Овечкина не остановить. Александр снова забил, а «Вашингтон» обыграл команду Макдэвида
Успешный прошлый сезон, когда «Вашингтон» сенсационно выиграл регулярку на «Востоке», завысил ожидания от команды в новом чемпионате. Предполагалось, что «Кэпиталз» стартанут как минимум не хуже, чем год назад. Однако пока коллектив Спенсера Карбери только разгоняется и ищет стабильную игру. К концу ноября команда не входит в зону плей-офф. А с 26 октября — не выигрывала два матча подряд. Неудачная тенденция прервалась сегодня, в домашней встрече с «Эдмонтоном».
Не так результативно в регулярку вошел и Александр Овечкин. Лучший снайпер в истории НХЛ долго не мог разменять юбилейную отметку в 900 голов. Это случилось только 6 ноября в матче с «Сент-Луисом». От игры к игре россиянин возвращал уверенность и на последнем отрезке задал великолепный темп. Овечкин отличился в двух матчах кряду перед встречей с «Эдмонтоном» и продлил голевую серию против «Ойлерз». Его шайба на седьмой минуте увеличила перевес «Вашингтона». Александр продолжает забивать не из фирменного офиса: на этот раз он тонко подставил клюшку под наброс Джейкоба Чикрана.
Наивно было ожидать от Овечкина повторения прошлогоднего снайперского темпа. Возраст все-таки берет свое. В атаке Спенсер Карбери полагается в первую очередь на других игроков. Шестой шайбой в сезоне сегодня отметился Алексей Протас — он открыл счет на третьей минуте. А упрочил перевес «Столичных» Райан Леонард. 20-летний форвард проводит первый полноценный сезон в НХЛ. Работать с молодыми игроками Карбери умеет. При нем спрогрессировали многие нападающие, которым не хватало доверия с прежними тренерами. Во втором периоде Леонард успел оформить дубль, ответив на аналогичный подвиг защитника «Эдмонтона» Дарнелла Нерса.
«Вашингтон» не удержал комфортный перевес, и в третьем периоде матч затянуло в горячую перестрелку. Стоило только Энтони Бовилье оформить пятый гол при поддержке Дилана Строума и Овечкина, который вывел шайбу из своей зоны, как очень невовремя удалился Джон Карлсон. Большинство становится страшным оружием, когда на розыгрыш выходят такие монстры, как Макдэвид, Драйзайтль, Хайман. Не зря «Ойлерз» идут в лидерах НХЛ по этому компоненту. Перед матчем с «Вашингтоном» команда Криса Ноблауха показывала 30,8 процента реализации. Эти цифры подтвердились и сегодня: Драйзайтль использовал большинство с третьей попытки и оживил интригу.
В концовке лидеры «Эдмонтона» не уходили со льда. А Ноблаух ожидаемо заменил Стюарта Скиннера на шестого полевого игрока. Драйзайтль опасно пристреливался из правого круга вбрасывания, но бросил мимо створа. Концовка все-таки осталась за «Вашингтоном». Том Уилсон отобрал хлеб Овечкина и поразил пустые ворота. «Ойлерз» это не остановило от финального штурма, но теперь уже пришло время Логана Томпсона напомнить, что не зря в прошлом сезоне «Кэпиталз» выписали ему новый контракт на 5,85 млн долларов. А за 32 секунды до сирены Уилсон оформил дубль — вторым голом в пустые ворота канадец поставил точку в драматичном матче.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|19
|13
|6
|27
|2
|Нью-Джерси
|19
|13
|6
|27
|3
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|4
|Айлендерс
|20
|11
|9
|24
|5
|Вашингтон
|20
|10
|10
|22
|6
|Коламбус
|20
|10
|10
|22
|7
|Рейнджерс
|21
|10
|11
|22
|8
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|20
|12
|8
|25
|2
|Бостон
|21
|12
|9
|24
|3
|Монреаль
|19
|10
|9
|23
|4
|Тампа-Бэй
|19
|10
|9
|22
|5
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|6
|Флорида
|19
|10
|9
|21
|7
|Торонто
|20
|9
|11
|20
|8
|Баффало
|19
|7
|12
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|31
|2
|Даллас
|20
|12
|8
|27
|3
|Виннипег
|19
|12
|7
|24
|4
|Чикаго
|19
|10
|9
|24
|5
|Юта
|20
|10
|10
|23
|6
|Миннесота
|20
|9
|11
|22
|7
|Сент-Луис
|20
|6
|14
|17
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|19
|12
|7
|25
|2
|Вегас
|19
|9
|10
|24
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|24
|4
|Сиэтл
|19
|9
|10
|23
|5
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|22
|6
|Сан-Хосе
|20
|9
|11
|21
|7
|Ванкувер
|21
|9
|12
|20
|8
|Калгари
|21
|5
|16
|13
|20.11
|03:00
|Вашингтон – Эдмонтон
|7 : 4
|20.11
|03:30
|Баффало – Калгари
|- : -
|20.11
|05:30
|Миннесота – Каролина
|- : -
|20.11
|06:00
|Анахайм – Бостон
|- : -