Овечкин не смог достать легенду. Сделал шикарный пас, но сам так и не забил

«Вашингтон» прервал удачную серию.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Даллас» — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Шири — 10 (Овечкин, Строум), 29:23 — 1:0. Бенн — 12 (бол., Хинтц, Павелски), 40:48 — 1:1. Миллер — 2 (Сутер, Марчмент), 42:07 — 1:2.

Вратари: Линдгрен — Эттингер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 46 (16+15+15) — 26 (14+5+7).

Наши: Кузнецов (19.12/3/0), Овечкин (22.16/5/+1), Орлов (22.05/8/-1) — Гурьянов (14.10/4/0).

16 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

Победная серия «Вашингтона» прервалась на отметке в пять матчей. После исторической игры в Чикаго, где Александр Овечкин оформил хет-трик и забил 800-ю шайбу в НХЛ, команда вернулась домой, но «Даллас» испортил хозяевам настроение. Это вторая встреча соперников в текущем сезоне, и за шесть периодов «Кэпиталз» сумели забросить всего одну шайбу в ворота Джейка Оттинджера. Не помогло даже солидное бросковое преимущество, которым сегодня «столичные» владели на протяжении большей части матча.

Хотя начиналось для хозяев все очень оптимистично. Перед стартом игры прошла церемония чествования Овечкина, на что болельщики ответили бурными овациями. В церемонии также приняли участие жена хоккеиста Анастасия Шубская и старший сын Сергей. Казалось бы, идеальная обстановка для капитана «Вашингтона» сравняться по количеству голов с Горди Хоу и в очередной раз привести всех в дикий восторг. Однако вместо этого Александр вновь доказал, что командные результаты для него важнее персональных рекордов.

В середине матча хозяева заслуженно открыли счет, а Овечкин идеальной передачей нашел на дальней штанге Конора Шири, забросившего в текущем регулярном чемпионате уже десятую шайбу. Все ждали фирменного броска по воротам от россиянина, но он после ложного замаха отдал классный пас на партнера. Александр набрал мощный ход и в последних пяти матчах выбил 10 (7+3) очков. Всего в 32 играх этого сезона в активе форварда 35 (20+15) баллов. Более чем внушительный показатель для 37-летнего игрока.

Было ощущение, что «Вашингтон» доведет дело до очередной победы, тем более игра у команды получалась. «Даллас» после перерыва совсем поник и нанес за второй период лишь пять бросков по воротам Чарли Линдгрена. Даже самая опасная тройка техасцев Робертсон — Хинтц — Павелски словно растворилась. Однако незадолго до перерыва две минуты штрафа получил Энтони Манта. Этот момент стал ключевым и во многом повлиял на ход матча. Большинство гостей разбились на периоды, и в начале третьего отрезка Джейми Бенн сравнял счет.

Всего полторы минуты понадобилось гостям, чтобы уже в равных составах выйти вперед. Защитник «Старз» Колин Миллер не ожидал, что забьет в не самой очевидной ситуации, но шайба от спины Ларса Эллера коварно изменила траекторию и залетела в ворота. Обидный гол для хозяев, и вот таким образом «Даллас» переломил ход встречи меньше чем за две минуты. При этом нельзя сказать, что после второго перерыва в их игре что-то заметно поменялось.

«Вашингтон» по-прежнему выглядел активнее соперника, агрессивно действовал в атаке, но сумбур в концовке помешал команде восстановить равновесие. Хозяева смогли организовать финальный штурм, хороший момент был у Овечкина, бросок Строума угодил в штангу, но «Даллас» выстоял и одержал вторую победу подряд. «Старз» умеют добывать положительный результат даже в таком прагматичном стиле.

«Кэпиталз» должно быть обидно за нелогичное поражение, но в последних матчах команда Питера Лавиолетта выглядит крайне неплохо. Домашняя серия для них продолжится матчами против «Торонто» и «Детройта». Отличная возможность для Овечкина обойти Горди Хоу в игре именно против «Ред Уингз». Более красивого сценария для такого события, пожалуй, трудно придумать.