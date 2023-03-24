Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:30

Овечкин неудержим! Он сделал гол сам, а «Вашингтон» растоптал соперника

Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Чикаго»
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
24 марта. «Вашингтон» — «Чикаго» — 6:1. Александр Овечкин в атаке.
Фото USA Today Sports
Это был не день «Чикаго».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Чикаго» — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Голы: Шири — 14, 10:15 — 1:0. Манта — 11 (Овечкин, Кузнецов), 10:33 — 2:0. Дауд — 13 (Протас), 21:27 — 3:0. Бэкстрем — 6 (бол., Строум, Карлсон), 28:12 — 4:0. Карлсон — 9 (бол., Бэкстрем, Строум), 41:04 — 5:0. Зайцев — 1 (Дикинсон, Т. Джонсон), 43:08 — 5:1. Овечкин — 41, 54:56 — 6:1.
Вратари: Кемпер — Худобин.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 28 (8+15+5) — 28 (10+9+9).
Наши: Алексеев (17.31/1/+2), Кузнецов (17.51/0/+1), Овечкин (17.39/3/+2) — Зайцев (16.47/1/+1).
24 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

Давайте будем честны: попасть в плей-офф через зону wild card «Вашингтону» в нынешней форме будет архисложно. Поэтому все, что сейчас остается болельщикам «Кэпиталз» — это радоваться локальным победам и с восторгом смотреть на то, как Александр Овечкин планомерно обновляет свой счетчик и творит на их глазах историю. Однако домашний разгром «Чикаго», за который сегодня впервые в сезоне сыграл Антон Худобин, после серии из трех поражений, разумеется, добавляет им оптимизма.

Только вряд ли российский голкипер ждал именно такого дебюта за «Ястребов» после чересчур долгого томления в АХЛ и обмена из «Далласа». На 10-й минуте он безобидно выкатился из ворот за шайбой и просто подарил Конору Шири самый легкий гол в его карьере. А еще через 18 секунд не справился с броском Энтони Манты, которому весьма странным образом ассистировал Овечкин, не сумевший обыграть на пятаке Джоуи Андерсона. Причем очередное очко позволило капитану «Вашингтона» не просто продлить результативную серию до шести матчей подряд, но и записать на свой счет восьмой сезон в карьере, в котором он забросил как минимум 40 шайб и отдал 30 передач.

У «Вашингтона» наконец-то вернулся в состав Джон Карлсон, последний раз выходивший на лед аж 24 декабря и пропустивший последние 36 матчей своей команды. И долгожданное возвращение американца получилось по-настоящему удачным. В середине второго периода он вместе с Диланом Строумом помог отличиться Никласу Бэкстрему, а в начале третьей двадцатиминутки он забросил уже сам, застав Худобина врасплох в большинстве не самым сильным кистевым броском от синей линии.

Все, чем сумел ответить «Чикаго» сегодня — это шайба Никиты Зайцева, ставшая для российского защитника первой в этом сезоне. Однако разгром одной из худших команд регулярки не был бы полноценным без дежурного гола Овечкина, который и установил окончательный счет в матче. На 55-й минуте великий снайпер прервал бросок Сета Джонса и, как в лучшие годы, улетел от габаритного темнокожего защитника почти «1 в 0», красиво переиграв голкипера «Блэхоукс» с неудобной руки.

Обратите внимание на то, что сделал Ови после своей 41-й шайбы в сезоне. Разве он мог не разделить момент радости со своим сыном Сергеем, который очень удачно оказался в первом ряду чуть левее от ворот соперника?

Ну а мы не забываем про счетчик Александра Великого: до Гретцки — всего 73 гола. Нужно ли говорить, что момент, когда рекорд канадца наконец-то падет — это вопрос всего двух сезонов?

Александр Овечкин
Антон Худобин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Чикаго Блэкхокс
1
7
Читайте также
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин забросил 41-ю шайбу в сезоне НХЛ
Прохоров: «Малкин не в тени Овечкина, оба показывают высочайший профессионализм»
Макдэвид стал четвертым игроком, забросившим 60 шайб в сезоне НХЛ в 21-м веке. Он приблизился к рекорду Овечкина
Новиков о чествовании Овечкина: «При всех проблемах все равно происходят моменты, объединяющие людей»
Овечкин в рекордный 140-й раз в карьере открыл счет в матче НХЛ
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юбилей Малкина: сделал 50 передач впервые за 4 года! «Питтсбург» выиграл в гостях у чемпиона
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 46 24 100
2 Нью-Джерси 71 45 26 98
3 Рейнджерс 72 42 30 94
4 Айлендерс 72 37 35 82
5 Питтсбург 71 35 36 80
6 Вашингтон 73 34 39 76
7 Филадельфия 71 27 44 66
8 Коламбус 70 22 48 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 71 55 16 115
2 Торонто 71 43 28 95
3 Тампа-Бэй 73 42 31 90
4 Флорида 72 36 36 79
5 Оттава 72 35 37 75
6 Баффало 70 33 37 72
7 Детройт 71 31 40 71
8 Монреаль 72 28 44 62
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 72 41 31 91
2 Даллас 71 38 33 90
3 Колорадо 70 41 29 88
4 Виннипег 72 40 32 83
5 Нэшвилл 70 36 34 80
6 Сент-Луис 71 32 39 70
7 Аризона 72 27 45 66
8 Чикаго 71 24 47 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 71 44 27 94
2 Лос-Анджелес 71 41 30 92
3 Эдмонтон 72 41 31 90
4 Сиэтл 71 39 32 86
5 Калгари 72 32 40 79
6 Ванкувер 70 31 39 67
7 Анахайм 71 23 48 56
8 Сан-Хосе 71 19 52 53
Результаты / календарь
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
24.03 01:30
Филадельфия – Миннесота
 5 : 4 Б
24.03 02:00
Флорида – Торонто
 2 : 6
24.03 02:00
Детройт – Сент-Луис
 3 : 4
24.03 02:00
Оттава – Тампа-Бэй
 7 : 2
24.03 02:00
Вашингтон – Чикаго
 6 : 1
24.03 02:00
Каролина – Рейнджерс
1 : 2
24.03 02:00
Бостон – Монреаль
 4 : 2
24.03 03:00
Нэшвилл – Сиэтл
 2 : 1 Б
24.03 04:00
Калгари – Вегас
 2 : 3
24.03 04:00
Даллас – Питтсбург
 3 : 2
24.03 05:00
Ванкувер – Сан-Хосе
 - : -
24.03 05:00
Анахайм – Виннипег
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 138
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 110
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 73 102
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 60
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 71 49
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 70 47
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 43 1.94
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 33 2.00
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.19
Новости
RSS RSS
Все новости