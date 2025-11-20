Овечкина не остановить. Александр снова забил, а «Вашингтон» обыграл команду Макдэвида

«Кэпиталз» победили «Эдмонтон» в результативном матче.

НХЛ. Регулярный чемпионат

20 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Эдмонтон

Успешный прошлый сезон, когда «Вашингтон» сенсационно выиграл регулярку на «Востоке», завысил ожидания от команды в новом чемпионате. Предполагалось, что «Кэпиталз» стартанут как минимум не хуже, чем год назад. Однако пока коллектив Спенсера Карбери только разгоняется и ищет стабильную игру. К концу ноября команда не входит в зону плей-офф. А с 26 октября — не выигрывала два матча подряд. Неудачная тенденция прервалась сегодня, в домашней встрече с «Эдмонтоном».

Не так результативно в регулярку вошел и Александр Овечкин. Лучший снайпер в истории НХЛ долго не мог разменять юбилейную отметку в 900 голов. Это случилось только 6 ноября в матче с «Сент-Луисом». От игры к игре россиянин возвращал уверенность и на последнем отрезке задал великолепный темп. Овечкин отличился в двух матчах кряду перед встречей с «Эдмонтоном» и продлил голевую серию против «Ойлерз». Его шайба на седьмой минуте увеличила перевес «Вашингтона». Александр продолжает забивать не из фирменного офиса: на этот раз он тонко подставил клюшку под наброс Джейкоба Чикрана.

Наивно было ожидать от Овечкина повторения прошлогоднего снайперского темпа. Возраст все-таки берет свое. В атаке Спенсер Карбери полагается в первую очередь на других игроков. Шестой шайбой в сезоне сегодня отметился Алексей Протас — он открыл счет на третьей минуте. А упрочил перевес «Столичных» Райан Леонард. 20-летний форвард проводит первый полноценный сезон в НХЛ. Работать с молодыми игроками Карбери умеет. При нем спрогрессировали многие нападающие, которым не хватало доверия с прежними тренерами. Во втором периоде Леонард успел оформить дубль, ответив на аналогичный подвиг защитника «Эдмонтона» Дарнелла Нерса.

«Вашингтон» не удержал комфортный перевес, и в третьем периоде матч затянуло в горячую перестрелку. Стоило только Энтони Бовилье оформить пятый гол при поддержке Дилана Строума и Овечкина, который вывел шайбу из своей зоны, как очень невовремя удалился Джон Карлсон. Большинство становится страшным оружием, когда на розыгрыш выходят такие монстры, как Макдэвид, Драйзайтль, Хайман. Не зря «Ойлерз» идут в лидерах НХЛ по этому компоненту. Перед матчем с «Вашингтоном» команда Криса Ноблауха показывала 30,8 процента реализации. Эти цифры подтвердились и сегодня: Драйзайтль использовал большинство с третьей попытки и оживил интригу.

В концовке лидеры «Эдмонтона» не уходили со льда. А Ноблаух ожидаемо заменил Стюарта Скиннера на шестого полевого игрока. Драйзайтль опасно пристреливался из правого круга вбрасывания, но бросил мимо створа. Концовка все-таки осталась за «Вашингтоном». Том Уилсон отобрал хлеб Овечкина и поразил пустые ворота. «Ойлерз» это не остановило от финального штурма, но теперь уже пришло время Логана Томпсона напомнить, что не зря в прошлом сезоне «Кэпиталз» выписали ему новый контракт на 5,85 млн долларов. А за 32 секунды до сирены Уилсон оформил дубль — вторым голом в пустые ворота канадец поставил точку в драматичном матче.