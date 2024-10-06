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Сегодня, 11:00

Овечкина нагрузили, а молодые россияне феерят на предсезонке НХЛ: хет-трик и девять очков на двоих!

«Вашингтон» обыграл «Бостон» в предсезонном матче НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Хоккеисты «Вашингтона» после победы над «Бостоном».
Фото USA Today Sports
У Павла Дорофеева — хет-трик, Даниил Гущин набрал 5 очков.

Кажется, сегодня мы увидели состав, с которым «Вашингтон» войдет в новый сезон НХЛ. В нем довольно ожидаемо не нашлось места для защитника Александра Алексеева и сенсационно — для Ивана Мирошниченко.

Место последнего занял 19-летний проспект Эндрю Кристалл, которого «Кэпиталз» забрали в прошлом году во втором раунде драфта. Кристалл отлично воспользовался шансом в выставочных матчах, набрав три очка в первых трех играх, и в заключительной встрече прописался в третьей тройке с Протасом и Лапьером.

Александра Овечкина поставили в первое звено с Эндрю Манджипане и Диланом Строумом. Ови получил непривычно большой айстайм: чуть более 18 минут (больше всех форвардов в команде), хотя в прошлых матчах играл по 14. Но результативными действиями так и не отметился. На счету россиянина лишь два броска в створ и один силовой прием.

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Бостон» выставил на игру экспериментальный состав. Это ярко ощущалось в первом периоде, когда «мишки» нанесли всего два броска в створ (первый случился лишь на 12-й минуте) и умудрились пропустить в большинстве. Это постарался Алексей Протас: белорус с помощью отскока смог выиграть вбрасывание за спину соперника, а после отправил шайбу в ворота Брендона Бусси.

Второго гола пришлось ждать более 45 минут: в концовке третьего периода защитник «Кэпиталз» Тревор Ван Римсдайк разобрался с вратарем «Бостона» и установил окончательный счет — 2:0. Забавный факт, что в 73 матчах прошлого сезона Ван Римсдайк не забросил ни одной шайбы.

Говорить о каких-то перспективах «Вашингтона» в сезоне-2024/25 на основе выставочных матчах пока рано. Особенно если это матчи против резервистов. Однако одно можно сказать точно: по именам в столице США собралась очень приличная банда.

Хоккеист «Вегаса» Павел Дорофеев
Павел Дорофеев.
Фото USA Today Sports

Хет-трик Дорофеева и пять очков Гущина

Как-то незаметно для российских болельщиков Павел Дорофеев стал игроком топ-6 нападения «Вегаса». Казалось бы, еще недавно талантливый форвард не попадал в состав «Трактора», а теперь выгрыз место в основе «Голден Найтс». Планируется, что Дорофеев начнет сезон во второй тройке, и в последнем предсезонном матче против «Сан-Хосе» российский нападающий отлично проявил себя, оформив хет-трик.

Правда, этого не хватило «Вегасу» для победы — ведя 5:3, они пропустили трижды и проиграли в основное время. Главным героем стал российский нападающий Даниил Гущин, сделавший аж пять результативных передач.

Гущина поднимали в основу в двух предыдущих сезонах — суммарно Даниил сыграл шесть матчей, набрав 4 (2+2) очка. Летом у него был вариант с переходом в ЦСКА, но форвард решил продолжать выцарапывать себе место в НХЛ. У «Сан-Хосе» один из самых слабых составов в лиге, но даже шикарный перформанс на предсезонке (девять очков в четырех матчах) не гарантирует Гущину место в основе.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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