несмотря на солидное бросковое преимущество, команда никак больше не могла пробить голкипера «Филадельфии» Картера Харта. Канадец поймал кураж и с 39 сейвами стал первой звездой матча. В начале второго периода его команде удалось неожиданно переломить ход встречи и забить два гола за 39 секунд. Кемпер сыграл не очень удачно особенно в эпизоде с голом Уэйда Эллисона.
В заключительной двадцатиминутке хозяева обрушили целый шквал атак на ворота Харта, нанесли 19 бросков, но так и не смогли отличиться. «Вашингтон» не релизовал в матче три попытки большинства и провалил концовку, когда в решающие минуты Маркус Юханссон и Том Уилсон получили удаления. В игре команды сейчас много сумбура и с ним необходимо что-то делать. Ближайшее расписание у «Кэпиталз» непростое и терять очки в такой плотной борьбе за плей-офф крайне нежелательно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|43
|27
|16
|61
|2
|Нью-Джерси
|42
|27
|15
|57
|3
|Рейнджерс
|43
|24
|19
|55
|4
|Вашингтон
|45
|23
|22
|52
|5
|Айлендерс
|44
|23
|21
|49
|6
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|7
|Филадельфия
|43
|18
|25
|43
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|42
|33
|9
|70
|2
|Торонто
|44
|26
|18
|59
|3
|Тампа-Бэй
|41
|27
|14
|55
|4
|Баффало
|41
|21
|20
|44
|5
|Флорида
|44
|20
|24
|44
|6
|Детройт
|41
|18
|23
|43
|7
|Оттава
|42
|19
|23
|41
|8
|Монреаль
|43
|17
|26
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|28
|15
|57
|2
|Даллас
|44
|25
|19
|57
|3
|Миннесота
|42
|24
|18
|52
|4
|Колорадо
|41
|21
|20
|45
|5
|Сент-Луис
|44
|21
|23
|45
|6
|Нэшвилл
|42
|19
|23
|44
|7
|Аризона
|42
|13
|29
|31
|8
|Чикаго
|41
|11
|30
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|28
|15
|58
|2
|Сиэтл
|42
|26
|16
|56
|3
|Лос-Анджелес
|45
|25
|20
|56
|4
|Калгари
|44
|21
|23
|51
|5
|Эдмонтон
|44
|23
|21
|49
|6
|Ванкувер
|42
|17
|25
|37
|7
|Сан-Хосе
|44
|13
|31
|34
|8
|Анахайм
|43
|12
|31
|28
|15.01
|03:00
|
Айлендерс – Монреаль
|2 : 1
|15.01
|03:00
|
Бостон – Торонто
|4 : 3
|15.01
|03:00
|
Вашингтон – Филадельфия
|1 : 3
|15.01
|03:00
|
Детройт – Коламбус
|3 : 4
|15.01
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|2 : 1
|15.01
|03:00
|
Колорадо – Оттава
|7 : 0
|15.01
|03:00
|
Флорида – Ванкувер
|4 : 3
|15.01
|04:00
|
Миннесота – Аризона
|2 : 1
|15.01
|04:00
|
Нэшвилл – Баффало
|3 : 5
|15.01
|04:00
|
Сент-Луис – Тампа-Бэй
|2 : 4
|15.01
|04:00
|
Чикаго – Сиэтл
|5 : 8
|15.01
|06:00
|
Вегас – Эдмонтон
|- : -
|15.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Нью-Джерси
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|44
|82
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|66
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|61
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|44
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|42
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|40
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|28
|1.92
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|17
|2.16
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|33
|2.25