«Вашингтон» выиграл второй матч подряд. Но Овечкин так и не может забить

Александр вновь сыграл на правом фланге.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Даллас» — 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)

Голы: Блэкуэлл — 1 (мен., Бек), 12:19 — 0:1. Уилсон — 3 (Дюбуа, Макмайкл), 20:55 — 1:1. Строум — 2 (Карлсон, Протас), 26:15 — 2:1. Робертсон — 2 (Хинтц, Джонстон), 33:09 — 2:2. Рэддиш — 1, 37:19 — 3:2.

Вратари: Линдгрен — Десмит.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 26 (6+12+8) — 24 (7+7+10).

Наши: Овечкин (19.16/2/-1) — Дадонов (13.01/1/0), Любушкин (16.25/0/-1).

18 октября. Вашингтон. Capital One Arena. 17034 зрителя.

После первой победы в сезоне, случившейся позавчера в матче с «Вегасом», главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери решил придерживаться старого дедовского принципа «победный состав не меняют» и в преддверии очередного домашнего матча против «Далласа» ограничил ротацию перестановкой на последнем рубеже, вернув в рамку американца Чарли Линдгрена. Остался на прежнем месте Александр Овечкин, который провел предыдущий матч в стартовом сочетании с Алексеем Протасом и Диланом Строумом на неродном для себя правом фланге.

«У меня есть опыт игры там, но это было давно. Да, когда у тебя шайба на правом борту, то тебе не совсем удобно. Но посмотрим. Первые пара смен стали для меня чем-то вроде «вау». Мне все время хотелось вернуться на левую сторону», — разоткровенничался с журналистами россиянин после встречи с «Голден Найтс».

Несмотря на очевидный дискомфорт своего капитана, Карбери не стал сворачивать эксперимент, который уже проворачивал в столице США десять лет назад его предшественник Адам Оутс — к слову, тогда перевод направо не помешал Великой Восьмерке два раз подряд взять «Морис Ришар». Во время общения с прессой коуч «Кэпс» похвалил игру своего капитана на нетипичной позиции и отметил, что куда важнее ему было дать родной левый фланг Протасу, удачно вписавшемуся в первую линию. И, похоже, пока новая тройка не перестанет забрасывать, канадец не отступит.

«Даллас» приехал гостить в Колумбию после крайне уверенного старта из четырех побед подряд. Однако этой ночью лидера Центрального дивизиона едва ли хватило на первый период, большую часть которого команды провели в неравных составах. «Старз» удалось открыть счет 13-й минуте. Причем сделали это «Звезды» на исходе меньшинства, наказав Джона Карлсона за неудачную попытку закрыть чужую зону выходом «1 в 0» от Коллина Блэкуэлла. Но в остальном настоящих проблем хозяевам они сегодня не доставили.

Исправить ситуацию на табло «Кэпиталз» удалось в начале второго периода. Уже на 21-й минуте Пьер-Люк Дюбуа и Коннор Макмайкл грамотно поддушили в чужой зоне Томаса Харли и помогли Тому Уилсону забросить свою третью шайбу в сезоне.

А всего через несколько минут первое звено «Столичных» закрутило у ворот Кейси Десмита позиционную атаку, насытило пятак гостей и вывело Строума на результативный бросок от синей линии. Разглядеть шайбу после классного кистевого канадца из-за могучих спин Протаса и Овечкина, а также двух собственных защитников американскому вратарю было почти нереально.

Фото USA Today Sports

Однако в середине матча тройка Протас — Строум — Овечкин словила позиционку уже на свои ворота и позволила «Далласу» соорудить аналогичный гол. Правда, для того чтобы сравнять счет, «Старз» пришлось не только грамотно прикрыть Чарли Линдгрена, но еще и поработать на добивании.

К счастью для парней Карбери, до второго перерыва им удалось восстановить минимальное преимущество. Причем успех «Вашингтону» принесло вновь принесли позиционная атака, бросок от синей линии и «экран» перед Смитом. Только на этот раз автором удачного выстрела стал новичок хозяев Тэйлор Рэддиш, впервые отличившийся в форме «Кэпс».

Ну а в третьей двадцатиминутке «Столичные» сыграли максимально строго в своей зоне и не позволили команде Питера Дебура перевернуть матч. Не помогло гостям избежать первого поражения в сезоне даже удаление Макмайкла в концовке встречи, во время которого спецбригады хозяев и Линдгрен не дрогнули. Вторая победа подряд позволила команде Овечкина подняться в зону плей-офф. Но стоит ли говорить, что в таблицу смотреть еще слишком рано?